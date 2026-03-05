Tren Sarmiento, con complicaciones: se registran demoras en Caballito por un accidente

Se registran demoras en el Tren Sarmiento a la altura de Caballito

En las primeras horas de este jueves se registran demoras y cancelaciones en el servicio del Ferrocarril Sarmiento tras una colisión con una persona en la zona de vías. Las complicaciones se producen a la altura del barrio porteño de Caballito.

Según indicaron desde Trenes Argentinos, el servicio Once–Moreno sufrió una “colisión con persona” en ese sector. El siniestro, que dejó un muerto, se produjo a la altura de la calle Donato Álvarez. Por el momento, la empresa no brindó mayores precisiones.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que, tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad se desplazaron durante la madrugada hacia la intersección de Yerbal y Donato Álvarez, donde el hombre fue embestido.

La alerta había ingresado cerca de las 5:15, cuando un llamado advirtió sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida sobre las vías. Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con el maquinista del tren, quien relató que debió detener la marcha al advertir a un hombre sobre el tendido ferroviario.

Pocos minutos después, personal del SAME acudió a la escena y confirmó el fallecimiento. En paralelo, Bomberos de la Ciudad trabajaron en la extracción del cuerpo de entre las vías. Finalmente, el procedimiento quedó a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina.

Noticia en desarrollo