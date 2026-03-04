Derrumbe en Parque Patricios: comenzaron con las obras de apuntalamiento para prevenir nuevos desmoronamientos

El operativo de emergencia en Parque Patricios incluyó la intervención de Defensa Civil, Guardia de Auxilio y la custodia de la Policía de la Ciudad

El complejo habitacional “Estación Buenos Aires” se convirtió en el foco de un amplio operativo de seguridad y asistencia tras el derrumbe del techo de una losa del estacionamiento, hecho que movilizó a diversos organismos públicos y a la empresa Constructora Sudamericana (COSUD) en el barrio porteño de Parque Patricios.

La intervención de COSUD se desplegó este miércoles a pocas cuadras del estadio de Huracán, donde el incidente dejó una marcada preocupación entre los residentes.

De acuerdo con la información de la agencia de noticias NA, personal de Defensa Civil y efectivos de la Guardia de Auxilio coordinaron desde la mañana las tareas de apuntalamiento estructural, con el apoyo técnico de la firma constructora.

La Policía de la Ciudad custodió la zona, mientras los vecinos accedieron a sus departamentos para retirar pertenencias, bajo estrictas medidas de seguridad.

El despliegue incluyó la colocación de torres de iluminación por parte del área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias, que también dispuso el vallado perimetral del inmueble ubicado en Mafalda 907. El acceso restringido y la presencia de las fuerzas de seguridad buscaron mantener el orden y evitar riesgos adicionales en el entorno inmediato.

El objetivo de las autoridades es avanzar en un plan de apuntalamiento que permita sostener la estructura y prevenir nuevos desmoronamientos. Un informe técnico emitido este miércoles alertó sobre un potencial riesgo en el complejo, hecho que aceleró la intervención y el refuerzo de las medidas preventivas.

El Gobierno de la Ciudad dispuso alojamientos alternativos para los vecinos afectados. Las familias no regresarán a sus viviendas hasta que el lugar sea declarado seguro y se descarte toda posibilidad de otro siniestro similar.

En relación a esto, Infobae dialogó con una startup llamada XMAS, creada dentro de la carrera de Ingeniería de Sistemas Espaciales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Se trata de un monitoreo satelital SAR/InSAR (Radar de Apertura Sintética e interferometría SAR) para infraestructura crítica y áreas de interés.

Básicamente, lo que hacen son estudios y análisis de estructuras y terrenos, a través de información satelital, para detectar modificaciones que ocurran, imperceptibles para el ojo humano, que podrían prevenir derrumbes como el que ocurrió el martes por la madrugada en Parque Patricios.

“Muchos colapsos no ocurren ‘de golpe’, sino que están precedidos por señales medibles —deformaciones o movimientos muy pequeños, del orden de milímetros y no perceptibles a simple vista— que pueden acumularse durante semanas o meses. La detección temprana no es una fecha exacta (“X días antes”), sino un proceso: cuando se mide en forma periódica, se pueden ver tendencias y “aceleraciones” de esos movimientos, que ayudan a decidir si hace falta una inspección urgente, una evacuación preventiva o una intervención”, explicaron en diálogo con este medio.

Sin embargo, la recopilación de datos no se centra solamente a la prevención. La herramienta podría dar una mano para la reconstrucción segura del edificio de PROCREAR.

“En el ‘después’, puede aportar una reconstrucción objetiva: qué zonas venían presentando movimientos, si hubo cambios previos al evento y cómo se comportó el entorno en el tiempo, gracias a bancos de datos satelitales históricos disponibles para gran parte del mundo. Dicho simple: ayuda a armar la película, no solo la foto del día del derrumbe, siempre que se combinen las mediciones con información de obra, inspecciones y peritajes en el lugar”, detallaron.

En lo que respecta a las acciones legales, la fiscal María del Rosario Selvatici, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 de la Ciudad de Buenos Aires, inició una investigación por el delito de estrago y ordenó, entre varias medidas, la recopilación de toda la documentación correspondiente a la obra.

En este punto, este sistema desarrollado por investigadores de la USAM también podría aportar información pertinente. “Puede colaborar consistentemente con la investigación, esta tecnología puede aportar evidencia técnica independiente sobre movimientos del terreno o deformaciones alrededor de la infraestructura, con fechas y magnitudes”, explicaron a Infobae.

“Esa evidencia puede ser útil para orientar peritajes (por ejemplo, si hubo deformación progresiva o un cambio brusco), pero la atribución de responsabilidades requiere el trabajo conjunto de ingeniería civil, geotecnia, inspección de obra y pericias. En una causa judicial, lo correcto es presentarlo como insumo técnico que se integra con el resto de pruebas”, cerraron.

En las últimas horas, se viralizó un video del momento exacto en el que se derrumbó el estacionamiento del edificio. En total, 200 personas se vieron afectadas y tuvieron que dejar sus viviendas, mientras que 65 autos terminaron sepultados.