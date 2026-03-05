Avanza el trambús en la Ciudad de Buenos Aires: licitan la construcción de los paradores

Los paradores icónicos que prevé construir la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) se prepara este año para la llegada de un nuevo sistema de transporte público: el Trambus, que será 100 por ciento eléctrico y logrará conectar los barrios del norte con el sur de la Capital.

En ese marco, el Gobierno porteño abrió la licitación para construir los llamados “paradores icónicos”. Se trata de los puntos de ascenso y descenso del Trambus, que estarán ubicados en zonas estratégicas y conectados con líneas de tren y subte.

La convocatoria comenzó a finales de febrero y contempla la construcción de siete paradas ubicadas en el primer tramo del recorrido.

El mapa de la ruta del Trambus.

“Funcionarán como nodos de conexión entre distintos medios de transporte en zonas de alta demanda, mejorando la experiencia y tiempos de viaje al facilitar la combinación con subtes, trenes, colectivos y el sistema público de bicicletas Ecobici", explicaron desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad.

En ese sentido, los paradores contarán con puntos de carga para vehículos eléctricos o híbridos, guarderías para bicicletas y lockers. Las obras se desarrollarán en los barrios de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Boedo, Parque Chacabuco y Parque Patricios, además de sectores clave de la Costanera y de las avenidas más importantes del recorrido.

“Los nuevos paradores icónicos del Trambus no son solo estaciones: son puntos pensados para integrar todos los modos de transporte y a todos los actores que se mueven en la Ciudad”, señaló Pablo Bereciartua, titular del mencionado ministerio.

El Trambus será 100 por ciento eléctrico

Y agregó: “Diseñamos estos nodos para que combinar sea más simple, más rápido y más cómodo. Es una infraestructura que entiende la movilidad como un sistema y pone en el centro a las personas”.

Los paradores icónicos estarán ubicados en intersecciones estratégicas que permitirán hacer trasbordo con otros medios de transporte: Av. Bullrich y Juan B. Justo (Línea D y ferrocarril San Martín), Juan B. Justo y Av. Corrientes (Línea B y ferrocarril San Martín), Av. La Plata y Av. Rivadavia (Línea A), Av. José María Moreno y Av. Rivadavia (Línea A y ferrocarril Sarmiento), Av. La Plata y Av. Directorio (Línea E) y Av. Almafuerte (Línea H).

En tanto, los ubicados en la Costanera tendrán conexión directora con el Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

El trambús

La implementación del nuevo sistema de transporte público busca reducir el tiempo de viaje entre los extremos de la ciudad y evitar el intenso tráfico vehicular del microcentro, gracias a un recorrido definido que no atraviesa esa zona. Contará con un carril exclusivo y aprovechará la “onda verde” de los semáforos, permitiendo así una circulación más fluida y previsible.

El trayecto tendrá paradas cada 500 metros

De esa forma, el tramo uno unirá los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya.

El trayecto, que tendrá paradas cada 500 metros, permitirá que recorridos que actualmente superan los 90 minutos puedan completarse en menos de una hora. Se espera una frecuencia de cuatro minutos entre unidades en horas pico, con un viaje directo entre Nueva Pompeya y Aeroparque.

Las unidades del Trambus serán completamente eléctricas y tendrán una autonomía de 270 kilómetros, lo que contribuirá a reducir el impacto ambiental y sonoro.

El Trambus dispondrá de una tarifa integrada con el Subte

Entre las ventajas destacadas, el Trambus dispondrá de una tarifa integrada con el Subte, con descuento automático al combinar ambos servicios, y contará con más de 70 paradas a lo largo del recorrido.

Uno de los aspectos centrales del Trambus será la implementación de semáforos inteligentes que, mediante telemetría, detectarán la llegada de las unidades y extenderán el tiempo de la luz verde hasta que el vehículo cruce la intersección.

Esta “onda verde” priorizará el paso del transporte público y permitirá acortar los tiempos de viaje, consolidando al Trambus T1 como una alternativa eficiente y sustentable para la movilidad urbana. Según Bereciartua, cuando las unidades "llegan a una intersección, se extiende el verde y no se detienen".

“Eso hace que la velocidad promedio sea hasta un 30% superior a las que tenemos hoy en las líneas de colectivos”, aseguró.

La fase piloto comenzó el lunes 17 de noviembre con la circulación de más de 50 unidades sobre el corredor del Metrobus de la avenida Juan B. Justo.

En la Ciudad de Buenos Aires se mueven alrededor de 3,6 millones personas cada día, de los cuales el 47 % lo hace en transporte público.