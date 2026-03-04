Sociedad

Así fue el derrumbe del estacionamiento en el edificio de Parque Patricios

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que la estructura subterránea colapsó. Ocurrió ayer cerca de las 5 de la madrugada en el complejo habitacional PROCREAR

Guardar
Una cámara de seguridad captó la caída.

Cerca de las 5 de la madrugada de ayer, unos 200 vecinos del complejo "Estación Buenos Aires“, del barrio de Parque Patricios, se vieron afectados por el derrumbe de un patio interno sobre las cocheras del subsuelo: unos 65 autos quedaron sepultados.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4-D de la Policía de la Ciudad, además de dotaciones de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas.

Según las primeras reconstrucciones del episodio, ocurrido detrás de la cancha de Huracán, no se registraron heridos ni personas atrapadas. La evacuación total del complejo fue de forma preventiva.

El lugar del derrumbe del
El lugar del derrumbe del edificio del PROCREAR en Parque Patricios

En el subsuelo del complejo habitacional se desprendió parte de la losa en un área aproximada de 50 por 70 metros. El operativo incluyó la evacuación preventiva de los residentes, el corte de los suministros de electricidad y agua y el relevamiento de los vecinos.

La fiscal María del Rosario Selvatici, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires, inició una investigación por el delito de estrago y ordenó, entre varias medidas, la recopilación de toda la documentación correspondiente a la obra.

Además, solicitó las filmaciones de las cámaras de seguridad desde este martes a 30 días para atrás, y desde el inicio de la construcción.

Por otro lado, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mantiene bajo custodia permanente los edificios evacuados del complejo. Según comunicó oficialmente el gobierno porteño, se desplegó un operativo de seguridad y emergencia en la zona, coordinando acciones con Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y la empresa constructora COSUD para iniciar las tareas de apuntalamiento estructural.

Luego de que los últimos vecinos terminaron de entrar a sus departamentos acompañados por personal de Bomberos para retirar algunas pertenencias, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro del complejo.

Además, los límites fueron vallados y se dispuso en forma permanente presencia de agentes de la Policía y personal de prevención y rescate.

Los constructores deberán avanzar ahora en un plan de apuntalamiento estructural del complejo. Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó un potencial riesgo estructural en los edificios tras la caída de la losa del techo del estacionamiento de la calle Mafalda 907, señaló el gobierno de la Ciudad.

Temas Relacionados

Parque PatriciosVideoestacionamientoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Incidentes en la Secretaría de Trabajo: trabajadores de Fate se enfrentaron con la policía

Los trabajadores de dicha empresa se presentaron en Alem al 650 para protestar por el cierre

Incidentes en la Secretaría de

Lo arrestaron por golpear a su ex y descubrieron que ya tenía dos condenas por violencia contra ella

El caso ocurrió el lunes. El hombre quedó detenido con prisión preventiva por orden de la Justicia porteña

Lo arrestaron por golpear a

Detuvieron a dos motochorros colombianos indocumentados tras una persecución entre Colegiales y Villa Crespo

Los delincuentes fueron interceptados en la esquina Acoyte y Luis Viale, luego de que perdieran el control y chocaran contra uno de los móviles que participaba del operativo

Detuvieron a dos motochorros colombianos

La Policía custodia los edificios evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios: se iniciarán los trabajos de apuntalamiento

Se montó un dispositivo de custodia en el lugar y se instalaron torres de iluminación en el perímetro afectado. Hay más de 200 vecinos afectados

La Policía custodia los edificios

Quién es “Nene”, el colombiano deportado que regresó ilegalmente al país e impulsó una interna en Los Monos

Víctor Sleyner Acevedo Figueroa fue detenido en un departamento de Rosario. Operaba la venta de droga en la zona sudoeste de la ciudad y se movilizaba con el rostro cubierto. Está acusado de balear “al voleo” dos supermercados

Quién es “Nene”, el colombiano
DEPORTES
River Plate presenta a Eduardo

River Plate presenta a Eduardo Chacho Coudet como nuevo entrenador

El nuevo reconocimiento que se ganó Lionel Messi tras “arrasar” en la última temporada en Inter Miami

La medida que la Fórmula 1 adoptó para cambiar el “toque de queda” de los equipos por la tensión en Medio Oriente

Sorpresa en el mercado de pases: Boca Juniors intentará fichar a una de las figuras del fútbol argentino

Incertidumbre por la lesión “límite” de Mbappé en la previa al Mundial: del viaje que generó críticas a su regreso “incierto” en el Real Madrid

TELESHOW
El asado de los famosos:

El asado de los famosos: el reencuentro de Susana Giménez y Montaner y el talento de Marley que sorprendió a todos

El cumpleaños íntimo de Flor de la V: el amor de su familia, el brindis y los deseos en una noche especial

Federica Pais habló del choque que protagonizó su hermana Ernestina: “Estamos en contacto”

MasterChef Celebrity: el exigente desafío en duplas que dejó a un participante al borde de la eliminación

El respalo de Manu Urcera a Nicole Neumann tras los reclamos de Fabián Cubero por la fiesta de Allegra

INFOBAE AMÉRICA

El concurso para Fiscal General

El concurso para Fiscal General en Ecuador cerró con 74 postulantes, entre ellos un fiscal subrogante, jueces y un exministro

Operativo internacional contra red vinculada a la mafia albanesa y Los Lobos dejó 16 detenidos en Ecuador

Panamá avanza en acuerdo aéreo con Arabia Saudita para ampliar conectividad

Una universidad ecuatoriana retiró el título Honoris Causa al obispo alemán Emil Stehle tras las 16 denuncias de abuso

Pierre Lemaitre: “En Francia, siempre se ha mirado a la inmigración desde el colonialismo”