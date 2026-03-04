Sociedad

El argentino que se casó en un refugio antimisiles en Tel Aviv: “Las alarmas interrumpieron la ceremonia”

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, Mijael Marianoff relató cómo fue dar el sí en el cuarto subsuelo de un shopping, mientras sonaban sirenas y caían misiles sobre la ciudad

El argentino Mijael Marianoff celebró su casamiento en un refugio antimisiles en Tel Aviv durante un ataque con misiles desde Irán

La historia de Mijael Marianoff, un argentino que reside desde 2019 en Medio Oriente, cobró notoriedad global cuando las imágenes de su casamiento recorrieron el mundo. En una entrevista para Infobae en vivo, Marianoff contó cómo fue celebrar su boda con Lior en el refugio del cuarto subsuelo de un shopping en Tel Aviv, mientras afuera sonaban las alarmas y el país vivía horas de máxima tensión.

“Fue muy especial. La verdad que fueron días de una montaña rusa de emociones”, expresó. “Desde el momento en el que empezó el conflicto, entendiendo que estaba toda mi familia acá, hubo que explicarles a todos qué hacer, cómo cuidarse. Para muchos era la primera vez en Israel y estaban asustados. Lo primero fue tranquilizarlos”.

En diálogo directo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Marianoff detalló el operativo familiar y la decisión de no suspender el casamiento a pesar del contexto: “La boda no iba a ser como tanto la soñamos con Lior, pero había que pensar qué hacer. Nos casamos en un refugio, en un piso menos cuatro, un refugio público donde incluso los homeless de la ciudad duermen ahí porque es protegido. Durante la ceremonia hubo dos lanzamientos de misiles desde Irán a la zona del centro de Israel”.

La vida cotidiana en un país en guerra

Marianoff explicó que la vida diaria transcurre dentro de una rutina alterada por la guerra, pero con cierta adaptación: “Acá hay un sistema que funciona, que nos cuida, y si cumplimos las directivas, estamos cuidados. Pero para nosotros ya es natural, para quienes vienen por primera vez es muy difícil”. La preocupación por la seguridad de sus seres queridos fue el primer desafío: “Al principio fue muy duro y después, una vez que los pude tranquilizar, fue entender que la boda no sería como la imaginamos”.

El refugio elegido para la ceremonia no es un sitio común: “No es un lugar muy seguro. Es un menos cuatro, un refugio público. Hay alarmas, sirenas y avisos de alerta. Incluso durante la boda hubo dos veces lanzamiento de misiles”, relató. A pesar del peligro, Marianoff aseguró: “No me dio miedo. Ya hace siete años que vivo acá, salvo lo que estamos habituados, la vida es normal en este contexto”.

La boda de Marianoff y
La boda de Marianoff y Lior se realizó en el cuarto subsuelo de un shopping, bajo la amenaza constante de alarmas y sirenas antiaéreas (Infobae en Vivo)

Los días después del casamiento: entre el búnker y la esperanza

Consultado sobre cómo viven los primeros días como recién casados, Marianoff contó que permanecen en el refugio: “Me quedo acá, es nuestra vida. Lo que será luna de miel todavía no lo decidimos”. Detalló cómo funciona la rutina en plena guerra: “En el día a día la vida es normal, entre comillas, en un contexto de guerra. Cuando hay lanzamientos en la región, hay un preaviso de entre ocho y doce minutos para buscar refugio”.

El argentino remarcó que la cotidianeidad está marcada por la amenaza constante, pero que aprendieron a convivir con ello: “La vida es la normal, en este contexto no hay mucho más diferente que en escaladas anteriores”.

Un casamiento que recorrió el mundo

Las imágenes del casamiento de Marianoff y Lior en pleno conflicto recorrieron los medios internacionales. Consultado por la repercusión, el protagonista agradeció los mensajes que recibió y el apoyo de su entorno: “Gracias por recibirme y compartir nuestra historia. Ojalá que este conflicto termine rápido y podamos disfrutar la vida de casados como corresponde”.

La pareja permanece en Tel Aviv, pendiente de la evolución del conflicto y con la esperanza de poder celebrar una luna de miel en paz: “Lo que será la luna de miel, todavía no lo decidimos”, repitió Marianoff antes de despedirse del equipo de Infobae al Regreso.

