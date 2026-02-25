El tren a Tigre volverá a circular a partir de marzo tras las obras de renovación: qué tareas se llevaron a cabo en el ramal

Las obras en el ramal Tigre incluyen la modernización de sistemas de señalización y la actualización del acceso a la terminal Retiro

La reapertura del ramal Tigre de la línea Mitre inaugura una nueva etapa en el transporte ferroviario metropolitano, después de una renovación integral de más de 29 kilómetros de vías y la modernización de sistemas que no se actualizaban desde hacía décadas.

Desde el 1 de marzo hasta el 7 de marzo, el servicio entre Tigre y Belgrano C funcionará en un esquema especial mientras se completan pruebas técnicas y capacitaciones. A partir del 8 de marzo, el recorrido volverá a cubrir todas las cabeceras habituales.

Los trabajos realizados incluyeron la intervención en 13 cuadros de estación, 16 pasos a nivel y 12 puentes, así como el tendido de 120 kilómetros de cables de señalamiento. Las obras se enmarcan dentro del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, cuya meta es mejorar las condiciones de seguridad operacional y la confiabilidad del servicio.

La intervención también alcanzó la modernización del ingreso a la terminal de Retiro, que se encuentra en un 88% de avance y requiere una semana adicional para finalizar la instalación del nuevo equipamiento y la capacitación del personal.

Durante la primera semana de marzo, los ramales Bmé. Mitre y J.L. Suárez permanecerán limitados hasta Belgrano R. La decisión responde a la necesidad de realizar pruebas con formaciones vacías en las nuevas vías y ajustar el esquema de operación con la infraestructura renovada. El personal de conducción y señalamiento participa en jornadas de capacitación sobre las nuevas tecnologías, mientras se definen los protocolos para el uso del sistema modernizado.

El proceso de modernización se realizó prioritariamente durante el verano, cuando disminuye la cantidad de pasajeros, para reducir el impacto de las obras sobre el servicio. Una de las tareas más complejas fue la renovación integral de 7,7 kilómetros de vías en sectores de difícil acceso, donde los trabajos no pueden ejecutarse en ventanas nocturnas ni durante los fines de semana.

Según el cronograma oficial, si estas intervenciones se hubieran hecho de manera parcial, el plazo de obra se habría triplicado, provocando mayores afectaciones para las personas usuarias.

En el ingreso a Retiro, la desconexión del sistema de señalamiento antiguo y la conexión del renovado obligó a detener la circulación de trenes en ese tramo durante el período de transición. El avance en el Cabín de Empalme Maldonado incluyó la instalación de señales y cables, además del “vuelco” tecnológico al nuevo sistema, mientras el personal completaba las capacitaciones necesarias.

La reanudación del servicio en el ramal Tigre se apoya en pruebas nocturnas sobre las vías renovadas, orientadas a verificar el funcionamiento del sistema de señalización. Este paso resulta clave para definir el esquema operativo y garantizar la seguridad en la circulación. La modernización, que no se efectuaba desde hace más de 40 años en esa parte del tendido, y la actualización del sistema de señales de Retiro, con más de un siglo de antigüedad, figuran entre los cambios más relevantes para la red ferroviaria.

Las estimaciones oficiales proyectan una reducción de 10 minutos en el tiempo de viaje del ramal Tigre para mitad de año, y hasta 17 minutos menos al finalizar 2026, en el trayecto entre Retiro y la terminal de Tigre. Estas mejoras impactan directamente en el área metropolitana, donde el sistema ferroviario cumple un papel clave en la movilidad diaria.

Las obras ejecutadas, enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria, permitieron renovar integralmente 29 kilómetros de vías, intervenir en 13 cuadros de estación, mejorar 16 pasos a nivel y reacondicionar 12 puentes y alcantarillas. Además, la modernización del acceso a Retiro suma una actualización tecnológica que busca elevar los niveles de seguridad y confiabilidad en la operación diaria.