La Ciudad de Buenos Aires fortalece vínculos tecnológicos con la Universidad Ben-Gurión de Israel

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, recibió al vicepresidente de la Universidad Ben-Gurión del Néguev, Jeff Kaye, junto a las autoridades locales y miembros de la Asociación de Amigos de la Universidad Ben-Gurión en Argentina: su presidenta, Nava Rubezadeh; el ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y actual vicepresidente de la Asociación de Amigos, Ariel Cohen Sabban; y Ariel Berlíner, quien se encuentra en la Argentina como parte de su gira institucional por Sudamérica.

El encuentro giró en torno al desarrollo que la universidad israelí impulsa en el campo de la inteligencia artificial (IA) y a las posibilidades concretas de cooperación con la Ciudad de Buenos Aires. Además, se trataron temas como el intercambio de experiencias en innovación, transferencia tecnológica y la articulación entre el sector público y el ámbito académico.

La Universidad Ben-Gurión se distingue internacionalmente por su liderazgo en investigación aplicada en inteligencia artificial, ciencia de datos y tecnologías emergentes. Su modelo combina la excelencia académica con una fuerte vinculación con la industria tecnológica y organismos gubernamentales. Esta sinergia ha permitido transformar desarrollos científicos en soluciones reales para sectores estratégicos como salud, seguridad, infraestructura y gestión pública.

Durante la reunión se evaluaron diversas líneas de trabajo conjunto orientadas a:

Implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial para optimizar la gestión pública.

Desarrollo de programas de capacitación y formación en IA para talento argentino.

Intercambio académico y científico entre investigadores.

Promoción de ecosistemas de innovación que vinculen universidades, startups y gobierno.

Una universidad integrada al corazón tecnológico mundial

La Universidad Ben-Gurión actúa como parte activa del ecosistema global de innovación. Mantiene alianzas estratégicas con compañías que hoy definen el rumbo tecnológico internacional.

Entre ellas sobresale Boeing, con la que desarrolla un centro conjunto de investigación en ciberseguridad aeronáutica y sistemas autónomos avanzados, donde convergen inteligencia artificial, infraestructura crítica y defensa.

En el campo de la IA y la seguridad digital, la universidad colabora con Microsoft en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial más seguros y resilientes, y con Google en innovación aplicada y fortalecimiento de capacidades tecnológicas.

A su vez, trabaja junto a Fujitsu en investigación sobre protección de sistemas de machine learning, mientras la expansión de Nvidia en Israel, gracias a sus inversiones en infraestructura de IA, consolida el ecosistema tecnológico en el que la universidad ocupa un rol central.

Al encuentro asistió también el director de Planificación del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Emilio Lafferriere.

La agenda de cooperación busca posicionar a Buenos Aires como un hub regional de innovación tecnológica, tomando como referencia el modelo israelí de desarrollo basado en el conocimiento, la investigación aplicada y la inversión sostenida en capital humano.

Este acercamiento institucional refuerza la visión estratégica de la Ciudad de incorporar herramientas de inteligencia artificial para potenciar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos, y da lugar a futuras iniciativas conjuntas con potencial impacto local y regional.