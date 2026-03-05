“Mirá cómo me rompiste el auto”: un conductor pasó un semáforo en rojo y provocó un violento choque en La Plata

Un conductor pasó un semáforo en rojo e impactó con otro vehículo

Un violento siniestro vial generó conmoción en la ciudad de La Plata, precisamente en la intersección de avenida 13 y calle 40, a escasos metros de Plaza Belgrano. Un conductor cruzó el semáforo en rojo, impactó contra otro vehículo y provocó la destrucción total del auto de la otra parte involucrada. El hecho, que quedó captado en video por testigos, provocó la interrupción del tránsito y una intensa discusión en plena vía pública.

El episodio ocurrió este miércoles por la tarde, cuando un Peugeot blanco fue embestido por otro automóvil que, según los presentes, habría atravesado el semáforo en rojo. Inmediatamente después del choque, la conductora del vehículo afectado descendió del auto y se dirigió de forma airada hacia el presunto responsable. “Mirá cómo me rompiste el auto”, reclamó la mujer, visiblemente alterada, al tiempo que profería insultos y señalaba los daños provocados.

La escena resultó aún más dramática por los gritos de la damnificada, mientras los restos de plásticos y piezas del vehículo quedaban esparcidos sobre el asfalto.

El video registrado por los testigos muestra los daños significativos en el Peugeot, cuyo paragolpes, parrilla y capó resultaron completamente destrozados. El capó quedó levantado y contraído, dejando expuestas piezas internas del motor y ópticas dañadas.

Uno de los testigos, mientras grababa la situación, dijo: “¡Se lo voló! Encima, todo de plástico... Se mandó en rojo, al pedo. Tenía el paso la señora, cómo se va a mandar así, es una locura”, señalando al auto detenido sobre la senda peatonal como responsable del impacto. “Si venía con criaturas, volaban por el parabrisas”, remarcó.

A pesar del violento choque y de la magnitud de los daños materiales, no se reportaron heridos graves. La situación, no obstante, generó momentos de tensión en la zona y obligó a las autoridades de La Plata a cortar totalmente el tránsito sobre avenida 13 y calle 40 durante varios minutos.

Una mujer chocó en la autopista Rosario-Buenos Aires y tuvo que ser rescatada

Un accidente dejó a una pareja con lesiones y obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, lo que originó una extensa fila de vehículos que continuó aumentando mientras los equipos de emergencia llevaban a cabo el operativo de rescate.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe informó que el hecho sucedió cerca de las 11, a la altura del arroyo Saladillo, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Un Chevrolet Agile gris, ocupado por un hombre y una mujer, trató de realizar un giro en U para volver a Rosario, acción que terminó en un choque frontal con un Fiat Argo blanco que circulaba por el carril izquierdo.

El conductor del vehículo embestido contó a La Capital: “Se abrió y dobló como si fuera una calle común. Lo tragué de lleno”.

El impacto generó importantes daños en los dos autos y activó de inmediato el protocolo de respuesta para emergencias. En el choque resultaron heridas tres personas; una de ellas, la mujer que manejaba el Chevrolet, tuvo que ser rescatada y trasladada en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Personal de la Guardia provincial y del Sies trabajó en el lugar, brindó atención a los heridos y dispuso el corte total de la autopista durante más de dos horas.

Mientras tanto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe estableció desvíos por la Ruta Provincial 18 y la Ruta Provincial 21 para reducir la congestión, aunque el tránsito de autos y camiones quedó detenido en ambas direcciones. Algunos conductores intentaron avanzar por la banquina, lo que complicó aún más la situación.

El operativo contó con el apoyo del Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR) y la Municipalidad de Rosario recomendó no transitar por la zona ante las demoras. Finalmente, según el informe oficial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, la circulación quedó restablecida pocos minutos antes de las 14.