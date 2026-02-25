Sociedad

Impactante accidente en Entre Ríos: un operario cayó con su tractor desde un puente y sufrió graves lesiones

El trabajador fue trasladado al Hospital de Hernandarias con traumatismo de cráneo

Guardar
El socavón y la ausencia
El socavón y la ausencia de señalización en la ruta habrían sido factores determinantes en el vuelco del tractor del trabajador

Un accidente en la Ruta Nacional N° 12, a la altura de Colonia Bertozzi, departamento La Paz, en la provincia de Entre Ríos, dejó a un trabajador rural con lesiones de consideración. El hombre, residente de la zona, conducía un tractor que, al ceder el paso a un camión, se desplazó hacia la banquina, maniobra que terminó en el accidente.

De acuerdo con testimonios de vecinos recogidos por el medio La Sexta, la zona sufre una notoria falta de mantenimiento: “Esa parte de la ruta tiene muchos yuyos y está con falta de mantenimiento, lo que ha generado un socavón”, señalaron. El episodio ocurrió durante la tarde del martes.

En ese contexto, la ausencia de señalización y el mal estado del terreno habrían provocado que las ruedas del tractor descendieran en el hueco, lo que ocasionó el vuelco del vehículo y su caída debajo del puente. El impacto dejó al trabajador con traumatismo de cráneo, sangrado y varios golpes en el cuerpo, datos confirmados tanto por El Once como por El Día.

Tras el siniestro, policías de Federal que circulaban por el lugar acudieron de inmediato para auxiliar al herido. Posteriormente, se sumó personal de la Comisaría de El Solar, encargado de asegurar la zona y brindar asistencia al accidentado.

El trabajador fue trasladado al Hospital de Hernandarias para recibir atención médica especializada. El episodio puso en evidencia las dificultades que atraviesan los habitantes de la región por el mal estado de las vías y la falta de intervenciones en la infraestructura vial.

Otro accidente laboral, en Rosario

Al mediodía de este miércoles se produjo un episodio de gran tensión en el área de trabajos de la avenida Jorge Newbery, cuando un obrero cayó desde unos seis metros cerca del arroyo Ludueña. Tras recibir atención y ser trasladado, permanece internado en estado grave.

El hecho motivó la intervención de equipos de rescate y emergencias, que activaron un protocolo específico para rescates en altura y asistieron al afectado, identificado como C. J., de 32 años.

El accidente tuvo lugar mientras este hombre, jefe de cuadrilla en la obra de ampliación y reforma de la avenida, explicaba una maniobra a otros trabajadores sobre el puente a la altura del 8900.

La estructura de placas de
La estructura de placas de madera instalada para seguridad laboral colapsó y provocó la caída del obrero en la obra de avenida Jorge Newbery

Según informó Rosario 3, el jefe se desplazaba por una superficie de placas de madera, instaladas para reducir riesgos de caídas, cuando la estructura colapsó y cayó al vacío.

Uno de los obreros contó a La Capital: “Era nuestro jefe. Fue un accidente porque nos estaba explicando la maniobra que teníamos que realizar. Caminaba por el puente, pisó y se desplomó”, además de aclarar que no tropezó.

El golpe le provocó lesiones de gravedad: traumatismo encéfalo craneal severo, según supo Infobae. Esta circunstancia dificultó que los propios compañeros pudieran asistirlo de inmediato desde la parte superior del puente.

No obstante, un grupo de trabajadores que se encontraba en un nivel inferior se acercó al jefe accidentado y comprobó que seguía con vida, aunque gravemente herido. El aviso a los servicios de emergencia se realizó minutos después, cuando los obreros contactaron al Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) y a los bomberos zapadores.

El acceso hasta donde se hallaba el obrero resultó especialmente complicado. Los rescatistas utilizaron sogas y técnicas de extracción lateral; tal como explicó el inspector Mario Correa a Rosario 3, necesitaban inmovilizar al paciente en posición horizontal para evitar complicaciones por broncoaspiración. “No podían verticalizarlo porque se broncoaspiraba”, afirmó Correa.

