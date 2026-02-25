Sociedad

Incendios en Chubut: la Justicia Federal investiga los nuevos focos detectados en Los Alerces

Las autoridades del Parque Nacional radicaron la denuncia, tras la confirmación de que las llamas originadas este martes fueron intencionales. Peritos de la Policía Federal relevan el sitio donde fueron detectadas

Guardar
Brigadistas y siete medios aéreos
Brigadistas y siete medios aéreos combaten el fuego activo en la zona sur del parque Los Alerces, en Chubut

La simultaneidad de tres nuevos focos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces y la dispersión geográfica entre los mismos derivó en una denuncia penal ante la Justicia Federal tras confirmarse que los mismos fueron provocados de manera intencional.

El fuego permanece activo en la parte sur del parque y los brigadistas, con el apoyo de ocho medios aéreos, trabajan para intentar aplacarlo.

El interventor del Parque Nacional, Ariel Rodríguez, radicó una denuncia penal en el fuero federal de Esquel, para juzgar a quienes ocasionaron los nuevos focos de forma intencional.

Ni causas naturales ni negligencia. La hipótesis del organismo estatal es que el fuego fue provocado de forma intencional, aunque no arriesgó el motivo que llevó a los autores a ocasionarlo.

En un comunicado reciente, Parques Nacionales hizo referencia al inicio de los focos en términos categóricos y sin dar lugar a expresiones condicionales: “Fueron intencionales”. La afirmación tiene sustento en la localización de los distintos focos y a la dispersión de los mismos, que luego avanzaron y crecieron por el viento y las condiciones del clima.

El nuevo incendio en Los
El nuevo incendio en Los Alerces se acercó a solo 50 metros de una población próxima al portal Sur y al límite con Chile

El nuevo siniestro que se acercó a 50 metros de una población, en inmediaciones del portal Sur del parque -cerca del límite con Chile- permanece con actividad, aunque por ahora se desconoce la superficie afectada.

La nueva emergencia ígnea se produjo cuando los combatientes culminaban las tareas de control en el incendio anterior, situado en un sector denominado Puerto Café, el cual comenzó en diciembre a partir de una descarga eléctrica durante una tormenta.

El comité de actuación, que confirman distintos organismos nacionales y provinciales, no alcanzó a disolverse cuando tuvo que intervenir nuevamente, a partir de los nuevos focos detectados cerca de La Tapera, en inmediaciones del río Futaleufú.

Los equipos técnicos evalúan con pronósticos satelitales las condiciones meteorológicas, que en las últimas horas permitieron el despliegue de brigadistas al lugar, quienes fueron trasladados en su mayoría a través de embarcaciones de privados, que debieron suspender sus prestaciones por la nueva contingencia.

Son siete los medios aéreos que intervienen y que el martes pudieron operar con normalidad, luego de jornadas donde debieron permanecer en tierra por las condiciones adversas.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), que integra el comité de instituciones, informó que forman parte del operativo servidores del Servicio Provincial del Plan de Manejo del Fuego de Chubut y Parques Nacionales.

El incendio que comenzó en diciembre pasado está contenido, pero igual requiere despliegue de brigadistas. Según la AFE, participan allí miembros de la Policía Federal, uniformados del Ministerio de Defensa y una multiplicidad de organismos provinciales y de localidades cercanas.

La Justicia Federal de Esquel
La Justicia Federal de Esquel abrió dos expedientes, uno sobre posible negligencia y otro por intencionalidad en los incendios de Chubut

Dos aviones hidrantes realizan descargas tanto en este incendio como en los nuevos focos de La Tapera, junto a dos helicópteros con helibalde que realizan descargas continuas de agua en zonas calientes.

El fuego de Puerto Patriada, por su parte, ubicado en territorio chubutense, está controlado y próximo a su etapa de extinción definitiva.

La Justicia Federal de Esquel tiene dos expedientes en simultáneo, relacionados con los incendios en Chubut. El primero de ellos es por el incendio de Puerto Café para determinar si hubo negligencia de parte del desplazado intendente del Parque, Danilo Hernández Otaño en el control del fuego, que había sido contenido en una primera etapa.

