Un camión chocó contra dos autos en la Panamericana y terminó volcado: hay un herido

El incidente se produjo a la altura de Don Torcuato

Un violento accidente se registró durante las primeras horas de este jueves en la autopista Panamericana, donde un camión volcó tras colisionar contra dos autos. Como consecuencia del fuerte impacto, al menos una persona resultó herida.

El siniestro múltiple tuvo lugar a la altura del kilómetro 27,5, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de Don Torcuato. Debido al incidente, tres carriles permanecieron obstruidos, lo que generó importantes demoras en el tránsito.

Un camión de carga volcó y quedó de costado a orillas de la Panamericana (Captura TN)

Las imágenes adjuntas en esta nota muestran la magnitud del choque: la cabina del camión quedó completamente destruida y desarticulada.

En el lugar trabajaron al menos tres grúas con el objetivo de remover el vehículo de gran porte y volver a colocarlo en posición normal, mientras que los otros dos autos involucrados ya fueron retirados de la traza.

Dos camionetas chocaron sobre la autopista, a la altura del Mercado Central

En paralelo, otro accidente se produjo en la autopista Riccheri, en sentido hacia Ezeiza, a la altura del Mercado Central de Buenos Aires. En este caso, chocaron dos camionetas, una de ellas perteneciente a una cadena de supermercados.

Tras el impacto, una de las camionetas fue retirada del carril central, mientras que la del supermercado terminó volcada. En total, se reportaron tres personas heridas, quienes fueron trasladadas al hospital de Ezeiza minutos antes de las 5 de la mañana para recibir atención médica.

La camioneta terminó destrozada después del impacto.

Según las primeras reconstrucciones, el vehículo que circulaba por detrás embistió a una camioneta que presta servicios mecánicos para una cadena de supermercados. A raíz del choque, se abrieron las puertas traseras y el rodado quedó lateralizado sobre el acceso al mercado.

Si bien inicialmente transitaba por el carril central, la violencia del impacto provocó que cruzara el guardarraíl y terminara desplazado hacia un costado de la autopista.

Noticia en desarrollo...