La prioridad médica fue estabilizar al herido en el lugar del accidente. Una vez inmovilizado, el personal de SIES lo trasladó a la ambulancia que esperaba cerca.

Después, la víctima fue llevada en ambulancia hasta el helicóptero sanitario que aguardaba en el obrador, con destino final al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde recibió atención especializada y quedó en estado reservado, según consignó La Capital.

Temas Relacionados

Entre RíosAccidente laboralColonia BertozziÚltimas noticias

Últimas Noticias

Río Negro: un hombre murió tras descompensarse mientras practicaba kitesurf en el mar

Alejandro Aznar, de 55 años, falleció tras sufrir una descompensación al salir del agua en la zona de Mar Grande, frente al Club Náutico San Antonio Oeste

Río Negro: un hombre murió

Ahora cayó el padre de dos de los líderes de “La Banda del Millón” por un robo en una casa de Martínez

Lo buscaban por un escruche, pero sospechan que colaboró con sus hijos en sus ataques e incluso ayudó a que uno se mantuviera prófugo cuando lo buscaban por un crimen

Ahora cayó el padre de

Acusaron a una mujer por la muerte de su bebé de un año: lo descuidó y se ahogó en un balde de 20 litros

Familiares de la imputada afirmaron que el menor fue dejado a su suerte a lo largo de todo el día, hasta que su madre lo encontró inconsciente. De momento, los cargos son por homicidio culposo, mientras continúa la investigación

Acusaron a una mujer por

Un conductor perdió el control de su camión y se terminó incrustado dentro de una casa en Mendoza

El vehículo que circulaba por la Ruta 7 se quedó sin combustible y, tras perder potencia, embistió primero una camioneta estacionada y luego atravesó la pared de una vivienda donde dormía una pareja

Un conductor perdió el control

El tren a Tigre volverá a circular a partir de marzo tras las obras de renovación: qué tareas se llevaron a cabo en el ramal

El tramo comenzará con servicios hasta y desde Belgrano C. Luego de una semana, hará la totalidad del recorrido hasta Retiro

El tren a Tigre volverá
DEPORTES
La serie de la F1

La serie de la F1 filtró la intimidad del áspero cruce entre Briatore y Colapinto en su debut en Alpine: “El problema sos vos”

Con el ingreso de Mastantuono, Real Madrid eliminó a Benfica y avanzó a los octavos de la Champions League: todos los goles

Patada a destiempo y topetazo: los cruces de Otamendi con Vinícius en la derrota del Benfica ante Real Madrid

Tras el triunfo de Rosario Central, Vélez enfrenta a Deportivo Riestra por la fecha 7 del Torneo Apertura

El grito en el deporte, ¿un aliado para incrementar la fuerza?

TELESHOW
Martín, el crossfitter que entró

Martín, el crossfitter que entró a Gran Hermano, reveló cómo murió su hija: “No había latido”

Nicki Nicole eligió a su participante favorito de Gran Hermano Generación Dorada

Ivana Icardi contó el motivo por el que Wanda Nara compró la casa del padre de Mauro: “No fue generosidad”

Gran Hermano: Zoe Bogach profundizó sus críticas contra su ex, Manuel: “Es un manipulador psicópata”

Juan Reverdito pasó por Infobae en Vivo, contó cómo vive siendo chofer de aplicaciones y analizó el nuevo Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Brasil busca a 21 desaparecidos

Brasil busca a 21 desaparecidos en Minas Gerais tras unas lluvias históricas que ya causaron 46 muertos

Lecciones de México

Estados Unidos autorizó el envío limitado de petróleo venezolano a Cuba para mitigar el colapso económico en la isla

Panamá y Estados Unidos sellan nueva etapa de cooperación sanitaria

Del Gran Gatsby a Jeffrey Epstein