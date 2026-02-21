Clima templado y sin lluvias en el AMBA y alerta en ocho provincias: el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el fin de semana la temperatura máxima en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA se mantendrá en 28 °C, mientras algunos puntos del país se encuentran bajo alerta amarilla por calor extremo.
Las condiciones se mantendrán estables en la capital hasta el domingo y se esperan lluvias aisladas desde el lunes, situación que genera preocupación en las provincias afectadas por olas de calor y tormentas intensas. Las alertas incluyen la posibilidad de granizo, lluvias abundantes y ráfagas de hasta 80 km/h.
El pronóstico indica que tanto hoy como mañana, domingo, habrá mínimas entre 20 y 21 °C y máximas de 28 °C en la Ciudad de Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y, hacia la tarde-noche, habrá una mayor presencia de nubes pero sin precipitaciones.
Para el domingo continuará sin lluvias, aunque con mayor nubosidad y temperaturas estables entre 21 y 28 °C. Se destacan ráfagas de viento del sector este durante la noche de hoy, madrugada y tarde de domingo, que podrían alcanzar los 50 km/h.
A partir del lunes, se espera un leve aumento térmico durante la mañana, con mínima de 22 °C, tormentas aisladas hacia la tarde y noche, 40 % de probabilidades de precipitaciones y temperaturas máximas de 28 °C. El martes persistirá el ascenso térmico, con máxima de 29 °C, cielo mayormente nublado y mínima de 22 °C.
Para miércoles y jueves, según la previsión extendida del SMN, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 °C, con cielo parcialmente nublado, mientras que el viernes el termómetro variará entre los 20 y 29 °C,. Este sábado y domingo aumentará la velocidad del viento (31 km/h).
Simultáneamente, el SMN mantiene activa la alerta amarilla por tormentas en ocho provincias: Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, Tucumán y San Luis.
Estos eventos pueden estar acompañados por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitaciones abundantes en periodos breves y ráfagas que alcanzan los 80 km/h. Se estiman acumulados de lluvia entre 25 y 50 mm, aunque en situaciones puntuales estos valores pueden superarse.
El impacto de las olas de calor
Las altas temperaturas siguen vigentes en el norte y sur del país. El Servicio Meteorológico Nacional localizó la región más comprometida en el sector este de Misiones (localidades de Guaraní, San Pedro y sectores altos de General Manuel Belgrano y Montecarlo) en donde se registra una alerta amarilla.
Por otro lado, hacia la Patagonia, el calor también incide en todo el Chubut, como así también en parte de Neuquén (Zapala y zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar) y Río Negro (25 de mayo, meseta de Ñorquincó, Pilcaniyeu y 9 de julio).
Este nivel implica un efecto leve a moderado en la salud y puede resultar peligroso, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
Frente a un evento de calor extremo, se recomienda aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed para hacerlo. También es importante evitar la exposición excesiva al sol, sobre todo entre las 10 y las 16 horas; prestar especial atención a bebés, embarazadas, adultos mayores y personas con patologías crónicas; y evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como comidas muy abundantes.
Además, se aconseja ingerir frutas y verduras, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, junto con sombrero y anteojos oscuros, y permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.