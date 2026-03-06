Murió “Hipólito”, el hipopótamo nacido en cautiverio que vivía en el ex zoológico de La Plata

Hipolito tenía casi 26 años.

El Bioparque de La Plata, ex zoológico de la ciudad bonaerense, anunció este viernes el fallecimiento de “Hipólito”, el hipopótamo macho que vivía en el predio desde hacía dos décadas. Tenía casi 26 años.

Su muerte se produjo en las últimas horas: falleció durante la madrugada como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. “Se agravó su estado general y se produjo un deterioro sistémico”, informaron desde el ex zoo ubicado dentro del Paseo El Bosque.

“Durante todo este proceso, Hipólito estuvo permanentemente acompañado y monitoreado por el personal del Bioparque, que siguió de cerca su evolución y le brindó los cuidados necesarios”, agregaron.

El ejemplar había nacido en cautiverio en el año 2000. Cinco años más tarde fue trasladado a un zoológico y, posteriormente, ingresó al bioparque platense cuando tenía ocho años. Allí, relataron desde la institución, formó pareja con una hembra llamada Mafalda y juntos tuvieron una cría llamada Felipe.

Desde el zoológico describieron a Hipólito como un animal “muy colaborador” con todos los humanos que trabajaban con él: “Se caracterizaba por su temperamento tranquilo, lo que facilitaba las rutinas diarias de manejo y cuidado”.

“A lo largo de los años desarrolló un vínculo de confianza con cuidadores y veterinarios, respondiendo de manera positiva a los entrenamientos y a las intervenciones necesarias para su bienestar”, continuaron en el comunicado oficial.

El hipopótamo se encontraba en el Bioparque desde sus ocho años.

Según sus cuidadores, tenía un comportamiento estable y calmo, lo que permitía realizar controles y procedimientos con menor nivel de estrés; entre ellos, cortes de colmillos y limpiezas bucales diarias. Por ejemplo, el año pasado se le realizaron extracciones de sangre sin sedación, un método que el Bioparque calificó como “inédito” en las instituciones que trabajan con animales silvestres y exóticos en Argentina.

Sin embargo, su estado de salud se complicó en las últimas semanas, cuando comenzó a cursar un cuadro clínico vinculado a un “proceso digestivo severo”. Sus cuidadores implementaron distintos tratamientos de sostén y manejo paliativo, entre ellos analgésicos, protectores gástricos y antibioticoterapia.

Además, participaron profesionales especializados en áreas de veterinaria, comportamiento, biología y nutrición.

Desde la institución destacaron que el año pasado el ejemplar había sido sometido a una cirugía de alta complejidad que, en ese momento, logró salvarle la vida. Aunque no precisaron de qué se trató el procedimiento, aseguraron que fue el primer caso de una intervención de este tipo en un hipopótamo y que significó un “hito” para la medicina veterinaria aplicada a fauna silvestre.

“El Bioparque La Plata destaca el compromiso y el trabajo permanente del equipo que acompañó su cuidado durante todos estos años, lamenta profundamente su pérdida y agradece el acompañamiento de la comunidad en este momento”, concluyeron.

Tomy junto a su cuidador, Martín (Aglaplata - Marcos Gomez)

En febrero, el Bioparque informó la muerte de Tomy, el chimpancé macho de 49 años, que había llegado al país luego de haber sido rescatado de un circo. Su cuerpo fue encontrado sin vida, luego de que los cuidadores notaran que no atendía a los llamados para ser alimentado. Hace dos años, el primate fue noticia cuando su cuidador y “humano favorito” impulsó una iniciativa para declararlo “sujeto de derecho”.

Según el comunicado oficial, el animal no presentaba ninguna enfermedad y permanecía bajo una vigilancia permanente de los equipos profesionales y técnicos del bioparque. De hecho, aseguraron que había mostrado su comportamiento habitual durante la jornada, recibió su dieta correspondiente y mantuvo la rutina diaria junto a sus cuidadores.

El hallazgo se produjo cerca de las 13:00 horas, cuando los encargados se aproximaron para una de sus raciones alimenticias y, al no obtener respuesta, dieron aviso inmediato al Servicio Veterinario. Así, al ingresar a su hábitat, los profesionales constataron que no presentaba signos vitales.

Tomy nació en 1977, pero no fue trasladado al entonces zoológico local hasta el 8 de enero de 1980. Previo a llegar al país, el chimpancé formó parte del Circo Tihany, un espectáculo internacional al estilo Las Vegas.

Desde ese entonces,Tomy residió en el bioparque durante 46 años y fue considerado un emblema del trabajo por la conservación y el bienestar animal. Por esto, en el comunicado emitido por la institución destacaron: “Tomy siempre será recordado por su carácter especial y el impacto que tuvo en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”.