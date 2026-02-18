Un empleado cayó desde un sexto piso mientras trabajaba en Córdoba: está internado en grave estado

El personal de emergencia asistió rápidamente al operario herido, cuyo estado de salud sigue siendo reservado y está bajo investigación policial

Un joven trabajador de 21 años permanece internado en estado grave tras sufrir una caída desde el sexto piso de un edificio ubicado en la localidad de Freyre, departamento San Justo, al este de la provincia de Córdoba, a unos pocos kilómetros del límite con Santa Fe.

El incidente ocurrió en la intersección de Bv. 9 de Julio y Mitre, según información proporcionada por la Policía de Córdoba a El Doce TV. Las autoridades precisaron que la caída fue de aproximadamente tres metros y que el joven terminó en el cuarto piso.

Al momento del accidente, el personal policial entrevistó a un compañero de trabajo del herido, un joven de 20 años. Este relató que ambos estaban realizando tareas en un balcón cuando se produjo el hecho. La situación generó alarma en el edificio y motivó la rápida llegada de un equipo de emergencia, que evaluó el estado del trabajador y le diagnosticó heridas de gravedad.

Tras la evaluación médica en el lugar, se dispuso el traslado inmediato del joven a un hospital de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, donde continúa internado. La intervención de los servicios de emergencia fue clave para brindar la primera asistencia al herido. Por el momento, no trascendió información adicional sobre el estado de salud del joven ni detalles precisos sobre las circunstancias que provocaron la caída. La Policía de Córdoba mantiene abierta la investigación para determinar lo sucedido.

Una mujer perdió dos dedos del pie tras un insólito accidente en un camión recolector de basura

Un inusual incidente se registró en la ciudad de La Plata, donde una trabajadora de 39 años perdió dos dedos luego de que su pie quedara atascado en un camión recolector de basura. La afectada, quien se desempeñaba en la empresa responsable de la limpieza urbana, debió recibir atención en un hospital.

El episodio se produjo días atrás, en la esquina de la calle 25, entre 63 y 64, una zona de alta circulación vehicular. La causa fue caratulada como “lesiones por accidente” y los efectivos entrevistaron a la mujer, identificada como Melisa, para reconstruir lo ocurrido.

La policía intervino poco después del hecho, cuando integrantes del Comando de Patrullas llegaron al lugar y ubicaron el camión recolector Iveco 270, perteneciente a la firma ESUR. Según fuentes allegadas al caso, Melisa explicó que su pie izquierdo quedó atrapado en la prensa del camión justo cuando el mecanismo comenzó a compactar la basura.

De inmediato, se pidió asistencia médica y acudió una ambulancia, cuyo personal confirmó que la empleada había sufrido la amputación de dos dedos del pie izquierdo. Tras la evaluación inicial, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Gutiérrez para recibir cuidados especializados y determinar la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

De acuerdo con la información oficial, las circunstancias exactas del atrapamiento permanecen bajo investigación. La Justicia dispuso que el camión fuera secuestrado para realizarle peritajes técnicos, así como la revisión de las cámaras de seguridad de la zona y la declaración de los testigos presentes.

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Judicial N°10 y lleva la calificación de “lesiones por accidente”. Además, intervienen el Juzgado de Garantías N°04 y la Unidad Funcional de Defensa N°01, que deberán determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad o en el funcionamiento del camión recolector.

La empresa ESUR, responsable de la recolección en la ciudad, no ha emitido comunicados públicos tras el hecho. Mientras tanto, se aguardan los resultados de los peritajes técnicos y la recolección de pruebas para avanzar en la investigación y definir posibles responsabilidades.