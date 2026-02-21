Sociedad

Trasladaron a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires a la joven que volcó en una UTV en Villa Gesell

Luego de que fuera diagnosticada con politraumatismos, no se dieron a conocer nuevos partes médicos por pedido de su familia

El momento en el que se produjo el accidente (Gentileza: 0223)

Luego de haber sufrido un grave accidente en los médanos de Villa Gesell mientras circulaba en un vehículo todoterreno utilitario (UTV), la joven de 25 años, identificada como M. C. C., fue trasladada en las últimas horas del viernes a una clínica privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La paciente había ingresado con pronóstico reservado en la Clínica Pueyrredon, luego de que recibiera las primeras atenciones en el Hospital de Villa Gesell. Según trascendió, la víctima presentaba un cuadro de politraumatismos. No obstante, no dieron detalles de su salud actual por pedido de los familiares.

Todo ocurrió el martes 17 de febrero, cuando la joven viajaba en el asiento de acompañante en el UTV que era conducido por su pareja. En ese trayecto, el vehículo “volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos”, de acuerdo con el relato aportado por los testigos.

A raíz de ese vuelco, la mujer salió despedida y la UTV terminó cayendo sobre ella. Según la información publicada por el medio marplatense 0223, la joven presentaba un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, fracturas en las apófisis espinosas de C4, C6 y C7, lesiones en la lámina y carilla articular de C5, contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión raquídea en D12 causada por compresión y por el estrechamiento del canal medular.

La clínica en donde permaneció internada la joven

Ese mismo martes también se había reportado otro accidente, que dejó a una influencer de 33 años internada en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Se trata de Florencia Rastelli Mella, una emprendedora conocida por su negocio de fragancias digital.

El siniestro ocurrió mientras Rastelli Mella circulaba junto a una amiga de 27 años a bordo de un UTV en el área de Camping Pucará, tras llegar ambas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La colisión involucró también a otros cuatriciclos.

Las dos mujeres fueron atendidas primero por un equipo médico de una ambulancia municipal en el lugar y luego derivadas a un hospital en Mar de Ajó, donde se les realizaron estudios tomográficos. Un diagnóstico inicial confirmó que la paciente presentó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, traumatismo de columna y ausencia de sensibilidad en los miembros inferiores.

Posteriormente, debido al compromiso lumbar detectado en Rastelli Mella, fue trasladada a la Clínica Pueyrredón en Mar del Plata. En el caso de su amiga, se indicó que había sufrido una serie de lesiones de menor gravedad con politraumatismos.

Frente a esto, la Secretaría de Salud de Villa Gesell informó que ninguna de las accidentadas requirió intubación ni asistencia respiratoria con oxígeno durante la atención inicial. Asimismo, la familia y el entorno de la influencer instaron a sus más de 90.000 seguidores a acompañarla con oraciones mediante un mensaje difundido en su cuenta de Instagram: “Mi hermosa comunidad, hoy las necesito más que nunca. Recen por mí. Florencia Rastelli Mella - 01/08/1992”.

Quién es la influencer que lucha por su vida tras un accidente en Villa Gesell

La influencer había inaugurado locales en la Costa Atlántica

Según se pudo conocer a través de sus redes sociales, Florencia Rastelli Mella se graduó como abogada en la Universidad Católica de La Plata (UCALP), pero hace cinco años inició un emprendimiento de esencias en una feria, que con el tiempo se consolidó como uno de los locales destacados del sector. Además, es madre de dos nenes menores de edad.

Actualmente, su emprendimiento conocido como Paque & Cocö Home Essences cuenta con 12 franquicias en distintas provincias y figura entre las marcas más reconocidas del rubro.

El 4 de febrero, unos días antes del accidente que tuvo lugar el domingo pasado, había subido varios videos a sus redes sociales donde se mostraba contenta por la apertura de sus locales en la costa.

