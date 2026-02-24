Chubut: surgieron nuevos focos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces y confirmaron que fueron intencionales

Nuevos focos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces.

El Parque Nacional Los Alerces sigue bajo fuego, aunque, a diferencia del siniestro que comenzó en diciembre pasado durante una tormenta eléctrica y fue controlado hace pocas semanas, los nuevos focos fueron intencionales y derivaron en una investigación penal que quedó a cargo de la Justicia Federal.

En un comunicado reciente, Parques Nacionales hizo referencia al inicio de los focos en términos categóricos y sin dar lugar a expresiones condicionales: “Fueron intencionales”.

La afirmación tiene sustento en la localización de los distintos focos y a la dispersión de los mismos, que luego avanzaron y crecieron por el viento y las condiciones del clima.

“No hay dudas, ni tampoco factores naturales como para hacer especulaciones y conjeturas. Acá hay una situación clara, aunque desconocemos los motivos”, afirmaron desde el organismo nacional.

Semanas atrás, brigadistas y combatientes pudieron controlar el incendio que comenzó en diciembre, consumió alrededor de 40 mil hectáreas y, en algunos sectores, se fusionó con otro incendio que comenzó en territorio provincial.

La causa por los nuevos focos ígneos recayó en la Justicia federal

Los nuevos focos, detectados en las últimas 72 horas, se registraron en la zona sur del Parque Nacional Los Alerces.

“Tenemos un incendio activo en La Tapera, en la margen norte del río Futaleufú, entre la población Burgos y Toro. Está en la portada sur del parque y en el límite con Chile”, explicó Ariel Rodríguez, interventor del Parque Nacional Los Alerces.

Este lunes se activó un foco secundario de ese incendio que puso en vilo a una población y obligó a la evacuación preventiva de unas 20 personas, ya que el fuego estuvo a pocos metros de las viviendas.

“No podemos hablar de rebrote ni de reactivación. No hay forma de que el fuego haya comenzado de otra forma que no sea intencional”, dijo el funcionario, y descartó incluso la posibilidad de otras causas, como una posible actitud negligente.

Hace pocos días se logró apagar otro incendio en la zona que consumió más de 40 mil hectáreas

En el lugar permanecen los organismos de combate que conformaron el comité para la contingencia anterior, con la participación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y de Parques, además de referentes provinciales.

“Dado este escenario de intencionalidad manifiesta, que genera un enorme daño tanto al delicado ecosistema de los bosques patagónicos, como a los bienes personales y a la actividad turística regional, se iniciaron las acciones legales correspondientes, convocando a los peritos de la Policía Federal Argentina y nuevos recursos técnico-científicos que sumen información a las investigaciones en curso”, indicó el organismo a través de un comunicado.

Anunciaron, además, que se reforzarán los patrullajes preventivos en distintos sectores del Parque Nacional, como así también se agudizarán las medidas de fiscalización en toda la jurisdicción.

La contingencia tiene siete medios aéreos a disposición para operar durante la jornada, si es que las condiciones climáticas lo permiten y no afectan su tarea como ocurrió el lunes, cuando arreciaron vientos fuertes y constantes.