Fatal choque entre dos camiones en la Ruta 33: uno de los vehículos se incendió y el conductor murió calcinado

El trágico siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Zavalla, en los alrededores de Rosario

Un fatal choque ocurrido en la tarde de este miércoles en la Ruta Nacional 33 entre dos camiones terminó con una víctima fatal. Se trata del conductor de uno de los vehículos que murió calcinado después de que la cabina se haya prendido fuego. A pesar de los esfuerzos de los rescatistas para sacarlo, la víctima no logró sobrevivir.

Todo se desarrolló a la altura de la localidad santafesina de Zavalla, que está en el camino que une a la ciudad de Rosario con Casilda y Pujato, dos lugares reconocidos en el sur de la provincia. Por el momento, lo que se conoce es que el siniestro involucró a dos vehículos de gran porte y se investigan las causas del accidente.

El dramático episodio tuvo lugar alrededor de las 17.23, en el tramo de la Ruta Nacional 33 conocido como Bv. Sastre 1976, donde la circulación suele ser intensa por el paso de transportes de carga. La magnitud del incendio generado tras el impacto provocó una densa columna de humo visible a varios kilómetros, lo que alertó rápidamente a los vecinos y a quienes transitaban por la zona. La escena fue descrita como caótica, con la ruta cortada en ambos sentidos y equipos de emergencia desplegados a contrarreloj.

De inmediato, se activó un operativo especial que incluyó la intervención de tres ambulancias del SIES, dotaciones de bomberos, agentes de tránsito y personal de la Policía de Santa Fe. La coordinación fue clave para asistir a las víctimas y controlar las llamas que consumieron uno de los vehículos involucrados. Testigos indicaron que el incendio dificultó el acceso a la cabina siniestrada, lo que complicó aún más las tareas de rescate.

Según indicaron medios provinciales, fuentes policiales y del sistema de emergencias advirtieron que lo que está confirmado es que ambos camiones colisionaron de frente, generando daños severos en las cabinas. Tras el choque, uno de los transportes comenzó a prenderse fuego de manera casi inmediata. El conductor de ese vehículo quedó atrapado y, pese a los esfuerzos de los bomberos, perdió la vida antes de poder ser rescatado. El hombre murió calcinado debido a la intensidad de las llamas y al poco margen de maniobra que permitió el siniestro.

En el otro camión, los equipos lograron sacar a un hombre en estado grave. Presentaba traumatismo de cráneo con asistencia mecánica respiratoria, múltiples fracturas y lesiones en el tórax. Por la gravedad de sus heridas, debió ser trasladado de urgencia en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario para recibir atención especializada. Su pronóstico es reservado y su evolución será seguida de cerca por el personal médico.

Una tercera persona estuvo involucrada en el accidente, pero sufrió heridas de menor consideración. Según fuentes consultadas por el móvil de El Tres, se encontraba lúcida y fue atendida en el lugar por personal sanitario. Los golpes sufridos no revestían riesgo vital, aunque se dispuso su observación preventiva.

El choque frontal entre los dos camiones y el incendio posterior derivaron en un intenso despliegue de recursos. Tres ambulancias, dotaciones de bomberos, agentes de tránsito y personal de la Dirección Provincial de Vialidad trabajaron coordinadamente para asistir a los afectados, controlar el fuego y restablecer la seguridad en la zona. El tránsito sobre la Ruta Nacional 33 quedó interrumpido durante varias horas, generando demoras y desvíos en un corredor clave para la logística regional.

Por el momento, no se difundieron las identidades de los involucrados, a la espera de la notificación oficial a los familiares. El jefe de la Comisaría 31 solicitó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) para llevar adelante las actuaciones correspondientes y determinar las causas exactas del choque. La principal hipótesis apunta a una mala maniobra o posible distracción, pero no se descartan otras variables hasta concluir el relevamiento de pruebas.