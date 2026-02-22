Nubosidad en el AMBA y 12 provincias bajo alerta: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

El SMN determinó que hoy el cielo estará parcialmente nublado en toda la región del AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció este domingo con 22°C y un cielo ligeramente nublado, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, doce provincias están bajo alertas amarillas por tormentas.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, la semana se perfila con predominio de nubosidad, algunas lluvias y temperaturas máximas que oscilarán entre los 28℃ y 31℃. El organismo indicó que no se esperan precipitaciones al menos hasta mañana.

Durante el domingo, el parte del Servicio Meteorológico Nacional señaló que el cielo permanecerá parcialmente nublado a lo largo de la jornada, con registros térmicos que alcanzarán los 28℃ por la tarde y mínimas de 21℃ durante la noche. El viento soplará del este con intensidades de 13 a 22 km/h por la mañana y noche, y aumentará a 23-31 km/h en horas de la tarde, cuando se prevén ráfagas de hasta 50 km/h.

El pronóstico extendido para el AMBA

La tendencia para los próximos días muestra variaciones respecto al clima. Para el lunes y martes se esperan temperaturas máximas de 28℃ y 31℃ respectivamente, con mínimas en torno a los 20-21℃. A su vez, mañana hay probabilidades de que se desarrollen chaparrones en la mañana y tormentas aisladas durante la tarde y la noche. Mientras que para el martes hay chances de chaparrones en la tarde.

El miércoles se proyecta un descenso de la mínima hasta 17℃, aunque la máxima volverá a ubicarse en 28℃. Desde allí y hasta el viernes, la nubosidad será parcial, sin precipitaciones a la vista y con clima estable.

El SMN destaca que el viento, en general, soplará del este y noreste, con variaciones leves en velocidad y dirección según el momento del día. Las condiciones de nubosidad persistente y las altas temperaturas configuran un panorama típico de verano en la capital argentina.

Respecto a la provincia de Buenos Aires, el SMN determinó que habrá tormentas de variada intensidad en el oeste y norte, mientras que mañana se esperan precipitaciones de variada intensidad en el norte y toda la Costa Atlántica. Luego, se aguarda nubosidad variable durante toda la semana.

Las alertas para el resto del país por tormentas

El organismo climatológico determinó que en el norte y centro de la Argentina habrá frentes de tormenta. Específicamente, las provincias involucradas son Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, La Pampa, San Luis y provincia de Buenos Aires, que cuentan con alertas amarillas. Estas se refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En estos casos, el SMN recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional también indicó que hay distintas alertas por temperaturas extremas por calor. En el noreste de Misiones (San Pedro y Bernardo de Irigoyen) y al oeste de Chubut (desde Lago Puelo hasta Río Mayo) las alertas son amarillas, que tienen un efecto leve a moderado en la salud. Y pueden ser peligrosas, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

El SMN indicó alertas por temperaturas extremas de calor al sur y norte del país

En tanto, al sur de Chubut (Sarmiento y Comodoro Rivadavia) y gran parte del este de Santa Cruz (Caleta Olivia hasta Puerto San Julián), el alerta asciende a naranja, donde la incidencia directamente pasa de moderada a alta en la salud de los afectados.

Frente a este tipo de eventos climatológicos, el organismo solicita:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.