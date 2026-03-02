Día soleado y ventoso en el AMBA, mientras 13 provincias están bajo alerta meteorológica

El SMN indicó un día agradable para el comienzo de esta semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un comienzo de semana bajo condiciones de cielo despejado y temperaturas elevadas, según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por el contrario, 13 provincias están bajo distintos tipos de alertas por tormentas, lluvias y fuertes vientos.

Durante la jornada del lunes, el SMN pronosticó que la temperatura máxima llegará a 31℃, en tanto la mínima se ubicará en 22℃. Se prevé que el viento sople desde el norte con velocidades de hasta 23 km/h y la visibilidad se mantenga en 10 kilómetros. El organismo nacional indicó que no existen probabilidades de precipitación para el día.

Por la mañana, el cielo permanecerá despejado, mientras que hacia la tarde se anticipa nubosidad parcial y durante la noche se mantendrán condiciones similares. El pronóstico oficial detalla que la sensación térmica podría superar los valores registrados en los termómetros debido a la combinación de humedad y temperaturas altas. Asimismo, habrá ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

El pronóstico semanal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) del 2 al 8 de marzo de 2026 muestra temperaturas elevadas que superan los 30°C y una probabilidad de lluvias el jueves.

El parte del Servicio Meteorológico Nacional extiende su previsión para los próximos siete días e informa que las temperaturas máximas se mantendrán elevadas hasta el miércoles, con valores cercanos a los 31℃ y 32℃. Además, también habrá un aumento gradual de la nubosidad y con muy bajas chances de precipitaciones para mañana y la tarde del miércoles.

Recién a partir del jueves se espera un descenso, cuando la máxima prevista será de 26℃ y la mínima bajará hasta 19℃. A su vez, se aguardan vientos frescos del este y hay pronóstico de lluvias aisladas por la mañana. Y con condiciones parecidas se mantendrá el viernes, también con lluvias aisladas en la primera etapa de la jornada.

En el centro de la provincia de Buenos Aires se encuentra ventoso, con tormentas en el suroeste. A lo largo del día, se espera que el frente tormentoso avance hacia el centro, mientras que soplarán vientos fuertes en gran parte de la Costa Atlántica.

Las condiciones inestables y de lluvias se mantendrán hasta la tarde del martes. Sin embargo, el miércoles reflotarán las precipitaciones con tormentas aisladas en la región centro de la provincia. Desde el jueves hasta el domingo, la nubosidad será variada en todo el territorio bonaerense, con algunos chaparrones en el norte y noroeste para el jueves y el viernes.

Un mapa muestra las alertas meteorológicas vigentes en Argentina para el martes 3 de marzo de 2026, con zonas de diferentes niveles de riesgo indicadas por colores.

Las alertas en todo el país

Por otro lado, el SMN indicó que trece provincias están bajo distintas alertas. Por tormentas, parte de Córdoba y San Luis están bajo alerta naranja. Mientras que, además de gran parte de las provincias mencionadas, La Pampa, provincia de Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, La Rioja y San Juan. En estos casos, el SMN recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones. 2- Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por lluvias, Tierra del Fuego está bajo alerta naranja, mientras que la zona cordillerana de Neuquén se mantiene con alerta amarilla. Ante estas situaciones, se pide:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Conducí con precaución.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

En tanto, Santa Cruz, Chubut, el sur de la provincia de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, San Juan, Córdoba, La Rioja y Catamarca cuentan con alertas amarillas por fuertes vientos. Para combatir este fenómeno climatológico, las recomendaciones por parte del SMN son las siguientes:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.