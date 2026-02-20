Sociedad

Caminaba con su novia por Morón y dos vendedores ambulantes lo insultaron y lo invitaron a pelear: sería un boxeador

El joven respondió a los presuntos agravios que otros dos hombres le hicieron a su pareja. La secuencia de golpes ocurrió en la plaza General San Martín, a plena luz del día y sin intervención policial

Pelea en Morón entre vendedores ambulantes y un boxeador

La Plaza San Martín de Morón quedó marcada por un acto de violencia a plena luz del día, cuando un hombre, identificado por testigos como un boxeador profesional, se defendió a golpes de dos supuestos vendedores ambulantes.

Ante la mirada atónita de familias y niños, y a pocos metros de la Municipalidad, el violento episodio quedó registrado en video, lo que sumó tensión a una zona ya considerada problemática por los vecinos. Y también puso sobre el tapete la polémica de las implicancias legales en cuanto a la autodefensa ejercida por deportistas con formación profesional.

El enfrentamiento tuvo lugar en la plaza central, a tres cuadras de la estación de trenes de Morón, que fue grabada por testigos circunstanciales del hecho. Uno de ellos fue Hernán Pizarro, mago conocido en la zona, quien relató a SM Noticias: “El hombre caminaba con su novia cuando los que venden medias lo empezaron a provocar. Son los mismos que golpearon a un señor en Merlo”, dijo.

La pelea ocurrió en la
La pelea ocurrió en la Plaza San Martín, frente a la Municipalidad de Morón (Google Street View)

Pizarro describió a los agresores como “dos fisuras borrachos”, disfrazados de vendedores ambulantes, que, según su testimonio, ya habían recurrido a la violencia cuando no obtuvieron dinero en una ocasión anterior y le pegaron a un vecino.

Pero en esta situación, el hecho tomó otros ribetes. Ante los eventuales agravios proferidos por los vendedores a la novia del boxeador, este último no dudó en reaccionar. El joven se “plantó” frente a uno de ellos, se puso en guardia y empezaron a intercambiar golpes, pero sin mucha técnica pugilística visible.

El vendedor tomó una baldosa
El vendedor tomó una baldosa para intentar impactar contra el joven boxeador

En un momento la situación se tensó al límite cuando, el vendedor al verse superado en violencia por el otro joven, tomó una baldosa con las dos manos para intentar dársela en la cabeza a su contrincante.

Este huyó e intendó defenderse también a patadas mientras el vendedor lo quiso sujetar de la remera. Un empleado municipal solo atinó a decirles que se calmen sin intervenir en la pelea que continuó durante casi dos minutos, a metros de la Municipalidad de Morón y sin intervención de las autoridades policiales.

En otro lapso del enfrentamiento, los vendedores intentaron atacar de a dos al hombre que escapó, ya en cuero, pero este respondió dándole a uno de ellos una trompada de lleno a uno, que lo dejó al borde del knockout.

El presunto boxeador (derecha) impacta
El presunto boxeador (derecha) impacta su puño contra el vendedor

“Así aprenden a respetar”, se escuchó entre insultos en plena dantesca escena de pugilato callejero, mientras el hombre se fue con su novia y sin tener a sus eventuales rivales al acecho.

El perfil del joven que respondió con golpes abrió un debate particular. Si realmente se trata de un boxeador profesional, portador de la llamada “mano prohibida”, podría sufrir consecuencias deportivas y hasta judiciales, condición que alcanza a quienes pueden causar lesiones graves por su formación técnica.