Prestadores privados del Parque Nacional cuestionaron el desempeño de Otaño en el control de los siniestros, para evitar su reactivación, y el funcionario fue desplazado temporalmente por la administración de Parques Nacionales.

El otro expediente es más reciente y tiene que ver con la intencionalidad manifiesta en la provocación de los nuevos focos, aunque, al menos por ahora, no trascendieron avances en la investigación.

Peritos de la Policía Federal realizarán un informe luego de relevar la zona afectada, en el afán de encontrar material probatorio para incriminar a los presuntos autores e identificarlos.

Temas Relacionados

ChubutIncendiosParque Nacional Los AlercesÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Acá estoy, hija, con el corazón roto, lleno de curitas”: el recuerdo del padre de Kim Gómez

A un año del crimen en el barrio Altos de San Lorenzo, la familia de la menor impulsa una colecta de útiles escolares y renueva el pedido de justicia mientras se celebra el juicio

“Acá estoy, hija, con el

Córdoba: detuvieron a un ex militar acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas

El hombre tiene 63 años y quedó a disposición de la Justicia. En su casa encontraron balas, más de 10 millones de pesos y 1.500 dólares

Córdoba: detuvieron a un ex

Julieta Prandi reclamó que su ex Claudio Contardi pague la cuota alimentaria de sus hijos que debe hace cuatro años

La modelo expresó su enojo en redes sociales, donde contó que su ex esposo condenado por violación no abona lo correspondiente desde 2022

Julieta Prandi reclamó que su

Detuvieron a dos hermanos acusados de ser parte de una red familiar que abastecía armas a bandas narco de Rosario

Los apresaron en la localidad de Cañada de Gómez y secuestraron ocho escopetas, dos carabinas, tres pistolas semiautomáticas, dos revólveres y más de 800 municiones

Detuvieron a dos hermanos acusados

La historia detrás de los choferes de apps de viajes: entre la búsqueda de un ingreso principal y un extra

En Infobae a la Tarde, dos conductores de aplicaciones compartieron sus recorridos y estrategias para sostenerse económicamente en un escenario laboral incierto. Entre jornadas maratónicas y la ilusión de sumar un ingreso extra, sus historias reflejan la tensión entre vivir del volante o apenas reforzar el sueldo mensual

La historia detrás de los
DEPORTES
Con Di María, Rosario Central

Con Di María, Rosario Central visita a Gimnasia en La Plata por la fecha 7 del Torneo Apertura

Un famoso entrenador renunció a una selección a 109 días del Mundial para cuidar a su hija: “La familia está antes”

El desesperante accidente en el Enduro de Villa Gesell: se quedó en una duna, otro competidor le pegó en la cabeza con su moto

Argentinos Juniors buscará sellar el pase a la Fase 3 de la Libertadores ante Barcelona de Guayaquil

Dolor en el fútbol argentino: falleció Claudio “Yerbatero” González

TELESHOW
Las divertidas peleas de Jimena

Las divertidas peleas de Jimena Barón y Matías Palleiro por la remodelación de su casa: del lavadero gate al vestidor

Internaron a Divina Gloria: cómo es el protocolo que aplicará Gran Hermano para este caso

Barbie Vélez festejó los 3 años de Salvador con una tarde llena de dinosaurios y familia

La foto familiar de Zaira Nara con su expareja Jakob Von Plessen en el primer día escolar de su hijo Viggo

Conmoción en Gran Hermano: Daniela De Lucía abandonó el certamen tras enterarse de la muerte de su padre

INFOBAE AMÉRICA

CECACIER en El Salvador: oportunidad

CECACIER en El Salvador: oportunidad para el debate y la inversión energética regional

La dictadura cubana interceptó una embarcación civil de Estados Unidos y mató a cuatro tripulantes

El gobierno impulsa ampliación de áreas agrícolas para potenciar producción de tomate en El Salvador

El empresariado dominicano entrega reconocimiento a Yayo Sanz Lovatón

El Reino Unido frenó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Washington