Por un paro docente, no arrancan hoy las clases en la provincia de Buenos Aires

Por primera vez en seis años, la provincia de Buenos Aires no podrá garantizar el inicio normal de clases debido a un paro docente

El ciclo lectivo 2026 comenzará atravesado por un fuerte conflicto sindical que afectará a 15 provincias argentinas y pondrá en suspenso el regreso a las aulas de casi siete millones de estudiantes. La medida de fuerza fue convocada a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y tendrá impacto en establecimientos primarios y secundarios de gestión pública.

Sin embargo, el dato político más relevante se registra en la Provincia de Buenos Aires: por primera vez en seis años, el distrito más grande del país no podrá garantizar el inicio normal de clases debido a un paro docente que alcanza tanto al sistema público como al privado, ya que también se sumó el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Una postal repetida en 15 provincias

El paro nacional interrumpirá el inicio de actividades en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Para millones de niños, niñas y adolescentes que debían volver a ponerse el guardapolvo o el uniforme, el comienzo efectivo de las clases dependerá del nivel de adhesión a la medida gremial en cada distrito.

La protesta incluye reclamos históricos: convocatoria a la paritaria nacional docente, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), refuerzo del presupuesto educativo y recomposición salarial frente a la inflación.

El primer paro contra Axel Kicillof

Para el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el escenario es especialmente incómodo. Desde que asumió en 2019, su administración había logrado iniciar cada ciclo lectivo sin conflictos gremiales de magnitud.

La provincia concentra el sistema educativo más grande del país:

-Más de 360.000 docentes en 18.000 establecimientos públicos.

-Subsidios salariales para otros 60.000 trabajadores de colegios privados.

-5,2 millones de estudiantes.

-El 27% del presupuesto provincial —estimado en 43 billones de pesos— destinado a educación.

Cada punto porcentual de aumento salarial representa miles de millones adicionales para las arcas provinciales.

Paritaria estancada y oferta rechazada

Tras negociaciones que se extendieron durante la primera quincena de febrero, el Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD) rechazó la propuesta oficial de incremento del 3% para enero, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre.

Este lunes, tendrían que haber comenzado las clases en la Provincia de Buenos Aires

“Es insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”, argumentaron los sindicatos.

La oferta elevaba el salario de:

-Un docente ingresante a $762.200.

-Un maestro con “quinta hora” (jornada extendida) a $961.000.

-Un docente con doble cargo (jornada completa) a $1.524.300.

El Gobierno provincial convocó a una nueva reunión paritaria para el miércoles 4 de marzo, con docentes a las 11 y estatales a las 13. El margen de negociación es acotado: antes del 13 de marzo debe definirse el nuevo esquema salarial para iniciar el proceso de liquidación.

Desde la Gobernación admiten la tensión, aunque aseguran que buscarán que “todas las escuelas tengan clases normalmente” en los días posteriores.

La interna sindical y el rol de Suteba

El conflicto dejó en evidencia matices dentro del sindicalismo docente bonaerense. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) impulsó inicialmente la medida, y luego se sumó el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), conducido por Roberto Baradel.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) impulsó inicialmente la medida, y luego se sumó el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), conducido por Roberto Baradel

Baradel, históricamente cercano a Kicillof, buscó enfocar los reclamos hacia el Gobierno nacional, exigiendo la convocatoria a la paritaria federal y mayor financiamiento educativo. No obstante, el gremio confirmó su adhesión al paro nacional convocado por Ctera.

ATE también paraliza actividades

El conflicto no se limita a los docentes. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Eduardo de Isasi, anunció un paro con movilización al Puente Pueyrredón.

Aunque el reclamo se dirige formalmente contra las políticas del presidente Javier Milei, la medida impactará en el funcionamiento de las escuelas bonaerenses, ya que los auxiliares educativos —porteros y personal administrativo— están afiliados a ese gremio.

ATE denuncia “pérdida de poder adquisitivo” y responsabiliza al Gobierno nacional por la depreciación salarial en el sector público.

Un debut complejo para Flavia Terigi

El conflicto también marca un inicio turbulento para Flavia Terigi, quien asumió en diciembre como directora general de Cultura y Educación bonaerense en reemplazo de Alberto Sileoni.

Desde la cartera educativa señalaron que las actividades previas al inicio formal —mesas de examen, acompañamiento a estudiantes que adeudan materias y planificación institucional— se desarrollaron con normalidad. No obstante, el paro amenaza con empañar el comienzo del calendario escolar.

El paro docente no solo posterga el regreso a las aulas: también tensiona la relación entre el gobierno provincial, los gremios aliados y la administración nacional, en un contexto económico marcado por la inflación y el ajuste fiscal.

La incógnita ahora es si la nueva convocatoria paritaria logrará desactivar el conflicto antes de que el calendario escolar quede definitivamente alterado. Mientras tanto, millones de estudiantes y sus familias esperan una resolución que permita retomar la rutina escolar sin más demoras.