Sociedad

Tragedia en Ensenada: un obrero murió tras caer al vacío desde el techo de una obra

Un trabajador identificado como Epifanio Choque perdió la vida luego de que una placa de chapa traslúcida cediera bajo sus pies, provocando una caída desde cinco metros de altura mientras realizaba tareas de limpieza

El accidente ocurrió en las
El accidente ocurrió en las calles 123 y 48, una obra donde se realizaban tareas de limpieza sobre un techo de chapa (El Día)

Un hombre murió tras caer desde un techo de chapa en una obra de Ensenada mientras realizaba tareas de limpieza. El accidente, que ocurrió en la intersección de las calles 123 y 48, le provocó graves lesiones y no dejó margen para maniobras de reanimación.

Según informó el medio platense El Día, Epifanio Choque fue identificado como la víctima fatal del siniestro, un hombre de quien hasta el momento no se conocieron más datos personales. El episodio se produjo mientras cumplía tareas sobre un techo de chapa, estructura que, de acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, combinaba placas de zinc con algunas traslúcidas. Precisamente, una de estas últimas cedió de manera imprevista bajo su peso, lo que provocó la caída desde una altura aproximada de cinco metros.

Tras el llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada acudieron a la obra y solicitaron la presencia de una ambulancia del SAME. Los médicos constataron que Choque ya no presentaba signos vitales al momento de su arribo. La caída le provocó graves lesiones, incluyendo fractura en la base del cráneo y otorragia. El impacto contra el suelo resultó letal y no dejó margen para maniobras de reanimación.

El accidente se produjo durante una jornada laboral rutinaria, según aseguraron compañeros de trabajo ante la policía. La estructura involucraba chapas de zinc e intercaladas algunas traslúcidas, y que la que cedió fue la que pisó la víctima.

La UFI N° 10 de delitos culposos de La Plata, a cargo de Carlos Vercellone, quedó a cargo de la investigación bajo la carátula de “muerte por accidente”. Las actuaciones judiciales y policiales se realizaron en la Comisaría Tercera de Ensenada. Se aguarda la realización de la autopsia y la declaración de testigos para esclarecer las circunstancias precisas en las que se produjo el hecho.

La caída de Epifanio Choque desde el techo movilizó a distintas áreas de emergencia y a la fiscalía, que ya dispuso la intervención de peritos. La reconstrucción oficial del hecho buscará determinar si existieron factores adicionales que influyeran en el desenlace.

Córdoba: un operario se descompensó mientras trabajaba en una antena, cayó desde 40 metros de altura y murió

Los compañeros del trabajador alertaron
Los compañeros del trabajador alertaron al personal de emergencia, que implementó maniobras de reanimación durante 45 minutos en Barrio Jardín

Hace exactamente un mes en Barrio Jardín, en la ciudad de Córdoba, se vio un caso similar tras la muerte de un trabajador en altura. Según la información suministrada por la Policía de Córdoba, personal de la Dirección Bomberos y un servicio de emergencias acudieron rápidamente a la intersección de Celso Barrio y O’Higgins, donde un hombre se encontraba inconsciente tras desvanecerse mientras realizaba tareas en una antena.

El comisario Luciano Castro, de la Dirección de Bomberos, precisó a Infobae que el afectado era un operario de cincuenta y tres años. El trabajador desarrollaba tareas en una antena de telecomunicaciones perteneciente a una empresa tercerizada, dentro del predio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Por circunstancias que todavía restan establecer, el hombre perdió el conocimiento a unos cuarenta metros de altura. Fueron sus propios compañeros quienes notaron el incidente y, utilizando el mismo sistema empleado para el ascenso y descenso, lograron bajarlo con seguridad.

Al arribar los bomberos, constataron que el operario ya yacía en tierra, inconsciente y sin signos vitales. De inmediato, se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, al tiempo que se solicitó asistencia médica.

El servicio de emergencia continuó con los procedimientos de RCP durante cuarenta y cinco minutos, pero el personal médico confirmó el fallecimiento del trabajador en el lugar. El comisario Castro subrayó que “el hombre no cayó de altura”.

El operativo contó con la presencia del propio comisario Castro y se adjuntó la ubicación del suceso para coordinar la asistencia. La investigación para determinar las causas exactas de la descompensación del operario sigue en curso.

