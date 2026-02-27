La Iglesia alertó sobre el cierre del SISU: “El Estado abandona a los barrios y los chicos quedan en manos del narco”

Ignacio Bagattini, párroco del barrio Padre Carlos Mugica, advierte sobre el impacto negativo de recortar políticas sociales en las zonas más vulnerables

En una entrevista en Infobae en vivo, Ignacio Bagattini, cura de la parroquia Cristo Obrero en el barrio Padre Carlos Mugica, describió con crudeza el retroceso que implica para los barrios populares el cierre de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y el vaciamiento del Fondo de Integración Social y Urbana (FISU). “Hoy vengo con mucho dolor, con mucha tristeza, no solamente porque esta ley seguramente mañana va a salir, sino porque uno también trae en el corazón la vida de las familias que atraviesan tragedias evitables”, lamentó Bagattini al abordar la inminente modificación del sistema penal juvenil en el Congreso.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Bagattini subrayó que los curas “no estamos aislados de ningún problema: vivimos la inseguridad, la falta de oportunidades y también la esperanza de poder transformar algo”.

El sacerdote expuso que la problemática más profunda en los barrios es el avance del narcotráfico y el consumo de drogas, y señaló la falta de reacción tanto de las autoridades como de la propia Iglesia: “Hacemos un mea culpa porque no estamos llegando a tiempo. Nos va a traer más trabajo, pero no podemos abandonar”.

El cierre del SISU y el vaciamiento del FISU: cómo se frenó la inclusión social en los barrios

Bagattini fue categórico respecto al impacto de estas decisiones gubernamentales: “La SISU está prácticamente vaciada, va en vías de cerrarse y ya no tiene presupuesto para cumplir su función, que es ejecutar obras para mejorar la condición de vida de los barrios populares”. Recordó que gracias al FISU y su articulación con organizaciones como Cáritas y Techo, “se hicieron más de 1200 proyectos de urbanización en más de mil barrios populares, y un proyecto llamado Mi Pieza benefició a más de 250 mil mujeres”.

El sacerdote relató de primera mano cómo estas obras marcaron la diferencia: “Nosotros logramos reflotar un jardín comunitario en el barrio, estamos al 60% y nos falta el 40 para terminarlo. Los chicos hoy están en un lugar prestado porque la obra se frenó y no la podemos terminar”. Bagattini advirtió que la falta de continuidad pone en riesgo la integración: “Cuando ofrecés educación y deporte, tiene que ser en condiciones dignas. Si el lugar tira para abajo, el chico se va y se pierde la chance de acompañarlo”.

El debate sobre la eficacia de estos fondos también fue parte de la discusión. Bagattini respondió a quienes dudan de los resultados: “Si nosotros como Iglesia lo podemos hacer, el Estado, que tiene recursos humanos y económicos, debería poder hacerlo también. Pero muchas veces la política equivocada termina castigando a los que realmente trabajan en el territorio”.

El cierre del SISU y el vaciamiento del FISU debilitan la prevención en barrios populares ante el avance del narcotráfico y la falta de oportunidades

Críticas al sistema penal juvenil y el riesgo de criminalizar la niñez

El cura fue contundente sobre la inminente baja de la edad de imputabilidad: “El derecho penal no repara el dolor de las familias, sólo llega cuando ya es tarde. Cambiar la edad de imputabilidad es apenas la punta del iceberg: debajo hay años de abandono”. Rechazó la idea de que endurecer el castigo sea la solución: “Encerrar a los pibes en institutos donde no hay acompañamiento ni estructura no resuelve nada. Al salir, el problema sigue igual o peor”.

Bagattini advirtió sobre una consecuencia no prevista: “Si criminalizás a los chicos de 14 y 15 años, el narco va a buscar a los de 13, los de 12, o los de 10. Así empezás a criminalizar la niñez y el problema se agrava”. Señaló la importancia de trabajar en la prevención y la contención: “En la Iglesia hablamos de las tres C: capillas, clubes y colegios. Son espacios que compiten con la calle, la cárcel y el cementerio, que es el recorrido que enfrentan muchos pibes”.

El deporte y la educación como antídotos frente al narco

El párroco destacó el rol de los clubes y las escuelas en la Villa: “Para nosotros el deporte es la mejor excusa para sentar a los chicos y hablarles de cómo tratarse entre sí y de su futuro”. Relató cómo un joven que antes robaba y consumía drogas hoy es auxiliar en el club parroquial: “Ese pibe agarraba un arma y salía a robar. Hoy lo abrazo y le digo: no sabés la alegría que me da verte con una pelota de fútbol en la mano”.

Bagattini insistió en que el desafío es desigual: “La competencia con el narco es despareja, porque ellos tienen recursos y nosotros apenas llegamos con esfuerzo, rifas y ayuda de las familias”. Sin embargo, subrayó que los resultados existen: “Fuimos campeones del mundo y hoy los chicos eligen venir al club antes que quedarse en la calle. A mí no me interesa que ganen torneos, me interesa que tengan un proyecto de vida y terminen la escuela”.

Finalmente, el sacerdote reclamó políticas públicas sostenidas y menos discusiones estériles: “No tenemos la varita mágica, pero sabemos que acompañando y estando presentes se pueden evitar tragedias. El Estado tiene que volver a los barrios y apostar por los que se juegan la vida todos los días”.

