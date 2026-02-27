Un reconocido colegio porteño prohibió el uso de cualquier dispositivo móvil durante las clases

La prohibición alcanza a todos los niveles educativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A días del inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires, un reconocido colegio porteño anunció que estará prohibido utilizar cualquier dispositivos móviles durante el horario de clases y recreos. Según explicaron las autoridades, la decisión se fundamentó en estudios recientes que comprobarían las consecuencias de su uso durante las jornadas de aprendizaje. La decisión no alcanza solo a celulares —tal como establece la legislación vigente en CABA— sino también a otros dispositivos.

Por medio de un comunicado, la Escuela ORT Argentina confirmó la modificación en el Código de Convivencia. Así, el uso de celulares, relojes inteligentes y otros aparatos personales pasará a ser una falta a la normativa, ya que será requisito indispensable no disponer de ellos para mantener la regularidad de la matrícula.

Según el comunicado oficial, la decisión responde a estudios nacionales e internacionales y a la experiencia diaria en el establecimiento, que evidencian la necesidad de “acompañar a los adolescentes para que puedan empezar a trazar otras experiencias en sus vínculos y en su vida cotidiana, minimizando la utilización de dispositivos móviles personales durante la jornada escolar”.

A partir de este año, utilizar dispositivos móviles en la institución supondría una sanción de comportamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, la medida se sumó a una tendencia internacional en el ámbito educativo, donde instituciones de distintos países han restringido el acceso a teléfonos inteligentes dentro de las aulas. El objetivo principal es fomentar el desarrollo de habilidades sociales y la concentración en las actividades escolares.

De esta manera, las autoridades remarcaron que la disposición se aplicará tanto en las clases, en los recreos y en todas las actividades dentro y fuera de la escuela. “Los y las estudiantes no podrán utilizar sus dispositivos móviles personales (celulares, “smartwatchs”, etc.) y deberán mantenerlos apagados, desconectados y guardados en sus mochilas", apuntaron.

No obstante, el nuevo Código de Convivencia aceptaría una excepción, debido a que los docentes podrán habilitar su uso, en caso de que fueran requeridos para una propuesta didáctica específica. Además, también dejarán que puedan disponer de ellos durante el horario de almuerzo, en el que los alumnos podrán utilizar sus equipos “por cuestiones operativas”.

En consecuencia, la modificación del reglamento contempla la creación de nuevos canales de comunicación alternativos entre las familias y los estudiantes. Según el comunicado, “si la familia necesitara -por algún motivo excepcional- comunicarse con su hijo o hija; podrá hacerlo poniéndose en contacto con la respectiva Coordinación Educativa”.

Se trata de una modificación en el reglamento de la institución, en línea con lo que establece la legislación vigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual modo, la escuela facilitará los medios necesarios si algún alumno requiere contactar a su familia durante la jornada. “Los alentamos a planificar y anticipar en los hogares todas aquellas cuestiones que necesiten transmitir a sus hijos e hijas, o viceversa”, instaron.

Por último, la institución advirtió que “no usar el celular es un requisito indispensable para permanecer como alumno regular”. Por esto, el incumplimiento de esta nueva norma será sancionado conforme a lo establecido en el Código de Convivencia.

De acuerdo con la legislación vigente en CABA, la utilización de los celulares en las escuelas está prohibido. En primaria, no se permite el uso de dispositivos digitales personales en clase, salvo en cuestiones pedagógicas específicas. Mientras tanto, en la secundaria, cada institución debe determinar en qué momentos y bajo qué condiciones los alumnos hacen uso de los dispositivos en cuestión.

A la Escuela ORT Argentina, se sumó también el Colegio Atlántico del Sur de Mar del Plata, quien comunicó que a partir de este año también exigirán que los alumnos no solo eviten el uso de estos dispositivos dentro del establecimiento, sino que tampoco los porten. En caso de llevarlos, deberán depositarlos bajo resguardo y solo pueden recuperarlos al finalizar la jornada. En la Provincia de Buenos Aires, rige una ley similar a la porteña.

El objetivo declarado por la institución es “cuidar el proceso de aprendizaje, fomentar lo vincular y construir hábitos digitales responsables”, a la vez que indicaron que la decisión fue tomada “en forma independiente, no tiene que ver con una ley ni con una imposición”.

De esta forma, estas dos escuelas se sumarían al nuevo tipo de enseñanza que empezó a implementarse en otros países. Uno de ellos fue Corea del Sur, que restringió el uso de celulares en escuelas tras comprobar que el 37% de los alumnos sufría gran dispersión, mientras que el 22% presentaba también cuadros de ansiedad. Países Bajos, una ciudad de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Brasil tomaron una política similar.