Día del Hermano: ¿por qué se festeja hoy, 4 de marzo, en Argentina?

A diferencia del Día Mundial del Hermano, que es el 5 de septiembre por la Madre Teresa de Calcuta, en Argentina la fecha surge de una costumbre local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, el 4 de marzo se celebra en Argentina el Día del Hermano. Aunque carece de reconocimiento oficial, esta fecha ha adquirido gran relevancia en la vida cotidiana y en las redes sociales del país.

Esta conmemoración pone en primer plano la fraternidad y el apoyo entre hermanos, diferenciándose de otras efemérides similares a nivel internacional por su origen puramente social y su vigencia en el ámbito local.

Por qué se celebra hoy el Día del Hermano

Esta fecha no oficial, pero de gran relevancia social, está dedicada a exaltar la fraternidad, la solidaridad y la unión en la familia. A diferencia del Día Mundial del Hermano, establecido el 5 de septiembre en honor a la Madre Teresa de Calcuta como símbolo mundial de solidaridad, la conmemoración argentina obedece a costumbres locales y carece de respaldo institucional.

El Día del Hermano en Argentina se celebra cada 4 de marzo y destaca la importancia de la fraternidad y la unión familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este día se conmemora en Argentina como un acontecimiento surgido de la costumbre social, sin motivación religiosa ni origen reconocido por leyes o decretos y resalta la importancia de los lazos familiares.

En el país, la efeméride representa una oportunidad para reflexionar sobre el valor del apoyo incondicional y la unión fraternal en todos los ámbitos. No existen documentos oficiales que expliquen la razón exacta de la elección, pero la celebración creció gracias al consenso social y a la difusión en plataformas digitales.

Qué se celebra el 5 de septiembre

El Día Mundial del Hermano se celebra internacionalmente el 5 de septiembre, fecha fijada en memoria de la Madre Teresa de Calcuta, quien falleció en 1997 a los 87 años y es reconocida globalmente por su labor solidaria como fundadora de las Misioneras de la Caridad.

El Día Mundial del Hermano se celebra cada 5 de septiembre en memoria de la Madre Teresa de Calcuta (El Peruano)

En otros países existen variantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se celebra el 10 de abril, aunque no está incorporado oficialmente, y en algunas naciones europeas la fecha es el 31 de mayo, ampliando el sentido del vínculo fraterno incluso a relaciones de amistad.

Origen del Día del Hermano

El Día del Hermano en Argentina carece de una motivación religiosa o de un origen reconocido por leyes o decretos. Se trata de una celebración que se consolidó por el consenso social y la transmisión generacional, en parte gracias a la influencia de las redes sociales. No hay documentos oficiales que expliquen la razón exacta de la elección de la fecha.

La celebración del Día del Hermano surgió por consenso social y costumbre transmitida entre generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto en Argentina como en otros lugares, el Día del Hermano incentiva los gestos de solidaridad y complicidad que nutren los lazos fraternales más allá del parentesco formal. Estas conmemoraciones resaltan valores universales que trascienden fronteras y generaciones.

Frases para enviar por Whatsapp en el Día del Hermano

Durante el Día del Hermano, es habitual compartir mensajes que exaltan la fraternidad. La obra Martín Fierro, de José Hernández, es una referencia tradicional con esta cita: “Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera”.

Entre las frases más destacadas figuran:

“Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo siempre será un hermano” (Benjamin Franklin).

“Cuando los hermanos están de acuerdo, ninguna fortaleza es tan fuerte como su vida en común” (Antístenes).

Durante el Día del Hermano, los argentinos suelen compartir frases emblemáticas y mensajes afectivos a través de WhatsApp y redes sociales

“A veces ser un hermano es incluso mejor que ser un superhéroe” (Marc Brown).

“Ayuda al bote de tu hermano, y el tuyo llegará a la otra orilla” (Proverbio hindú).

En esta jornada, predominan los mensajes de gratitud y afecto que circulan por redes y aplicaciones, destacando la importancia del compañerismo y el apoyo recíproco en cada etapa de la vida.