Decidió dejar la rutina, cruzó el Pacífico y escribió un libro sobre la experiencia: la historia de Sebastián Letemendia

Sebastián Letemendia relató su travesía por el Atlántico y el Pacífico en un libro que explora la aventura y la introspección personal

Sebastián Letemendia decidió cambiar la rutina y embarcarse en una travesía por el océano Pacífico junto a su pareja y tres amigos. El viaje comenzó en Barcelona, cruzó el Atlántico y siguió a través del canal de Panamá, sumergiéndose en un recorrido que incluyó islas, mares y desafíos físicos y personales. La experiencia, relatada en el libro Pacífico, se convirtió en una exploración profunda del mundo y de sí mismo.

En una entrevista con Infobae en Vivo A las Nueve, Letemendia contó que el punto de partida fue una invitación frustrada a su hijo. “Viene un día mi hijo y me dice: ‘Papá, me invitaron a cruzar el océano Atlántico en un velero’”, contó. “Siento como una envidia, pero lo animo a que lo haga”, dijo con humor. Cuando su hijo desistió, Letemendia preguntó: “¿Te jode si voy yo?”. Así se sumó a la aventura, motivado por el deseo de concretar un viaje largo y diferente.

Letemendia explicó que lo más importante del viaje fue la decisión de partir. “El día que zarpás es casi el día que terminaste lo más importante. Lo más importante es decidirse”, afirmó, y enumeró los interrogantes que debió enfrentar: “¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis viejos? ¿Qué va a pasar con mi laburo? ¿Qué va a pasar con la guita? ¿Me voy a llevar bien con mi mujer?”. El escritor aseguró: “A medida que esas preguntas empezás a responderlas y te sentís cómodo, el 90% de lo más importante ya lo decidiste”.

El cruce del Atlántico y el encuentro con la inmensidad

Según Letemendia, la primera etapa fue cruzar el Atlántico. “El barco lo compramos en Barcelona, porque queríamos hacer algo distinto”, relató. El recorrido los llevó de Barcelona a Gibraltar, donde enfrentaron el temor a las orcas. “Hay una familia de orcas que agarran a los barcos y les comen el timón”, describió. “Fue el momento de más tensión de todo el viaje”.

El viaje de Letemendia comenzó en Barcelona y recorrió destinos como Gibraltar, Islas Canarias, Cabo Verde, Galápagos, Tahití y Nueva Zelanda (Captura de video)

El viaje continuó con escalas en las Islas Canarias y Cabo Verde, antes de afrontar el cruce a las Antillas. “El cruce a las Antillas son quince días, veinte días. Vas derecho, ahí no hay nada”, señaló. En cuanto a la logística, explicó: “Te bañás con agua salada o te bañás menos. El barco tiene tanques de agua, llevamos botellitas siempre por si el tanque se vacía”.

La travesía incluyó medidas de seguridad y previsión. Letemendia detalló: “Nunca tuvimos señal. Lo que teníamos era un dispositivo satelital en caso de emergencia. Siempre tenés a alguien. Es un aparatito con el cual mandás mensajes muy cortitos”.

Los desafíos del Pacífico y el Punto Nemo

Letemendia describió las diferencias entre el Atlántico y el Pacífico. “El Pacífico es mucho más grande y la verdad es que son cruces más largos”, explicó. “El cruce de Galápagos a Marquesas son unos veinte días, contra quince del Atlántico”. El viaje incluyó escalas en Panamá, Galápagos, las Marquesas, Tuamotu, Tahití, Bora Bora, Tonga y Nueva Zelanda.

La etapa más extensa fue el regreso desde Nueva Zelanda hasta Chile. “Le calculábamos cincuenta días, fueron cuarenta al final, por un mar que es más picante, que es el Pacífico Sur”, explicó. “Incluso tiene un nombre que le dicen los Cuarenta Bramadores, porque es debajo de la latitud de cuarenta grados. Ahí hay mucho viento, hay olas grandes y, sobre todo, no hay nada”.

Letemendia relató el cruce por el Punto Nemo: “Es un lugar en el medio del mar que es el punto que está más distante de tierra en el planeta. Si agarrás y medís la tierra más cercana, ese es el lugar más alejado de cualquier tierra”. Explicó que “es el lugar que eligen todos los que tienen satélites y la estación espacial para decomisar todo lo que está dando vuelta, la basura del espacio”.

Letemendia destacó que la decisión de emprender el viaje fue el desafío principal, superando dudas laborales, familiares y personales

Vida a bordo, reabastecimiento y reflexión personal

Respecto a la vida a bordo, Letemendia contó: “En Panamá hicimos una buena compra de supermercado como para tirar gran parte del Pacífico. En Galápagos compramos algunas cosas, en otras islitas era más difícil abastecerse”. En las Tuamotu, recurrieron al agua de lluvia: “Muchas casas tienen techos que recogen agua de lluvia, les pedíamos si nos daban un bidón, entonces íbamos cargando”.

Letemendia señaló que en Tahití y Nueva Zelanda encontraron supermercados grandes para reaprovisionarse. “Así que ahí de vuelta llenamos el barco. En Nueva Zelanda, también lo que quieras”, comentó.

El viaje también significó tiempo para la introspección. “Hay un montón de tiempo para leer, pensar, charlar”, afirmó. Letemendia respondió a la pregunta sobre qué encuentra más, si afuera o adentro: “Hay tiempo para explorarse también”.

La experiencia quedó documentada en el libro Pacífico, que incluye fotos y videos accesibles mediante códigos QR. Letemendia explicó: “El libro es un formato más estático. Entonces, con los video, los compilamos, los editamos y con un QR llegás a la lista de reproducción”, concluyó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.