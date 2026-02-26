Sociedad

Rescataron al “Punch cordobés”: un mono tití estaba fuera de su hábitat y lo encontraron en una casa

Tras el operativo de los especialistas, el animal fue trasladado en buen estado de salud al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad

Guardar
Fue trasladado en buen estado de salud al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad

Un ejemplar de mono tití “orejas de pincel”, denominado como el “Punch cordobés”, fue rescatado fuera de su hábitat en barrio Villa Siburu, Córdoba, después de que ingresó a una vivienda tras ser visto circulando por la vía pública.

Según informó la Policía de Córdoba, el procedimiento se desarrolló alrededor de las 12:30 horas, cuando efectivos de la Patrulla Rural acudieron a un domicilio de calle Tablada al 3400 tras un requerimiento del Comando de Acción Preventiva (CAP). El pequeño animal había logrado ocultarse en el interior del inmueble luego de moverse por las calles de la zona.

De acuerdo con lo detallado por la fuerza provincial, el personal interviniente aplicó los protocolos habituales para este tipo de casos. Lograron asegurar y capturar al animal sin que sufriera daño aparente.

El operativo en Córdoba activó
El operativo en Córdoba activó los protocolos previstos para animales silvestres fuera de su entorno y contó con el trabajo conjunto de varias divisiones policiales

El animal fue finalmente trasladado en buen estado de salud al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad de Córdoba, donde será sometido a controles veterinarios y permanecerá bajo cuidado hasta que la autoridad competente defina los próximos pasos, según precisó la fuerza.

El comisario Jorge Suárez, director de la Patrulla Rural, indicó que la intervención se produjo luego de que el Comando de Acción Preventiva solicitó la presencia de la División Patrulla Ambiental. “Una vez que se constituye el personal, identifica el ejemplar como un mono tití orejas de pincel, por lo que se procede a su captura, resguardo y, al encontrarse en aparentes buenas condiciones sanitarias, es trasladado al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad, donde va a ser evaluado sanitariamente por especialistas y, luego, la autoridad de aplicación decidirá sobre su destino”, detalló Suárez en declaraciones para la prensa.

El rescate de un mono
El rescate de un mono tití en Villa Siburu movilizó a la Patrulla Rural de Córdoba tras su hallazgo fuera del hábitat natural

La Policía Federal rescató a un mono que estaba en cautiverio en Retiro

Un operativo coordinado desde el Ministerio de Seguridad Nacional llevó al rescate de un mono caí que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina intervinieron tras recibir una denuncia sobre el traslado ilegal de un primate considerado especie en peligro.

Las acciones se pusieron en marcha cuando el Departamento de Delitos Ambientales recibió un aviso por correo electrónico. En el mensaje se advertía que una mujer intentaría transportar un mono desde el asentamiento Villa 31, ubicado en el barrio de Retiro, hasta la estación de ferrocarril San Martín. A partir de esa información, la fuerza de seguridad dispuso un operativo de vigilancia cerca de la terminal ferroviaria.

La intervención de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (U.F.I.M.A.), encabezada por el fiscal Ramiro González y la Secretaría de María Inés Soroet, permitió identificar a la sospechosa en el momento en que trasladaba al animal dentro de una caja.

El mono caí rescatado en
El mono caí rescatado en Retiro, de apenas tres meses de edad, fue derivado al Ecoparque Interactivo para recibir atención veterinaria especializada

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, bajo la conducción de Marcelo Martínez de Giorgi y la Secretaría N° 15 de Verónica Lara, ordenó la detención de la mujer.

Según la información oficial, la detenida es una persona mayor de edad, de nacionalidad paraguaya, y quedó a disposición del juzgado por infringir la Ley de Conservación de Fauna Silvestre (Ley 22.421). Se le imputa la violación de normativas de protección de especies autóctonas amenazadas.

El mono caí (Sapajus apella) rescatado, de entre tres y cuatro meses, es originario del norte argentino y de países limítrofes y se encuentra protegido por la legislación vigente.

El animal fue trasladado al Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, situado en la esquina de las avenidas Las Heras y Sarmiento, donde recibirá atención veterinaria especializada antes de considerar su reinserción en el hábitat natural.

La intervención contó con la supervisión directa del Ministerio de Seguridad Nacional, cumpliendo los protocolos para la protección de la fauna silvestre. La causa permanece en el ámbito del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, con la colaboración de la U.F.I.M.A. y autoridades ambientales correspondientes.

Temas Relacionados

CórdobaMono titíRescateÚltimas noticias

Últimas Noticias

Córdoba: iba manejando a más de 140 km/h, chocó contra un muro y terminó detenido

El conductor del vehículo fue interceptado tras una persecución de cuatro kilómetros, luego de huir de un control de velocidad y volcar en la intersección de avenida J. S. Bach y Nahuel Huapi

Córdoba: iba manejando a más

Impactante accidente en Santa Fe: un camión perdió el control y quedó colgando de un puente en una autopista

El conductor no sufrió ningún tipo de heridas. Aún se investiga cómo fue la mecánica del hecho

Impactante accidente en Santa Fe:

Incendios en Chubut: cómo sigue la lucha contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces

Las tareas coordinadas entre brigadistas, organismos nacionales y autoridades provinciales buscan frenar el avance de las llamas. La Justicia investiga cómo se produjeron los nuevos focos

Incendios en Chubut: cómo sigue

Quilmes: un policía porteño mató a un delincuente para defender a un pintor de un intento de asalto

Ocurrió este jueves a la mañana. El ladrón actuó con otros 5 cómplices. La fuerza de seguridad de CABA no adoptaron medidas contra el agente

Quilmes: un policía porteño mató

Le dieron la excarcelación al prófugo de la Justicia de EEUU detenido en Palermo por una estafa de más de USD 2 millones

Le impusieron una fianza de casi 1000 millones de pesos. Thomas Markell había sido apresado este lunes por Interpol. Tenía pedido de captura por emitir facturas truchas a una empresa de cruceros en la que trabajaba

Le dieron la excarcelación al
DEPORTES
Francisco Cerúndolo tuvo un debut

Francisco Cerúndolo tuvo un debut sin fisuras y se instaló en los cuartos de final del Chile Open

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Martín Demichelis fue confirmado como técnico de un equipo de España: el vertiginoso desafío de los 13 partidos

“Estamos esperando en tu casa”: dos ex figuras del Manchester United viajaron a la Argentina para reunirse con Tevez y visitaron La Boca

TELESHOW
Las postales de las vacaciones

Las postales de las vacaciones de Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta

Gran Hermano: Juli Poggio dijo que todos los participantes entraron “acomodados” y Del Moro salió a responderle

Daniela de Lucía habló tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre: “Me enseñó el valor del trabajo”

El gesto de Mauro Icardi a la producción de fotos de la China Suárez en ropa interior

Sofía Gala y el reto de interpretar a Moria Casán en la serie de su vida: “Fue una experiencia sanadora”

INFOBAE AMÉRICA

Presidente dominicano recibe la primera

Presidente dominicano recibe la primera licencia de conducir con estándares internacionales

Antes de la anulación de la concesión, Panamá sostuvo conversaciones con PPC, confirmó el presidente Mulino

Estados Unidos sancionó a altos funcionarios del régimen de Nicaragua por sostener la represión, el espionaje y persecución política

Ucrania y Estados Unidos concluyeron el diálogo en Ginebra mientras Rusia dice que no hay fecha límite para un acuerdo

Puerto Armuelles capta interés japonés y busca transformarse en nuevo nodo logístico del Pacífico panameño