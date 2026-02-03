Chocó un auto estacionado y huyó: lo identificaron y se desató una violenta disputa entre los involcurados

Imágenes obtenidas por 0221.com.ar muestran una colisión entre dos vehículos en una calle oscura durante la noche, resaltada por un círculo rojo en la grabación (0221)

La tranquilidad de una zona residencial de La Plata se vio alterada ayer lunes tras un accidente de tránsito que derivó en una pelea vecinal intensa, vandalismo y denuncias cruzadas.

El episodio ocurrió a metros del Parque Castelli, en la intersección de las calles 27 y 66. La secuencia comenzó cuando una mujer de 70 años advirtió que un automóvil impactó contra el Toyota Etios blanco perteneciente a su hija de 32 años.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el rodado se hallaba estacionado y sin ocupantes al momento de la colisión. El conductor abandonó el lugar tras el choque sin identificarse ni dejar datos de contacto, lo que provocó el enojo de los presentes.

Pocos minutos después del hecho, el hombre involucrado regresó al lugar, pero ya sin su camioneta. En ese primer intercambio, el automovilista evitó asumir la responsabilidad del accidente.

Más tarde, reconoció su participación y argumentó que se había alejado por el nerviosismo que le generó la situación. La demora en el reconocimiento de los hechos sumó tensión entre las familias involucradas y los vecinos testigos.

La escalada del conflicto no se detuvo en el cruce de palabras. Tal como pudieron reconstruir las autoridades, el propietario de una camioneta Hyundai Santa Fe azul se presentó en una comisaría para denunciar daños a su vehículo y agresiones en su domicilio.

El hombre aseguró que la hija dueña del Etios, su madre y un grupo de amigas se acercaron hasta la puerta de su casa. Allí, la joven habría utilizado una piedra para rayar la puerta del conductor y escribir un insulto sobre la carrocería de la camioneta.

Un SUV oscuro con la parte frontal izquierda gravemente dañada, incluyendo el faro y el parachoques, se encuentra estacionado en una calle urbana durante la noche, con edificaciones al fondo (0221)

En contra partida, la madre de la propietaria del Etios radicó una denuncia penal por presunta agresión física.

Según su testimonio, el automovilista la sujetó de los brazos y la empujó contra uno de los vehículos, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales.

Pese a esto, aclararon que ninguna de las personas implicadas requirió atención médica inmediata, aunque se labraron actas por lesiones y daños a la propiedad.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 9 y Nº 17 y el Juzgado de Garantías Nº 4, bajo la carátula de “daño”, aunque no se descartan futuras imputaciones relacionadas con la violencia denunciada.

Dadas las dos denuncias, la causa judicial incluye la investigación por vandalismo vehicular y lesiones leves, mientras los peritos analizan imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que presenciaron las discusiones.

Integrantes de la comisaría jurisdiccional solicitaron la colaboración del Centro de Monitoreo Urbano para recolectar imágenes que permitan esclarecer el desarrollo de la pelea y el momento exacto en el que se produjeron los daños. Las autoridades locales reforzaron la presencia policial en la zona para evitar nuevos incidentes mientras avanza la investigación judicial.

