Incendios en Chubut: cómo sigue la lucha contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces

Brigadistas despliegan recursos en la zona sur del parque, la operación aérea se concentra sobre focos críticos del incendio La Tapera

Un despliegue de más de cien personas combate el fuego en el Parque Nacional Los Alerces con apoyo de medios aéreos y colaboración de vecinos de la zona. Las tareas, coordinadas bajo la estructura de un Comando Unificado que integran la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la Provincia del Chubut, se enfocan en frenar el avance de dos focos activos que afectan tanto la zona sur como el sector norte del área protegida.

El operativo moviliza no solo a los brigadistas en tierra, sino también a un contingente de recursos aéreos que incluye tres aviones hidrantes AT 802, dos AT 802 Fire Boss anfibios y dos helicópteros Bell 407. Estas aeronaves realizan descargas de agua sobre los puntos críticos, una acción que forzó la prohibición de actividades náuticas y la restricción de la presencia de personas en sectores del Embalse Amutui Quimey y en tramos del Río Grande–Futaleufú próximos a las llamas. Las autoridades señalaron que estas medidas resultan esenciales para garantizar la seguridad durante la operación aérea.

El incendio principal, en el área denominada La Tapera, afecta la zona sur del parque y motiva tareas sostenidas bajo la supervisión del Comando Unificado, informaron desde la Administración de Parques Nacionales. Al mismo tiempo, otro grupo de brigadistas se traslada para contener el foco del incendio Puerto Café en la zona norte, mientras continúan las movilizaciones de personal y recursos hacia las bases de Puerto Ciprés y Río al Límite.

En su reporte diario, la entidad resaltó el apoyo permanente de los pobladores y vecinos de ambas costas del Río Grande - Futaleufú, quienes colaboran con el despliegue logístico y ofrecen espacios privados para la atención de los equipos destacados.

Las bases de Puerto Ciprés y Río al Límite mantienen la atención al personal destacado, los vecinos colaboran con logística y espacios de apoyo

Los trabajos en tierra incluyen la apertura de cortafuegos y fajas de contención utilizando maquinaria vial. Las cuadrillas cuentan además con embarcaciones facilitadas por guías de pesca y residentes para el traslado en zonas de difícil acceso.

La presencia de móviles de emergencia y vehículos particulares en las rutas 71 y 259 llevó a las autoridades a solicitar especial precaución a quienes circulen por esas vías. Desde el Comando Operativo recordaron que la velocidad máxima permitida dentro del parque es de 40 kilómetros por hora y que los vehículos afectados al operativo de emergencia tienen prioridad absoluta de paso.

En el contexto de riesgo crítico de incendios que atraviesa la región, la coordinación de los equipos busca evitar que el fuego avance hacia sectores aún no afectados.

Las autoridades recomendaron a la comunidad mantenerse informada a través de canales oficiales y respetar las indicaciones preventivas dispuestas. Además, las autoridades investigan una “clara intencionalidad” en el origen de los nuevos focos detectados dentro del parque nacional.

La simultaneidad de tres nuevos focos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces y la dispersión geográfica entre los mismos derivó en una denuncia penal ante la Justicia Federal tras confirmarse que los mismos fueron provocados de manera intencional.

El fuego permanece activo en la parte sur del parque y los brigadistas, con el apoyo de ocho medios aéreos, trabajan para intentar aplacarlo.

El interventor del Parque Nacional, Ariel Rodríguez, radicó una denuncia penal en el fuero federal de Esquel, para juzgar a quienes ocasionaron los nuevos focos de forma intencional.

Ni causas naturales ni negligencia. La hipótesis del organismo estatal es que el fuego fue provocado de forma intencional, aunque no arriesgó el motivo que llevó a los autores a ocasionarlo.

En un comunicado reciente, Parques Nacionales hizo referencia al inicio de los focos en términos categóricos y sin dar lugar a expresiones condicionales: “Fueron intencionales”. La afirmación tiene sustento en la localización de los distintos focos y a la dispersión de los mismos, que luego avanzaron y crecieron por el viento y las condiciones del clima.