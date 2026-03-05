Sociedad

A un año de las inundaciones en Bahía Blanca, homenajearon a las hermanas Hecker y al hombre que intentó salvarlas

Se trata de una gigantografía que colocaron en la entrada de General Cerri, una de las localidades más afectadas por el trágico temporal del 7 de marzo del 2025. La odisea fatal que se vivió en medio de la Ruta 3

A un año de las inundaciones en Bahía Blanca, homenajearon a las hermanas Hecker y al hombre que intentó salvarlas

El 7 de marzo de 2025, un frente de tormenta avanzó desde el sur de la provincia de Buenos Aires y descargó su furia sobre la ciudad de Bahía Blanca y otras localidades cercanas. Las torrenciales lluvias provocaron dieciséis muertes, pero uno de los casos más emblemáticos fue el de las hermanas Delfina y Pilar Hecker y el camionero Rubén Zalazar en General Cerri.

Puntualmente, todo ocurrió cuando la familia Hecker se dirigía por la Ruta Nacional 3 desde Cerri hasta la localidad de Mayor Buratovich, un trayecto de casi 90 kilómetros en uno de los puntos más al sur del territorio bonaerense. Fue en ese momento que el temporal los sorprendió en medio de la ruta. Según relataron los padres de las dos hermanas, de un momento a otro, el agua comenzó a acumularse sobre la calzada y el auto que conducía Andrés Hecker quedó atrapado.

Colocaron una gigantografía en la
Colocaron una gigantografía en la entrada de General Cerri para homenajear a Rubén Zalazar y a las hermanas Pilar y Delfina Hecker

En la reconstrucción del hecho, los padres de las nenas contaron que en el momento en que los sorprendió el diluvio, “el agua les llegaba al cuello, los tapaba”. La desesperación fue tal que salieron del auto e intentaron refugiarse en el techo del vehículo.

El temporal de Bahía Blanca
El temporal de Bahía Blanca dejó 16 muertes por las inundaciones

Justo en ese instante, apareció una camioneta de la empresa de logística Andreani, manejada por Rubén Zalazar, para ayudarlos. Mientras la familia realizaba el trasbordo, una correntada más fuerte los arrastró a todos durante varias cuadras. A pesar de estar fuera del vehículo, el agua terminó por sumergirlos.

La madre fue rescatada varias horas después, al igual que el padre. El cuerpo del empleado de la empresa de logística fue hallado muerto en las inmediaciones del hecho. Delfina y Pilar Hecker estuvieron desaparecidas durante varias semanas hasta que hallaron sus cuerpos.

Los desastres del temporal todavía
Los desastres del temporal todavía se sienten en Bahía (AP Foto/Juan Sebastian Lobos)

El homenaje en General Cerri

En el primer aniversario de la catástrofe, familiares, allegados y autoridades locales impulsaron un homenaje para mantener viva la memoria de los tres protagonistas. Una gigantografía fue instalada en la entrada de General Cerri, en el mismo sector donde ocurrieron los hechos. En la imagen se observa a Zalazar de espaldas junto a las dos niñas.

La iniciativa surgió tras meses de pedidos públicos, en especial por parte de Marina Hagg, madre de las menores, quien expresó su deseo de que la comunidad reconozca el coraje y la entrega del exempleado de la empresa de logística.

El cartel se colocó a
El cartel se colocó a la altura de donde ocurrió el trágico incidente

“Rubén Zalazar debe ser reconocido en Bahía Blanca. Lo más trágico fue lo de él: sin conocernos quiso ayudarnos”, manifestó Hagg en declaraciones públicas. Luego agregó: “Dos hijos se quedaron sin su padre y dos padres sin sus hijas”. La propuesta de homenaje fue replicada por dirigentes y concejales locales, quienes resaltaron la importancia de preservar el recuerdo de quienes arriesgaron su vida por el prójimo.

En febrero, la concejal Fabiana Úngaro presentó formalmente un proyecto de ordenanza para impulsar un reconocimiento institucional. La iniciativa contempla reservar el nombre de Rubén Zalazar para la designación futura de espacios públicos o bienes municipales. “Intentó auxiliar a la familia poniendo en riesgo su propia vida en un contexto de peligro”, destaca el texto del proyecto.

La figura de Zalazar, oriundo de Río Negro y padre de dos hijos menores, fue recordada en distintas jurisdicciones. El cuerpo legislativo local, el Concejo Deliberante de Viedma, le otorgó el Diploma de Honor y el vicegobernador rionegrino, Pedro Pessatti, envió sus condolencias: “Con profunda tristeza recibimos la noticia del hallazgo sin vida de Rubén Zalazar, que perdió la vida intentando ayudar en medio de esta tragedia. Su gesto de grandeza y heroicidad nos conmueve y nos recuerda la grandeza de quienes arriesgan todo por los demás”.

La búsqueda de las hermanas Hecker

El caso de las hermanas Hecker mantuvo en vilo a la comunidad bahiense durante más de un mes, ya que tras la tragedia sus cuerpos no fueron hallados de inmediato y el desastre fue tal que las ciudades quedaron completamente destruidas.

Pilar y Delfina Hecker, las
Pilar y Delfina Hecker, las dos nenas que murieron durante el trágico temporal

De acuerdo con los testimonios, la búsqueda fue intensa y contó con la participación de fuerzas de seguridad, buzos y voluntarios locales. Finalmente, el 6 de abril de 2025 fue encontrado el cuerpo de Pilar Hecker a la vera de la Ruta 3, en la zona de El Cholo, donde el agua había arrastrado a la familia en el momento del desastre.

Tres días después, el 9 de abril, hallaron el cuerpo de Delfina Hecker en un sector de pastizales, a varios kilómetros del lugar original. Las autoridades confirmaron que ambas niñas murieron a causa de asfixia por inmersión, según los informes forenses oficiales publicados tras los hallazgos.

