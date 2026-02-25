Villa Gesell: bajó con su UTV de un camión en movimiento y le retuvieron ambos vehículos

Un video difundido en redes sociales registró una maniobra peligrosa durante el Enduro de Verano en la playa Pucará, lo que motivó la intervención inmediata de la fiscalía y el secuestro de ambos rodados

Un episodio en pleno Enduro de Verano en Villa Gesell encendió las alarmas tras la difusión de un video en redes sociales, donde una maniobra temeraria sobre la arena se transformó en una investigación judicial: el registro mostraba a un vehículo tipo UTV, descendiendo desde la caja de un camión en movimiento, con la playa como escenario y numerosos asistentes como potenciales damnificados.

El hecho se produjo en el sector de playa Pucará, en el contexto de operativos preventivos realizados antes del despliegue formal del Operativo Sol a Sol 2025/2026. Según informaron fuentes del caso a Infobae, la viralización del video aceleró la intervención de personal especializado, que tomó las primeras actuaciones correspondientes frente a lo que definieron como un riesgo concreto y potencial para la vida y la integridad física de las personas presentes.

La investigación, encabezada por el Fiscal General del Departamento Judicial Dolores, Diego Escoda, y el titular de la UFID N° 6 de Villa Gesell, Juan Pablo Calderón, sumó la coordinación del Municipio de Villa Gesell y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo fue desalentar y reprimir conductas que puedan comprometer la seguridad pública, especialmente durante eventos masivos.

El camión y el UTV incautados durante el operativo en playa Pucará de Villa Gesell

Como resultado de las tareas llevadas adelante por la DDI Dolores y la SubDDI Villa Gesell, se secuestró el camión marca Mercedes Benz. En el momento del procedimiento, el conductor fue identificado y notificado de la formación de una causa en su contra, conforme lo establece el Artículo 60 del Código Procesal Penal.

El operativo también incluyó el secuestro del vehículo UTV implicado en la maniobra. Las diligencias para determinar la identidad de quien lo conducía al momento del hecho siguen en curso, mientras se recolectan pruebas y se analizan testimonios.

La actuación coordinada entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad provincial, la Secretaría de Seguridad del Municipio de Villa Gesell y las áreas investigativas especializadas quedó en evidencia tras el despliegue del operativo.

Corrió con su camioneta una picada de motos en los médanos de Villa Gesell y quedó detenido

La Policía detuvo a un joven de 24 años que conducía una camioneta en medio de un evento (Policía bonaerense)

Durante un operativo de prevención y control realizado este fin de semana en Villa Gesell, la Policía detuvo a un joven que se metió con su una camioneta Volkswagen Amarok, en un evento de motos realizó maniobras peligrosas.

El momento quedó registrado en una grabación en donde se ve las maniobras tipo “picada”, durante el evento “Enduro del Verano”. El joven, identificado bajo las siglas A. F. P., de 24 años era quien conduce la camioneta que se observa en el video, que encabeza esta nota.

Tal como se puede ver, el vehículo circulaba detras de una moto, en medio de los médanos, a una velocidad visiblemente rápida y haciendo zig-zag. El personal de la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, junto con efectivos del GAD y de la Policía Comunal avanzó con el procedimiento tras detectar las conductas de alto riesgo que forman parte del Operativo “Sol a Sol 2025/2026”.

De acuerdo con la información que supo Infobae, las autoridades establecieron que las acciones del conductor generaron un riesgo concreto para la integridad física de los asistentes, por lo que se dispuso un seguimiento controlado de la situación. En este sentido, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 de Villa Gesell y el Juzgado de Garantías N° 6 de Dolores dispusieron la aprehensión del conductor por infracción al Artículo 193 Bis del Código Penal. Además, se procedió al secuestro de la camioneta Volkswagen Amarok, y de la licencia de conducir del involucrado.

En esta oportunidad, la gravedad de la conducta observada y la evidencia reunida justificaron la intervención judicial. Durante la temporada de verano en la Costa Atlántica, este tipo de episodios con vehículos de distintos tamaños y maniobras peligrosas se repiten con frecuencia.

El caso continuará su curso en el ámbito judicial, con la intervención de la fiscalía y del juzgado de garantías competentes, quienes analizarán el material probatorio reunido y avanzarán con las actuaciones correspondientes conforme a la legislación vigente.