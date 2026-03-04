Así fue el derrumbe del estacionamiento en el edificio de Parque Patricios

Una cámara de seguridad captó la caída.

Cerca de las 5 de la madrugada de ayer, unos 200 vecinos del complejo "Estación Buenos Aires“, del barrio de Parque Patricios, se vieron afectados por el derrumbe de un patio interno sobre las cocheras del subsuelo: unos 65 autos quedaron sepultados.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4-D de la Policía de la Ciudad, además de dotaciones de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas.

Según las primeras reconstrucciones del episodio, ocurrido detrás de la cancha de Huracán, no se registraron heridos ni personas atrapadas. La evacuación total del complejo fue de forma preventiva.

El lugar del derrumbe del edificio del PROCREAR en Parque Patricios

En el subsuelo del complejo habitacional se desprendió parte de la losa en un área aproximada de 50 por 70 metros. El operativo incluyó la evacuación preventiva de los residentes, el corte de los suministros de electricidad y agua y el relevamiento de los vecinos.

La fiscal María del Rosario Selvatici, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires, inició una investigación por el delito de estrago y ordenó, entre varias medidas, la recopilación de toda la documentación correspondiente a la obra.

Además, solicitó las filmaciones de las cámaras de seguridad desde este martes a 30 días para atrás, y desde el inicio de la construcción.

Por otro lado, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mantiene bajo custodia permanente los edificios evacuados del complejo. Según comunicó oficialmente el gobierno porteño, se desplegó un operativo de seguridad y emergencia en la zona, coordinando acciones con Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y la empresa constructora COSUD para iniciar las tareas de apuntalamiento estructural.

Luego de que los últimos vecinos terminaron de entrar a sus departamentos acompañados por personal de Bomberos para retirar algunas pertenencias, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro del complejo.

Además, los límites fueron vallados y se dispuso en forma permanente presencia de agentes de la Policía y personal de prevención y rescate.

Los constructores deberán avanzar ahora en un plan de apuntalamiento estructural del complejo. Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó un potencial riesgo estructural en los edificios tras la caída de la losa del techo del estacionamiento de la calle Mafalda 907, señaló el gobierno de la Ciudad.