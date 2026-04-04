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Nueva ola de ataques de las tropas de Putin contra la población civil ucraniana: al menos cuatro muertos y varios heridos

Las acciones armadas se dirigieron a infraestructuras críticas y sociales, así como a áreas residenciales

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Un mercado callejero alcanzado por un ataque de dron ruso, en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Nikopol (REUTERS)
Un mercado callejero alcanzado por un ataque de dron ruso, en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Nikopol (REUTERS)

Al menos cuatro personas murieron y varias decenas resultaron heridas tras una serie de ataques rusos con drones y misiles en distintas regiones de Ucrania durante las últimas 24 horas.

En la región de Sumi, tres personas murieron y otras 22 resultaron heridas como consecuencia de la ofensiva rusa, según información difundida por la Policía Nacional a través de Telegram.

“La policía de la región de Sumi está documentando las consecuencias del bombardeo enemigo: tres personas han muerto y 22 han resultado heridas, entre ellas niños”, señala el comunicado.

El informe detalla que, en el último día, las fuerzas rusas mantuvieron los bombardeos contra la infraestructura civil y la población civil, con decenas de comunidades afectadas en toda la región.

Bomberos apagan el fuego en un edificio en Sumy (REUTERS)
Bomberos apagan el fuego en un edificio en Sumy (REUTERS)

En la región de Kherson, los ataques causaron al menos un muerto y 25 civiles heridos, de acuerdo con el jefe de la Administración Militar de la Región, Oleksandr Prokudin, en un mensaje publicado en Telegram.

La misma fuente indicó que la ciudad de Kherson y 39 asentamientos de la zona sufrieron ataques con drones, bombardeos aéreos y fuego de artillería durante la jornada.

Las acciones armadas se dirigieron a infraestructuras críticas y sociales, así como a áreas residenciales. Siete edificios de varias plantas y diez viviendas particulares resultaron dañados.

También se registraron daños en un edificio administrativo, una iglesia, un gasoducto, un autobús y varios vehículos privados.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

Zelensky visita Estambul

En otro orden, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegó a Estambul este sábado para mantener conversaciones de seguridad con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

La visita ocurre un día después de que Erdogan conversara con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien acusó a Kiev de intentar atacar el gasoducto entre Rusia y Turquía, que también abastece a varios países europeos.

Llegué a Estambul, donde están programadas reuniones importantes. Se han preparado conversaciones sustantivas con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan”, declaró Zelensky en X.

“Trabajamos para fortalecer nuestra asociación y garantizar una protección real de las vidas de las personas, avanzar en la estabilidad y asegurar la seguridad en nuestra Europa, así como en el Medio Oriente”, agregó.

Un corresponsal de la agencia de noticias AFP observó una fuerte presencia policial alrededor del lujoso Palacio Dolmabahce, ubicado a orillas del Bósforo, que también fue escenario de conversaciones entre Moscú y Kiev en el pasado.

Zelensky también se reunirá con el Patriarca Ecuménico Bartolomé, líder espiritual de la mayoría de las iglesias ortodoxas cristianas. Esto sucede una semana antes de la Pascua ortodoxa, que se celebra tanto en Ucrania como en Rusia el 12 de abril.

Kiev ha estado impulsando una tregua durante los días festivos de la Pascua ortodoxa, que incluiría el cese de los ataques a la infraestructura energética. Rusia afirmó que no ha visto ninguna propuesta “claramente formulada” por parte de Ucrania.

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