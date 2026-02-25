Incendios en Chubut: la Justicia Federal investiga los nuevos focos detectados en Los Alerces

Brigadistas y siete medios aéreos combaten el fuego activo en la zona sur del parque Los Alerces, en Chubut

La simultaneidad de tres nuevos focos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces y la dispersión geográfica entre los mismos derivó en una denuncia penal ante la Justicia Federal tras confirmarse que los mismos fueron provocados de manera intencional.

El fuego permanece activo en la parte sur del parque y los brigadistas, con el apoyo de ocho medios aéreos, trabajan para intentar aplacarlo.

El interventor del Parque Nacional, Ariel Rodríguez, radicó una denuncia penal en el fuero federal de Esquel, para juzgar a quienes ocasionaron los nuevos focos de forma intencional.

Ni causas naturales ni negligencia. La hipótesis del organismo estatal es que el fuego fue provocado de forma intencional, aunque no arriesgó el motivo que llevó a los autores a ocasionarlo.

En un comunicado reciente, Parques Nacionales hizo referencia al inicio de los focos en términos categóricos y sin dar lugar a expresiones condicionales: “Fueron intencionales”. La afirmación tiene sustento en la localización de los distintos focos y a la dispersión de los mismos, que luego avanzaron y crecieron por el viento y las condiciones del clima.

El nuevo incendio en Los Alerces se acercó a solo 50 metros de una población próxima al portal Sur y al límite con Chile

El nuevo siniestro que se acercó a 50 metros de una población, en inmediaciones del portal Sur del parque -cerca del límite con Chile- permanece con actividad, aunque por ahora se desconoce la superficie afectada.

La nueva emergencia ígnea se produjo cuando los combatientes culminaban las tareas de control en el incendio anterior, situado en un sector denominado Puerto Café, el cual comenzó en diciembre a partir de una descarga eléctrica durante una tormenta.

El comité de actuación, que confirman distintos organismos nacionales y provinciales, no alcanzó a disolverse cuando tuvo que intervenir nuevamente, a partir de los nuevos focos detectados cerca de La Tapera, en inmediaciones del río Futaleufú.

Los equipos técnicos evalúan con pronósticos satelitales las condiciones meteorológicas, que en las últimas horas permitieron el despliegue de brigadistas al lugar, quienes fueron trasladados en su mayoría a través de embarcaciones de privados, que debieron suspender sus prestaciones por la nueva contingencia.

Son siete los medios aéreos que intervienen y que el martes pudieron operar con normalidad, luego de jornadas donde debieron permanecer en tierra por las condiciones adversas.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), que integra el comité de instituciones, informó que forman parte del operativo servidores del Servicio Provincial del Plan de Manejo del Fuego de Chubut y Parques Nacionales.

El incendio que comenzó en diciembre pasado está contenido, pero igual requiere despliegue de brigadistas. Según la AFE, participan allí miembros de la Policía Federal, uniformados del Ministerio de Defensa y una multiplicidad de organismos provinciales y de localidades cercanas.

La Justicia Federal de Esquel abrió dos expedientes, uno sobre posible negligencia y otro por intencionalidad en los incendios de Chubut

Dos aviones hidrantes realizan descargas tanto en este incendio como en los nuevos focos de La Tapera, junto a dos helicópteros con helibalde que realizan descargas continuas de agua en zonas calientes.

El fuego de Puerto Patriada, por su parte, ubicado en territorio chubutense, está controlado y próximo a su etapa de extinción definitiva.

La Justicia Federal de Esquel tiene dos expedientes en simultáneo, relacionados con los incendios en Chubut. El primero de ellos es por el incendio de Puerto Café para determinar si hubo negligencia de parte del desplazado intendente del Parque, Danilo Hernández Otaño en el control del fuego, que había sido contenido en una primera etapa.

Prestadores privados del Parque Nacional cuestionaron el desempeño de Otaño en el control de los siniestros, para evitar su reactivación, y el funcionario fue desplazado temporalmente por la administración de Parques Nacionales.

El otro expediente es más reciente y tiene que ver con la intencionalidad manifiesta en la provocación de los nuevos focos, aunque, al menos por ahora, no trascendieron avances en la investigación.

Peritos de la Policía Federal realizarán un informe luego de relevar la zona afectada, en el afán de encontrar material probatorio para incriminar a los presuntos autores e identificarlos.