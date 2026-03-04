El principal posgrado argentino sobre lavado de activos renueva su enfoque para 2026

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Foto: Shutterstock)

El curso de posgrado sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (CGLAFT) lanzó su decimocuarta edición, con un paquete de actualizaciones profundas que buscan dejar atrás los límites tradicionales en la materia. Impulsado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT, organización argentina dedicada a promover el estudio y la investigación en inteligencia financiera), el programa dirigido por Juan Félix Marteau —senior partner de Marteau Law y presidente de FININT— se dictará entre marzo y diciembre de 2026, con modalidad principalmente virtual y sumando clases presenciales selectas.

Por primera vez, el CGLAFT sitúa en el centro de su propuesta la superación del mero cumplimiento de estándares internacionales, apostando a un entrenamiento práctico para que sus alumnos, principalmente profesionales del sector público y privado, sepan gestionar desde la realidad local los riesgos y desafíos actuales. La inscripción quedará habilitada en febrero de 2026 y la cursada se desarrollará los miércoles y algunos jueves de 18 a 20.30.

Agenda y transformación del CGLAFT/UBA

El CGLAFT/UBA nació en 2012 como un programa de actualización para graduados interesados en áreas clave para la sociedad. En esta edición, los organizadores remarcan una transformación profunda: la formación dejará de enfocarse solo en marcos conceptuales y se orientará a prácticas concretas, debate entre sectores y análisis de casos reales y sentencias judiciales.

Desde la Universidad de Buenos Aires y la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera explicaron que el objetivo del programa es capacitar a los protagonistas del control y regulación del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), con herramientas prácticas y estratégicas más allá de los estándares globales. La dirección académica, a cargo de Sebastián Martineno, destaca que los alumnos saldrán entrenados en evaluación de riesgos, cumplimiento, monitoreo, análisis de alertas y manejo de sanciones.

Una de las novedades es el análisis crítico de la efectividad del sistema nacional ALA/CFT/CFP (prevención de lavado y financiación del terrorismo) bajo el paradigma de estandarización internacional, iniciado hace 25 años. Se aborda un examen inédito del impacto, los retrocesos y avances puntuales desde que Argentina implementó las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, organismo intergubernamental de referencia en prevención de lavado y financiamiento del terrorismo). Esta actualización incorpora el análisis detallado de los límites y resultados fallidos de la estandarización, así como la necesidad de pensar en esquemas hechos a medida para la realidad del país.

Metodología: casos y análisis sectorial

El programa incorpora como novedad metodológica el método de análisis de casos, promoviendo la resolución práctica de problemas reales y debates colaborativos entre docentes de sectores públicos y privados —como la Unidad de Información Financiera (UIF, organismo rector de prevención de lavado en Argentina) o el Banco Central de la República Argentina (BCRA)—. También se explora detalladamente el régimen de sanciones administrativas, la jurisprudencia y las sentencias judiciales como parte del mismo enfoque.

Entre las aristas metodológicas avanzadas se incluye la inmersión en el uso de inteligencia financiera para procesos penales, tanto desde el ángulo local como comparativo. Esto implica el estudio de tipologías criminales, señales de alerta y sentencias judiciales específicas en delitos de LA/FT/FP, un apartado que ha sido superficial o inexistente en cursos previos.

El mapeo criminológico de zonas más riesgosas de la región, junto con el análisis sectorial de tipologías y sanciones —un enfoque incorporado para responder a las características locales— representa otra de las incorporaciones destacadas de la edición 2026. El programa dedica un espacio especial al abordaje de nuevas amenazas vinculadas con Fintech, criptoactivos, tokenización, financiamiento de terrorismo a través de tecnologías y el rol emergente de la ciberseguridad.

Según los responsables académicos, el diseño del temario responde a la doble exigencia de actualizar el conocimiento legal y técnico, y de formar especialistas con visión estratégica ante amenazas reales que afectan tanto al sistema financiero argentino como a otras jurisdicciones del Cono Sur.

Diseño curricular y estructura docente

La estructura académica está dividida en tres bloques temáticos principales: en primer lugar, un diagnóstico realista del sistema nacional de prevención; en segundo lugar, la operatividad práctica y análisis de casos bajo la legislación local, con énfasis en la Ley 25.246 y en el funcionamiento de los principales organismos reguladores; y finalmente, los tópicos centrales de la agenda global.

Entre las unidades temáticas renovadas se incluyen la aplicación de inteligencia artificial y tecnología Regtech (tecnología regulatoria) a la prevención de delitos financieros, la expansión de la industria Fintech y sus desafíos regulatorios, el auge de los criptoactivos y la ciberseguridad. El programa suma, además, módulos sobre narcotráfico como delito precedente del lavado, economía informal, inocencia fiscal, sanciones financieras selectivas y ciberdelincuencia.

Se realiza un análisis detallado de los mecanismos de identificación, gestión y mitigación de riesgos bajo enfoque basado en riesgo (EBR), el mecanismo de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés), y la identificación y registro de beneficiarios finales, todos aspectos clave para el cumplimiento normativo en entidades financieras y no financieras.

El staff docente suma renovación y participación internacional, incorporando jueces federales, fiscales de alto rango, especialistas de entidades reguladoras argentinas y de organismos multilaterales, ejecutivos del sector privado y referentes de Brasil, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. Entre las figuras de mayor reconocimiento destacan Mariano Borinsky (Cámara Federal de Casación Penal), Esteban Fullin (representante de GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), Edgardo Buscaglia (Columbia University), Daniel Espinosa Teibo (SENACLAFT Uruguay, Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), y técnicos de empresas como Mercado Libre, Ualá, Banco Macro (entidad financiera argentina) o Satoshi Tango.

“Nos impulsa formar a todos los actores, actuales o potenciales, del sector público y privado en Argentina y el Cono Sur, con experiencias reales y visión comparada”, expresó la organización. Entre los objetivos nuevos del programa 2026 figura el mapeo criminológico local-regional de amenazas y el enfoque en delitos precedentes como el narcotráfico, que según el documento constituye la principal fuente de fondos ilícitos en la región.

La preinscripción está abierta a graduados universitarios interesados en desempeñar un papel activo en el diseño y ejecución de políticas de inteligencia financiera, tanto en el ámbito estatal como corporativo.