Rescataron al “Punch cordobés”: un mono tití estaba fuera de su hábitat y lo encontraron en una casa

Fue trasladado en buen estado de salud al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad

Un ejemplar de mono tití “orejas de pincel”, denominado como el “Punch cordobés”, fue rescatado fuera de su hábitat en barrio Villa Siburu, Córdoba, después de que ingresó a una vivienda tras ser visto circulando por la vía pública.

Según informó la Policía de Córdoba, el procedimiento se desarrolló alrededor de las 12:30 horas, cuando efectivos de la Patrulla Rural acudieron a un domicilio de calle Tablada al 3400 tras un requerimiento del Comando de Acción Preventiva (CAP). El pequeño animal había logrado ocultarse en el interior del inmueble luego de moverse por las calles de la zona.

De acuerdo con lo detallado por la fuerza provincial, el personal interviniente aplicó los protocolos habituales para este tipo de casos. Lograron asegurar y capturar al animal sin que sufriera daño aparente.

El operativo en Córdoba activó los protocolos previstos para animales silvestres fuera de su entorno y contó con el trabajo conjunto de varias divisiones policiales

El animal fue finalmente trasladado en buen estado de salud al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad de Córdoba, donde será sometido a controles veterinarios y permanecerá bajo cuidado hasta que la autoridad competente defina los próximos pasos, según precisó la fuerza.

El comisario Jorge Suárez, director de la Patrulla Rural, indicó que la intervención se produjo luego de que el Comando de Acción Preventiva solicitó la presencia de la División Patrulla Ambiental. “Una vez que se constituye el personal, identifica el ejemplar como un mono tití orejas de pincel, por lo que se procede a su captura, resguardo y, al encontrarse en aparentes buenas condiciones sanitarias, es trasladado al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad, donde va a ser evaluado sanitariamente por especialistas y, luego, la autoridad de aplicación decidirá sobre su destino”, detalló Suárez en declaraciones para la prensa.

El rescate de un mono tití en Villa Siburu movilizó a la Patrulla Rural de Córdoba tras su hallazgo fuera del hábitat natural

La Policía Federal rescató a un mono que estaba en cautiverio en Retiro

Un operativo coordinado desde el Ministerio de Seguridad Nacional llevó al rescate de un mono caí que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina intervinieron tras recibir una denuncia sobre el traslado ilegal de un primate considerado especie en peligro.

Las acciones se pusieron en marcha cuando el Departamento de Delitos Ambientales recibió un aviso por correo electrónico. En el mensaje se advertía que una mujer intentaría transportar un mono desde el asentamiento Villa 31, ubicado en el barrio de Retiro, hasta la estación de ferrocarril San Martín. A partir de esa información, la fuerza de seguridad dispuso un operativo de vigilancia cerca de la terminal ferroviaria.

La intervención de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (U.F.I.M.A.), encabezada por el fiscal Ramiro González y la Secretaría de María Inés Soroet, permitió identificar a la sospechosa en el momento en que trasladaba al animal dentro de una caja.

El mono caí rescatado en Retiro, de apenas tres meses de edad, fue derivado al Ecoparque Interactivo para recibir atención veterinaria especializada

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, bajo la conducción de Marcelo Martínez de Giorgi y la Secretaría N° 15 de Verónica Lara, ordenó la detención de la mujer.

Según la información oficial, la detenida es una persona mayor de edad, de nacionalidad paraguaya, y quedó a disposición del juzgado por infringir la Ley de Conservación de Fauna Silvestre (Ley 22.421). Se le imputa la violación de normativas de protección de especies autóctonas amenazadas.

El mono caí (Sapajus apella) rescatado, de entre tres y cuatro meses, es originario del norte argentino y de países limítrofes y se encuentra protegido por la legislación vigente.

El animal fue trasladado al Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, situado en la esquina de las avenidas Las Heras y Sarmiento, donde recibirá atención veterinaria especializada antes de considerar su reinserción en el hábitat natural.

La intervención contó con la supervisión directa del Ministerio de Seguridad Nacional, cumpliendo los protocolos para la protección de la fauna silvestre. La causa permanece en el ámbito del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, con la colaboración de la U.F.I.M.A. y autoridades ambientales correspondientes.