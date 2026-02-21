Clima templado y sin lluvias en el AMBA y alerta en ocho provincias: el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El fin de semana no lloverá, recién el lunes habrán algunas tormentas aisladas en la Ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el fin de semana la temperatura máxima en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA se mantendrá en 28 °C, mientras algunos puntos del país se encuentran bajo alerta amarilla por calor extremo.

Las condiciones se mantendrán estables en la capital hasta el domingo y se esperan lluvias aisladas desde el lunes, situación que genera preocupación en las provincias afectadas por olas de calor y tormentas intensas. Las alertas incluyen la posibilidad de granizo, lluvias abundantes y ráfagas de hasta 80 km/h.

Los datos del pronóstico del tiempo para Buenos Aires el 21 de febrero de 2026, publicados por el SMN, muestran una temperatura de 19.6°C y cielo ligeramente nublado. (SMN)

El pronóstico indica que tanto hoy como mañana, domingo, habrá mínimas entre 20 y 21 °C y máximas de 28 °C en la Ciudad de Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y, hacia la tarde-noche, habrá una mayor presencia de nubes pero sin precipitaciones.

Para el domingo continuará sin lluvias, aunque con mayor nubosidad y temperaturas estables entre 21 y 28 °C. Se destacan ráfagas de viento del sector este durante la noche de hoy, madrugada y tarde de domingo, que podrían alcanzar los 50 km/h.

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires muestra temperaturas cálidas y baja probabilidad de precipitación en la mayoría de los días. (SMN)

A partir del lunes, se espera un leve aumento térmico durante la mañana, con mínima de 22 °C, tormentas aisladas hacia la tarde y noche, 40 % de probabilidades de precipitaciones y temperaturas máximas de 28 °C. El martes persistirá el ascenso térmico, con máxima de 29 °C, cielo mayormente nublado y mínima de 22 °C.

Para miércoles y jueves, según la previsión extendida del SMN, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 °C, con cielo parcialmente nublado, mientras que el viernes el termómetro variará entre los 20 y 29 °C,. Este sábado y domingo aumentará la velocidad del viento (31 km/h).

Este mapa muestra el pronóstico del tiempo para el 21 de febrero de 2026, destacando alertas por tormentas en provincias como Catamarca, Córdoba y Mendoza. (SMN)

Simultáneamente, el SMN mantiene activa la alerta amarilla por tormentas en ocho provincias: Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, Tucumán y San Luis.

Estos eventos pueden estar acompañados por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitaciones abundantes en periodos breves y ráfagas que alcanzan los 80 km/h. Se estiman acumulados de lluvia entre 25 y 50 mm, aunque en situaciones puntuales estos valores pueden superarse.

Mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mostrando las alertas y condiciones del tiempo en Argentina para el 21 de febrero de 2026. (SMN)

El impacto de las olas de calor

Las altas temperaturas siguen vigentes en el norte y sur del país. El Servicio Meteorológico Nacional localizó la región más comprometida en el sector este de Misiones (localidades de Guaraní, San Pedro y sectores altos de General Manuel Belgrano y Montecarlo) en donde se registra una alerta amarilla.

Por otro lado, hacia la Patagonia, el calor también incide en todo el Chubut, como así también en parte de Neuquén (Zapala y zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar) y Río Negro (25 de mayo, meseta de Ñorquincó, Pilcaniyeu y 9 de julio).

Este mapa muestra el pronóstico de temperaturas extremas por calor en Argentina para el 21 de febrero de 2026, indicando áreas con diferentes niveles de riesgo. (SMN)

Este nivel implica un efecto leve a moderado en la salud y puede resultar peligroso, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Frente a un evento de calor extremo, se recomienda aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed para hacerlo. También es importante evitar la exposición excesiva al sol, sobre todo entre las 10 y las 16 horas; prestar especial atención a bebés, embarazadas, adultos mayores y personas con patologías crónicas; y evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como comidas muy abundantes.

Además, se aconseja ingerir frutas y verduras, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, junto con sombrero y anteojos oscuros, y permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.