Roberto Piazza, sin filtro: habló del “curro” de la industria textil, calificó a Villarruel de “déspota y desagradable” y defendió su presentación en el Congreso

En una entrevista con Infobae en vivo, Roberto Piazza marcó posición sobre la industria textil argentina y el nuevo contexto que atraviesa el rubro: “Se terminó el curro de los vivos que sobrevalúan por si acaso”.

El reconocido diseñador, artista y activista presentó además los detalles de su muestra “La Mujer en Escena” en el Congreso de la Nación, en el marco del Mes de la Mujer, invitado especialmente por la diputada nacional Lilia Lemoine.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Piazza relató el trasfondo de la exposición: “Lilia Lemoine es amiga mía de años y fue ella quien me propuso hacer esta expo. Me encanta. Es la segunda vez que expongo en el Congreso”.

Aclaró que no se trata de un desfile sino de una instalación de alta costura sobre maniquíes, en línea con el concepto europeo de art couture: “No es ropa de venta, es ropa hecha a mano, como objeto de arte”.

El ciclo en el Congreso: identidad, arte y reivindicación

La muestra “La Mujer en Escena” se exhibe en el Anexo A del Congreso, con vestidos que, según Piazza, “representan identidad, feminidad y diversidad como construcción simbólica”. La inauguración oficial está prevista para el jueves 5 de marzo a las 18 horas, abierta al público con entrada libre. Piazza subrayó el valor del reconocimiento institucional: “El año pasado me dieron un premio como personalidad destacada en la moda y en la filantropía por la Fundación contra el Abuso Infantil. Fue un orgullo y un honor muy grande”.

El diálogo giró hacia la actualidad política y la apertura de sesiones en el Congreso. Piazza reveló su cercanía con Javier Milei: “Hablé con él a la tarde. Me dijo: ‘Estoy preparando un discurso fuertísimo para esta noche. Hablame mañana, Roberto’”.

Celebró la impronta presidencial y el avance de la “ley Piazza”: “Patricia Bullrich ya dijo que se va a aprobar la extensión de tres puntos muy importantes sobre la ley Piazza, que yo había propuesto a Cristina Kirchner y ahora se va a aprobar. Eso beneficia a todos, porque habla para el bien de los niños abusados sexualmente”.

Sobre los cambios en el régimen penal, Piazza detalló: “Ya está aprobada la prescripción de los delitos de abuso sexual infantil. Pero yo había pedido mayor rigor en la pena y que se agregue el acoso psicológico. Nadie le da bola y esto también está metido dentro del proyecto de leyes más rigurosas”.

Moda y poder: la mirada de Piazza sobre Milei, Karina y Villarruel

El equipo de Infobae al Amanecer propuso a Piazza analizar la imagen de los protagonistas políticos en la apertura de sesiones. Sobre Karina Milei, el diseñador fue enfático: “Me pareció brutal, estaba de rojo. Es el color rojo, psicológicamente, habla de una cosa muy fuerte. Es la primera vez que la veo tan shocking. Me pareció maravilloso”. En cuanto a Victoria Villarruel, fue tajante: “Me parece una persona totalmente antipática, déspota y desagradable. Se pasó casi todo el discurso con el celular en la mano, fue muy criticada por eso”.

Al referirse a Javier Milei, Piazza lo describió: “Estaba elegante, clásico como siempre, con un traje de fabricación argentina. él no le da mucha bola a la ropa, me dijo: ‘No entiendo nada, no me gusta y salgo’. Estaba más delgado, se había cortado un poco el pelo. Estaba muy bien”.

Consultado sobre si vestiría a los funcionarios, Piazza contó: “A Karina ya le dije, pero me dijo: ‘Si yo me llego a poner un vestido tuyo en una fiesta, lo que van a decir, me van a matar’. Quizás en el próximo desfile la convenza. A Milei no, porque no hago ropa para hombre, pero igual lo asesoro. A él le encantan las camperas de cuero, se las hace un amigo mío”.

El sector textil bajo la lupa: precios, acceso y transformaciones

Piazza, con más de cincuenta años en la moda, analizó el presente del rubro textil: “Ahora están vendiendo telas a un precio mucho más bajo que en Europa. No sé cómo lo hacen, pero me fascina porque ya no tengo necesidad de viajar tanto a Europa a traer valijas de tela”. Celebró la mejora en la oferta local: “Está mejorando lenta y rápidamente la unidad textil de telas, que es lo que compramos y fabricamos”.

En cuanto a la ropa urbana, fue categórico: “Se terminó el curro de los vivos que sobrevalúan por si acaso. Siempre hubo curro. Vas a Avellaneda y podés comprar ropa a muy buen precio y buena terminación. Las grandes marcas también están en Avellaneda”. Sobre prácticas fraudulentas, advirtió: “No voy a hablar de La Salada porque ya sabemos que es mafia total”.

Roberto Piazza fue entrevistado en Infobae al Amanecer

En el cierre, Piazza evaluó en vivo el estilo de los conductores de Infobae: a Nacho Girón, le sugirió: “El total black es lo que más amo porque es lo más elegante. Lo único que te hubiera puesto es una linda corbatita o desprendete ese botón que está tirando”.

A Gonzalo Sánchez, que se sumó a la entrevista en el clásico “pase” entre programas, le reconoció el acierto del azul profundo combinado con negro: “El índigo con el negro queda muy bien. Están muy elegantes para esta hora de la mañana”. A Luciana Rubinska le recomendó: “Un collar de perlas blanco es la última moda y te va a dejar superdistinguida. El pelo lo tenés perfecto, los lentes me parecen maravillosos, como Sophia Loren”.

Finalmente, a Belén Escobar, la aconsejó sumar accesorios: “Ponete un poquito de accesorios en el cuello, porque se usa mucho el accesorio”.

-----

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae