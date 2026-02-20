Sociedad

Espectacular choque en Quilmes con siete vehículos involucrados: una camioneta quedó arriba de dos autos

Ocurrió en la intersección de las calles Calchaquí y Lamadrid. Trabajan bomberos y personal de salud

Respecto a la circulación, esta se encuentra completamente detenida en la avenida Calchaquí

Un impresionante choque múltiple ocurrió en las primeras horas de este viernes en la localidad bonaerense de Quilmes, zona sur del conurbano, en donde colisionaron siete vehículos. Por el impacto, una camioneta terminó encima de otros dos autos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el accidente se produjo pasadas las 5 de la mañana en la intersección de las calles Calchaquí y Lamadrid, en Quilmes Oeste.

Siete vehículos resultaron dañados en
Siete vehículos resultaron dañados en el choque múltiple (Captura TN)

Tal como se observa en las imágenes adjuntas, una Ford EcoSport quedó montada sobre dos automóviles y dos de los vehículos involucrados quedaron subidos a la vereda. Todo se produjo en la puerta de una clínica.

Entre los heridos se encontrarían dos adultos y un menor de edad: un padre y su hijo, quienes viajaban en un Gol, y el conductor de la EcoSport.

El accidente se produjo en
El accidente se produjo en la intersección de las calles Calchaquí y Lamadrid (X)

La pareja del conductor de un Astra involucrado en el accidente, en diálogo con Todo Noticias (TN), relató: “La EcoSport supuestamente cruzó en rojo del otro lado y los chocó a ellos, que estaban en el semáforo. Mi marido iba a trabajar, trabaja en Capital. Se cortó el brazo con el vidrio”.

La intersección del accidente (Google
La intersección del accidente (Google Maps)

Respecto a la circulación, esta se encuentra completamente detenida en la avenida Calchaquí, de doble mano. Trabajan Bomberos y personal de salud en el lugar.

Noticia en desarrollo

