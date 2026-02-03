Sociedad

Chocó un auto estacionado y huyó: lo identificaron y se desató una violenta disputa entre los involcurados

El incidente ocurrió en la calle 27 y 66 a metros del Parque Castelli de la ciudad de La Plata. El hombre pasó caminando por el lugar minutos después del siniestro

Guardar
Imágenes obtenidas por 0221.com.ar muestran
Imágenes obtenidas por 0221.com.ar muestran una colisión entre dos vehículos en una calle oscura durante la noche, resaltada por un círculo rojo en la grabación (0221)

La tranquilidad de una zona residencial de La Plata se vio alterada ayer lunes tras un accidente de tránsito que derivó en una pelea vecinal intensa, vandalismo y denuncias cruzadas.

El episodio ocurrió a metros del Parque Castelli, en la intersección de las calles 27 y 66. La secuencia comenzó cuando una mujer de 70 años advirtió que un automóvil impactó contra el Toyota Etios blanco perteneciente a su hija de 32 años.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el rodado se hallaba estacionado y sin ocupantes al momento de la colisión. El conductor abandonó el lugar tras el choque sin identificarse ni dejar datos de contacto, lo que provocó el enojo de los presentes.

Pocos minutos después del hecho, el hombre involucrado regresó al lugar, pero ya sin su camioneta. En ese primer intercambio, el automovilista evitó asumir la responsabilidad del accidente.

Más tarde, reconoció su participación y argumentó que se había alejado por el nerviosismo que le generó la situación. La demora en el reconocimiento de los hechos sumó tensión entre las familias involucradas y los vecinos testigos.

La escalada del conflicto no se detuvo en el cruce de palabras. Tal como pudieron reconstruir las autoridades, el propietario de una camioneta Hyundai Santa Fe azul se presentó en una comisaría para denunciar daños a su vehículo y agresiones en su domicilio.

El hombre aseguró que la hija dueña del Etios, su madre y un grupo de amigas se acercaron hasta la puerta de su casa. Allí, la joven habría utilizado una piedra para rayar la puerta del conductor y escribir un insulto sobre la carrocería de la camioneta.

Un SUV oscuro con la
Un SUV oscuro con la parte frontal izquierda gravemente dañada, incluyendo el faro y el parachoques, se encuentra estacionado en una calle urbana durante la noche, con edificaciones al fondo (0221)

En contra partida, la madre de la propietaria del Etios radicó una denuncia penal por presunta agresión física.

Según su testimonio, el automovilista la sujetó de los brazos y la empujó contra uno de los vehículos, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales.

Pese a esto, aclararon que ninguna de las personas implicadas requirió atención médica inmediata, aunque se labraron actas por lesiones y daños a la propiedad.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 9 y Nº 17 y el Juzgado de Garantías Nº 4, bajo la carátula de “daño”, aunque no se descartan futuras imputaciones relacionadas con la violencia denunciada.

Dadas las dos denuncias, la causa judicial incluye la investigación por vandalismo vehicular y lesiones leves, mientras los peritos analizan imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que presenciaron las discusiones.

Integrantes de la comisaría jurisdiccional solicitaron la colaboración del Centro de Monitoreo Urbano para recolectar imágenes que permitan esclarecer el desarrollo de la pelea y el momento exacto en el que se produjeron los daños. Las autoridades locales reforzaron la presencia policial en la zona para evitar nuevos incidentes mientras avanza la investigación judicial.

Discutió con su padre en San Justo, subió con su auto a la vereda, lo atropelló y fue detenido

La semana pasada, se registró un hecho inesperado en La Matanza. Todo comenzó con la llegada de Esteban N., de 35 años, al taller de su padre. Allí mantuvo una discusión con el hombre, identificado como Domingo y de 71 años. En medio del intercambio verbal, Esteban golpeó a su progenitor y se marchó del taller a bordo de un Citroën C4.

La tensión, lejos de disiparse, escaló rápidamente: el mismo vehículo conducido por Esteban regresó al taller de su padre, subió a la vereda y embistió a tres personas que se encontraban en el lugar: Domingo era uno de ellos.

El episodio de violencia ocurrió en la localidad bonaerense de San Justo, en la puerta de un taller de electricidad automotor, ubicado sobre la Avenida Juan Manuel de Rosas al 5100. Entre ellas, además de Domingo, se identificó con heridas a un hombre, K. E. F., y a una mujer, M. E. N., con heridas. Esteban N. fue detenido.

Temas Relacionados

camionetaauto estacionadopeleadenunciasLa Plata

Últimas Noticias

Ofrecieron una recompensa de $10 millones por datos sobre el paradero de una joven que desapareció en Santa Fe

Natalia Ferrero vista por última vez el 14 de abril del año pasado en la capital provincial

Ofrecieron una recompensa de $10

Un hombre murió tras ser atacado por un ejambre de avispas en Santa Fe

Benito Fernández, de 62 años, murió tras ser atacado mientras viajaba en auto con ventanillas bajas por el paraje Olivares, en San Carlos Centro. Su esposa y su cuñada recibieron atención médica y lograron recuperarse

Un hombre murió tras ser

En pleno viaje, se incendiaron dos vagones del Tren de las Sierras de Córdoba

Más de 100 pasajeros debieron ser evacuados cuando las llamas se apoderaron de la formación, que viajaba entre Cosquín y La Calera

En pleno viaje, se incendiaron

Un gremialista amenazó de muerte al director de un hospital de Chaco por exigirle “cumplir sus horarios”

Jaime César Etchelouz, titular del centro de salud, aportó audios como prueba ante la Comisaría Cuarta y solicitó la prohibición de acercamiento del dirigente sindical

Un gremialista amenazó de muerte

Atraparon a dos menores que planificaban atacar colegios en Jujuy y Buenos Aires: intercambiaban mensajes antisemitas

La investigación se inició a partir de un aviso del FBI. Las autoridades policiales realizaron allanamientos en donde encontraron armas blancas, municiones y material con simbología nazi

Atraparon a dos menores que
DEPORTES
Federico Gómez: cómo se dio

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

“Y va el tercero”: la emoción del Pity Martínez tras marcarle a Racing su primer gol en Tigre

La importante oferta por Exequiel Zeballos que rechazó Boca Juniors

TELESHOW
Quién fue eliminado en MasterChef

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

INFOBAE AMÉRICA

El régimen cubano confirmó que

El régimen cubano confirmó que hubo un “intercambio de mensajes” con Estados Unidos, pero aclaró que “no existe un diálogo”

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”

Netanyahu advirtió que el régimen de Irán “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel

Comienza la temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario más completo de Buenos Aires

La nominada al Oscar “Arco” rompe con todos los moldes de la animación