Video: un remolino de viento sorprendió a los vecinos de una localidad rural en Catamarca

Ante la sorpresa del evento meteorológico, todo quedó grabado y las imágenes se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales

El episodio se produjo durante la tarde del lunes y generó asombro y temor

La aparición de un torbellino en la localidad de Aconquija, en el departamento Andalgalá, dentro de la provincia de Catamarca, captó la atención de los habitantes durante la tarde de ayer e interrumpió la vida cotidiana de los vecinos que no están habituados a este tipo de eventos meteorológicos.

Según reportó LosPrimeros, vecinos de la zona rural conocida como Campo del Pucará alertaron por la presencia de un remolino de viento visible desde distintos puntos, lo que provocó sorpresa y cierta inquietud en la comunidad.

Las imágenes del fenómeno no tardaron en difundirse en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios y las consultas sobre la rareza de este tipo de episodios en la región. El episodio ocurrió el lunes por la tarde.

El fenómeno meteorológico inusual en Catamarca fue registrado en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio local, el fenómeno se manifestó de manera súbita. Pobladores del área describieron cómo el torbellino levantó polvo y ramas a su paso, mientras una cortina de lluvia intensa avanzaba sobre los campos, bajo un cielo cubierto por nubes oscuras.

A pesar del impacto visual y la alarma inicial, no se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración en viviendas o puestos rurales cercanos.

Las autoridades y especialistas señalaron que los tornados son extremadamente inusuales en la provincia, aunque ciertos factores meteorológicos, como vientos intensos y cambios bruscos de temperatura, pueden favorecer la formación de eventos aislados similares.

Este fenómeno ocurrió mientras en toda la provincia catamarqueña rige una alerta de color amarillo por tormentas, impuesta por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esto quiere decir, de acuerdo con el organismo, que se pueden generar “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

A pesar del susto inicial, las autoridades confirmaron que el tornado en Catamarca no ocasionó heridos ni grandes daños materiales (Facebook: Luis Cany)

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la tarde este martes el termómetro llegará a marcar los 32 grados, mientras que hay entre un 40% y 70% de probabilidades de lluvia.

Por la noche la situación se calmaría, ya que las chances pasan a oscilar entre el 10% y 40%. A su vez, se espera que se hagan presentes fuertes ráfagas de viento. Las mismas serán de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Luego, para el resto de la semana ya no se esperan tormentas y la temperatura tendrá un descenso marcado: pasará a rondar los 26 °C.

Una tromba marina que apareció sobre una laguna el sur de Santa Fe

Un fenómeno meteorológico sorpresivo modificó la rutina de quienes viven en el sur de Santa Fe durante la mañana del último lunes. La formación de una tromba marina sobre la laguna El Chañar, en Teodelina, causó preocupación en la zona. Aunque el episodio fue breve, su aparición sobre el agua y el movimiento que mostró llamaron la atención tanto de especialistas como de vecinos.

Ocurrió sobre la laguna El Chañar, sorprendió a vecinos y fue clasificada por expertos como un fenómeno de bajo impacto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que lo ocurrido corresponde a una tromba marina, un fenómeno atmosférico muy localizado que se forma sobre cuerpos de agua. De acuerdo con el organismo, este tipo de fenómeno se distingue del tornado porque su movimiento se construye desde el suelo hacia la nube y, por lo general, tiene menor intensidad. El SMN también precisó que la tromba marina suele durar pocos minutos y se debilita rápidamente al tocar tierra, donde se desintegra casi de inmediato.

El Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático también informó sobre el hecho, identificando la presencia de “trombas terrestres” o “landspouts” en la misma área de Teodelina.

Este tipo de fenómenos se reconoce por su corta existencia y porque no dependen de supercélulas, lo cual significa que no necesitan condiciones atmosféricas particularmente inestables para aparecer.

