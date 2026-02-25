Sociedad

Villa Gesell: bajó con su UTV de un camión en movimiento y le retuvieron ambos vehículos

Un video difundido en redes sociales registró una maniobra peligrosa durante el Enduro de Verano en la playa Pucará, lo que motivó la intervención inmediata de la Fiscalía y el secuestro de ambos rodados

Guardar
Un video difundido en redes sociales registró una maniobra peligrosa durante el Enduro de Verano en la playa Pucará, lo que motivó la intervención inmediata de la fiscalía y el secuestro de ambos rodados

Un episodio en pleno Enduro de Verano en Villa Gesell encendió las alarmas tras la difusión de un video en redes sociales, donde una maniobra temeraria sobre la arena se transformó en una investigación judicial: el registro mostraba a un vehículo tipo UTV, descendiendo desde la caja de un camión en movimiento, con la playa como escenario y numerosos asistentes como potenciales damnificados.

El hecho se produjo en el sector de playa Pucará, en el contexto de operativos preventivos realizados antes del despliegue formal del Operativo Sol a Sol 2025/2026. Según informaron fuentes del caso a Infobae, la viralización del video aceleró la intervención de personal especializado, que tomó las primeras actuaciones correspondientes frente a lo que definieron como un riesgo concreto y potencial para la vida y la integridad física de las personas presentes.

La investigación, encabezada por el Fiscal General del Departamento Judicial Dolores, Diego Escoda, y el titular de la UFID N° 6 de Villa Gesell, Juan Pablo Calderón, sumó la coordinación del Municipio de Villa Gesell y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo fue desalentar y reprimir conductas que puedan comprometer la seguridad pública, especialmente durante eventos masivos.

El camión y el UTV
El camión y el UTV incautados durante el operativo en playa Pucará de Villa Gesell

Como resultado de las tareas llevadas adelante por la DDI Dolores y la SubDDI Villa Gesell, se secuestró el camión marca Mercedes Benz. En el momento del procedimiento, el conductor fue identificado y notificado de la formación de una causa en su contra, conforme lo establece el Artículo 60 del Código Procesal Penal.

El operativo también incluyó el secuestro del vehículo UTV implicado en la maniobra. Las diligencias para determinar la identidad de quien lo conducía al momento del hecho siguen en curso, mientras se recolectan pruebas y se analizan testimonios.

La actuación coordinada entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad provincial, la Secretaría de Seguridad del Municipio de Villa Gesell y las áreas investigativas especializadas quedó en evidencia tras el despliegue del operativo.

Corrió con su camioneta una picada de motos en los médanos de Villa Gesell y quedó detenido

La Policía detuvo a un joven de 24 años que conducía una camioneta en medio de un evento (Policía bonaerense)

Durante un operativo de prevención y control realizado este fin de semana en Villa Gesell, la Policía detuvo a un joven que se metió con su una camioneta Volkswagen Amarok, en un evento de motos realizó maniobras peligrosas.

El momento quedó registrado en una grabación en donde se ve las maniobras tipo “picada”, durante el evento “Enduro del Verano”. El joven, identificado bajo las siglas A. F. P., de 24 años era quien conduce la camioneta que se observa en el video, que encabeza esta nota.

Tal como se puede ver, el vehículo circulaba detras de una moto, en medio de los médanos, a una velocidad visiblemente rápida y haciendo zig-zag. El personal de la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, junto con efectivos del GAD y de la Policía Comunal avanzó con el procedimiento tras detectar las conductas de alto riesgo que forman parte del Operativo “Sol a Sol 2025/2026”.

De acuerdo con la información que supo Infobae, las autoridades establecieron que las acciones del conductor generaron un riesgo concreto para la integridad física de los asistentes, por lo que se dispuso un seguimiento controlado de la situación. En este sentido, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 de Villa Gesell y el Juzgado de Garantías N° 6 de Dolores dispusieron la aprehensión del conductor por infracción al Artículo 193 Bis del Código Penal. Además, se procedió al secuestro de la camioneta Volkswagen Amarok, y de la licencia de conducir del involucrado.

En esta oportunidad, la gravedad de la conducta observada y la evidencia reunida justificaron la intervención judicial. Durante la temporada de verano en la Costa Atlántica, este tipo de episodios con vehículos de distintos tamaños y maniobras peligrosas se repiten con frecuencia.

El caso continuará su curso en el ámbito judicial, con la intervención de la fiscalía y del juzgado de garantías competentes, quienes analizarán el material probatorio reunido y avanzarán con las actuaciones correspondientes conforme a la legislación vigente.

Temas Relacionados

Villa GesellEnduro de veranoManiobras temerariasPicadasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Se incendió una fábrica de telas en Valentín Alsina y más de 120 bomberos trabajaron en el lugar

Gracias a los trabajos, lograron circunscribir las llamas en un depósito de 30 por 40 metros, evitando la propagación a otros sectores y viviendas cercanas

Se incendió una fábrica de

Un hombre estuvo 17 años preso, quedó en libertad y volvió a caer a los cinco meses por una serie de robos

El hombre cuenta con un amplio historial de antecedentes penales

Un hombre estuvo 17 años

A una semana de la liberación del único acusado, Tania Suárez negró haber sido su pareja: “Es un monstruo”

La familia de la mujer denunció agresiones y mensajes intimidatorios luego de que ella negara haber tenido una relación sentimental con Maldonado, quien fue liberado tras pasar varios días preso por privación ilegítima de la libertad

A una semana de la

Pidieron elevar a juicio al clan acusado de la mayor estafa inmobiliaria de la historia argentina

Se trata de Vito L’Abbate y sus tres hijos, que regentearon la red de empresas y fideicoimisos Induplack. Hay más de 400 víctimas identificadas

Pidieron elevar a juicio al

El gobierno porteño emitió una serie de recomendaciones ante la alerta amarilla por tormentas

El pronóstico prevé fenómenos meteorológicos adversos durante el martes, incluidos anegamientos y posibles daños, por lo que se insta a la población a adoptar criterios preventivos y hacer un seguimiento de los reportes oficiales

El gobierno porteño emitió una
DEPORTES
La emoción de Adam Bareiro

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

Un día después de anunciar su salida de River Plate, Marcelo Gallardo ya es pretendido por un grande de Brasil

Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina

Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Mariano Navone avanzan en el ATP 250 de Santiago

TELESHOW
50 fotos: Ricky Sarkany presentó

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

Christian Nodal explotó contra Cazzu después de su descargo: “La maternidad no debería usarse como escudo”

El encuentro entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto junto a Timoteo: “Acá charlando”

El divertido ida y vuelta de Anita Espasandín y Benjamín Vicuña tras su escapada a Punta del Este: “¿No me soportás?”

INFOBAE AMÉRICA

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Más de 100 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la ley de amnistía: denuncian exclusiones y demoras en el proceso

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia