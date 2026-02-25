Mendoza: un menor iba en bicicleta, un auto lo chocó y murió

Servicios de emergencia responden a un fatal accidente de tráfico en Mendoza, donde un chico de 12 años perdió la vida

Un accidente vial ocurrido anoche, en el distrito rural de Tres Porteñas, en el departamento mendocino de San Martín, terminó con la muerte de un menor de 12 años. El hecho, que involucró un automóvil Fiat blanco y una bicicleta Top Mega rodado 29, se registró cerca de las 22 horas en la traza de Costa Canal Montecaseros. El menor, identificado por las iniciales I.J.F.R., murió en el lugar tras ser impactado mientras circulaba en el mismo sentido que el vehículo.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el automovilista de 19 años, domiciliado también en Tres Porteñas, no sufrió lesiones físicas tras el choque.

Un automóvil blanco con el parabrisas destrozado se observa en la escena de un trágico accidente de tráfico en Mendoza, donde murió un chico de 12 años

Luego del control de alcoholemia que se realizó en el lugar, se confirmó que el resultado fue negativo (0,00 gramos de alcohol por litro de sangre); de esa forma, se descartó esa incidencia como factor desencadenante del siniestro.

Personal de la Comisaría 39, junto con la Policía Científica y efectivos de Policía Vial, intervino en la escena para llevar adelante las pericias correspondientes que buscan establecer con precisión la mecánica del accidente y eventuales responsabilidades.

A principio de mes sucedió otro caso. Un niño de 12 años murió tras ser atropellado por una camioneta mientras circulaba en bicicleta en la localidad de Tunuyán, Mendoza. El accidente sucedió en la intersección de la calle Aru Moisés y la ruta provincial 92, cuando la víctima fue embestida por un vehículo conducido por un hombre de 58 años.

La Fiscalía de Tunuyán dispuso pericias técnicas, declaración de testigos y el secuestro de vehículos para esclarecer la causa del accidente fatal

Personal policial y médico llegó rápidamente al lugar tras un llamado al 911, pero el menor falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades confirmaron la identidad del niño e iniciaron las primeras tareas de investigación.

La Fiscalía inició una causa para determinar las circunstancias del hecho. Se dispusieron peritajes, el secuestro de los vehículos y la toma de declaraciones a testigos que presenciaron el accidente. El conductor de la camioneta quedó a disposición de la Justicia.

Otro incidente, también a inicios de febrero, tuvo lugar cerca de la localidad bonaerense de Carhué. Una familia que volvía de sus vacaciones en Bariloche protagonizó un accidente en la Ruta Provincial 60. En el hecho, un niño de 12 años, identificado como Bautista, perdió la vida y su hermana de 2 años tuvo que ser internada en estado grave.

El choque ocurrió en el kilómetro 569 de la ruta, en el tramo que conecta Carhué con Guaminí. Estuvieron involucrados un camión Mercedes Benz con remolque, conducido por un hombre de 46 años que viajaba desde Buenos Aires hacia Río Negro, y un Peugeot 308 en el que se desplazaban cinco miembros de una familia.

La conductora, madre de las víctimas, resultó con fractura de pierna, mientras que el padre sufrió heridas leves tras el choque (Diario de Rivera) (Diario de Rivera)

La madre, A.D., de 31 años, manejaba el vehículo. Junto a ella viajaban su pareja y padre de los menores, F.A., de 40 años, un joven de 19 y los dos niños. La familia tenía como destino Berazategui, tras regresar de un viaje por Bariloche, según informaron medios locales como SudOeste BA y By Noticias.

El impacto frontal motivó la intervención de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carhué, personal policial, equipos de emergencias y ambulancias del Hospital San Martín de Carhué. Bautista Alegre fue trasladado de urgencia y falleció poco después en el hospital. Hanna Olivia Alegre, su hermana, fue derivada en estado grave al Hospital Penna de Bahía Blanca.

La conductora sufrió una fractura en una pierna y el padre presentó lesiones leves. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas, según SudOeste BA.

En Berazategui, conocidos de la familia iniciaron una colecta solidaria a través del alias “imp.bauhan” para colaborar con los gastos derivados del accidente.