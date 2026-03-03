“Mi auto quedó como una hostia”: el relato de un vecino afectado por el derrumbe en Parque Patricios

Se derrumbó una cochera en Parque Patricios

Más de 66 vehículos quedaron destruidos tras el colapso del techo de un estacionamiento ubicado en Mafalda al 900, detrás del estadio del club Huracán en Parque Patricios.

“De repente escuchamos como un trueno y pensamos que era la tormenta. Salí al balcón y no había nada. Ahí empecé a escuchar las alarmas de los autos y entré en razón de que todo el parque se había caído. Enseguida empecé a golpearle a los vecinos, a sacar a mis hijos y salir”.

El hecho, registrado cerca de las 04:30, provocó la evacuación inmediata de más de 300 vecinos y mantiene interrumpido el acceso a las viviendas afectadas mientras personal de bomberos y policía de la Ciudad continúan las tareas en el lugar.

“Fue sorpresivo porque nos agarró la mitad de la noche salimos con lo puesto y las mascotas”, narró un joven. y sumó: “Los vecinos nos estuvieron ayudando, empezaron a gritar ‘hay peligro de derrumbre’. Yo vivo en el frente del edificio, no veo el patio, pero cuando bajé, vi que había un colapso”.

También mencionó que su auto se encuentra en la planta baja y aún no sabe en qué estado está. Y señaló que hasta que no se realice una pericia técnica y se garantice la seguridad, permanecen afuera del edificio a la espera de una autorización para poder ingresar a retirar sus pertenencias. Y concluyó: “Mi auto quedó como una hostia”.

El derrumbe, atribuido según los vecinos a problemas estructurales de larga data en la cochera del complejo habitacional, generó pérdidas materiales que varios damnificados calificaron como totales. Al menos sesenta autos resultaron dañados tras el colapso. La filtración persistente en la estructura ya había sido denunciada reiteradamente ante la constructora responsable del desarrollo inmobiliario.

El vecino afectado relató que enfrentan inconvenientes con la constructora del complejo de edificios desde hace años. Y cuestionó. “Hay cosas mal hechas. Venía filtrando la cochera desde hace un par de años, cuando llueve pierde mucho. Después de cuatro años logramos que empezaran a hacer los trabajos, hicieron cuatro agujeros locos hace cuatro meses y ahí está el desastre”.

Un enorme tramo de suelo colapsó frente a un edificio residencial en Parque Patricios, revelando escombros y tuberías bajo la superficie en un incidente nocturno. (Captura de video)

Si bien no se registraron heridos ni desaparecidos, el protocolo policial determinó el despliegue de personal especializado con perros de búsqueda para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de la zona. La tensión vecinal se vio potenciada por la incertidumbre en torno al reingreso a las casas, la falta de acceso a pertenencias y la duda respecto a la cobertura del siniestro por parte de seguros, ya que varios departamentos continúan bajo plan de pago y la obra —reconocieron— no tiene final de ejecución.

La investigación preliminar sugiere que la losa construida para contener la tierra sobre el estacionamiento no habría soportado el peso previsto, lo que desembocó en la falla y el colapso. Ningún vecino pudo aún acceder a sus unidades o retirar autos y pertenencias: el protocolo exige una pericia técnica y dictamen de seguridad antes de autorizar el reingreso.

Mientras los organismos técnicos y de emergencia despejan dudas sobre la estabilidad y seguridad de las estructuras restantes, los residentes aguardan definiciones ante una situación que involucra no solo el acceso a sus hogares, sino la protección patrimonial frente a un derrumbe anunciado por repetidas señales de deficiencia constructiva.