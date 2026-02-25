Un niño de 9 años fue mordido por una yarará y tuvo que ser hospitalizado en Córdoba

La yarará es la serpiente venenosa más común en Córdoba y lidera el registro de mordeduras reportadas en la región

La localidad de San Agustín, en el departamento Calamuchita a 70 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba, fue escenario de una situación que generó conmoción: un niño de nueve años resultó hospitalizado tras la mordedura de una serpiente yarará. El incidente ocurrió en las inmediaciones del cementerio local durante la noche del domingo.

El ataque tuvo lugar cuando el menor intentó agarrar al reptil para devolverlo a su entorno. En ese momento, la yarará reaccionó y lo mordió.

El niño explicó posteriormente que su intención era proteger al animal y llevarlo de regreso a su “hábitat natural”, indicaron las fuentes consultadas por La Voz.

El menor de San Agustín recibió suero antiofídico en el Hospital de Niños de Córdoba y permanece en observación, confirmaron autoridades sanitarias (NA)

Tras el episodio, los familiares del paciente actuaron rápidamente y lo llevaron al hospital de San Agustín, donde recibió las primeras atenciones médicas. El equipo médico local evaluó la situación y, debido a la complejidad del cuadro toxicológico, resolvió trasladar al menor al Hospital de Niños de Córdoba para recibir atención especializada, detalló El Doce TV.

En el centro pediátrico de la capital provincial, los profesionales suministraron al niño el suero antiofídico, tratamiento fundamental para neutralizar el veneno inoculado por la serpiente. Las autoridades sanitarias confirmaron que el paciente reaccionó favorablemente a la medicación y permanece internado bajo observación preventiva.

El caso puso en el foco la presencia de la yarará, considerada la serpiente venenosa más frecuente en la provincia de Córdoba y responsable de la mayor cantidad de mordeduras registradas en la región, indicó La Voz.

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de avispas en Santa Fe

Una salida familiar en la zona rural de San Carlos Centro, en la provincia de Santa Fe, tuvo un desenlace fatal cuando un enjambre de avispas provocó la muerte de un hombre y dejó heridas a dos mujeres.

El sábado, cerca de las 18, Benito Fernández, de 62 años y oriundo de Granadero Baigorria, viajaba en auto por el paraje conocido como Olivares, acompañado de su esposa y su cuñada.

Según información publicada por La Capital, los ocupantes del vehículo circulaban con las ventanillas abiertas cuando, sorpresivamente, una nube densa de avispas ingresó en el auto. De inmediato, los tres detuvieron la marcha y bajaron del vehículo con la intención de escapar del ataque.

Un hombre de 62 años murió en Santa Fe tras ser atacado por un enjambre de avispas durante una salida familiar rural

Apenas descendieron, los tres sufrieron numerosas picaduras. Las sobrevivientes contaron a La Capital que la situación se tornó desesperante: mientras intentaban alejarse de los insectos, Fernández cayó al suelo a pocos metros del auto. Una de las mujeres pudo llamar a sus familiares, quienes se acercaron rápidamente y trasladaron a ambas al hospital de la zona. Los Bomberos Voluntarios de San Carlos Centro acudieron tras el aviso y, al llegar, hallaron a Fernández en el suelo y aún rodeado de avispas, lo que complicó las tareas de rescate.

La médica encargada de la guardia del Hospital Pedro Suchón, Carolina Borgna, informó que entre las 18:30 y las 18:40 recibieron el aviso de los Bomberos sobre personas afectadas por picaduras de avispas. Primero llegaron las dos mujeres; una de ellas presentaba un cuadro más grave, con dificultad respiratoria y dolores intensos. Ambas recibieron atención inmediata y lograron estabilizarlas. Poco después, una ambulancia trasladó a Fernández, quien llegó al hospital casi sin signos vitales.

La profesional explicó que se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no fue posible revertir el cuadro. Según testimonios recogidos por los medios, una posible condición alérgica de Fernández habría sido determinante en el desenlace. “Se le hicieron las maniobras de RCP, pero lamentablemente no pudo salir”, detalló Borgna.

El ataque dejó consecuencias en las acompañantes. La esposa de Fernández sufrió vómitos y malestar general, pero recibió el alta esa misma noche tras ser estabilizada. En tanto, la cuñada, vecina de San Carlos Centro, presentó mayores complicaciones, con dificultad para respirar y dolores corporales, por lo que permaneció internada hasta la mañana del domingo, cuando fue dada de alta.

La intervención de los Bomberos Voluntarios fue difícil debido a la persistencia del enjambre en el lugar de los hechos. “Costó mucho acercarse y moverlo”, relataron los rescatistas a Radio Sol, al referirse al momento en que encontraron a Fernández inconsciente. Además, personal policial realizó las actuaciones correspondientes en la zona donde se produjo el incidente.

De acuerdo con Borgna, responsable de la guardia del Hospital Pedro Suchón, este tipo de incidentes no es habitual en la localidad. “Es la primera vez que vemos un caso tan grave. Siempre recibimos pacientes por picaduras de avispas, pero de una o dos”, señaló.