La Plata: una mujer perdió dos dedos del pie tras un insólito accidente en un camión recolector de basura

Un camión recolector de basura le amputó dos dedos del pie a una mujer

Un insólito accidente ocurrió en la ciudad de La Plata, donde una mujer de 39 años perdió dos dedos después de que su pie se haya quedado trabado en un camión recolector de basura. La víctima era una empleada de la firma encargada de la limpieza de las calles y debió ser hospitalizada.

El hecho tuvo lugar en la intersección de la calle 25 entre 63 y 64, en una de las zonas transitadas de la ciudad. La carátula del caso está como “lesiones por accidente” y se entrevistaron con la mujer identificada como Melisa para saber qué fue lo que pasó.

La intervención policial se produjo poco después del accidente, cuando efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar y localizaron al camión recolector marca Iveco 270, perteneciente a la empresa ESUR. Según señalaron fuentes del caso, Melisa relató que su pie izquierdo quedó atrapado en la prensa del vehículo justo en el momento en que el mecanismo se activaba para compactar los residuos.

Así quedó la zapatilla de la mujer que sufrió el accidente

De inmediato, se solicitó asistencia médica y arribó una ambulancia que constató que la trabajadora presentaba la amputación de dos dedos del pie izquierdo. Tras la primera evaluación, la paciente fue trasladada de urgencia al Hospital Gutiérrez para recibir atención especializada y determinar el alcance de las lesiones sufridas durante el incidente.

Según la información oficial, las circunstancias exactas en que se produjo el atrapamiento están bajo investigación. La Justicia ordenó el secuestro del camión involucrado para su análisis técnico y dispuso que se realicen pericias mecánicas, además de la revisión de las cámaras de seguridad del área y la toma de declaraciones a testigos presenciales.

El expediente está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Judicial N°10 y el caso fue caratulado como “lesiones por accidente”. La intervención judicial también incluyó la participación del Juzgado de Garantías N°04 y la Unidad Funcional de Defensa N°01, quienes deberán evaluar las responsabilidades y establecer si existieron fallas en el protocolo de seguridad o en el funcionamiento del vehículo recolector.

El camión fue secuestrado y se harán las investigaciones pertinentes

La empresa ESUR, responsable de la recolección de residuos en la ciudad, no emitió ningún comunicado tras el incidente. Mientras tanto, se aguarda el resultado de las pericias técnicas y la recopilación de pruebas para avanzar en la investigación y definir las eventuales responsabilidades.

Un recolector de residuos encontró una bomba de aviación en la ciudad de Córdoba

Un camión recolector de residuos realizaba su recorrido habitual por barrio Villa Belgrano en la ciudad de Córdoba, cuando, al iniciar el prensado de la basura sobre la calle Blas Pascal al 5300, el chofer detectó algo fuera de lo común. El ruido metálico que surgió desde el interior del vehículo fue suficiente para detener la marcha y, tras una rápida inspección, se confirmó lo inesperado: una bomba de aviación modelo MK-05 apareció entre los desechos urbanos.

El trabajador del servicio municipal se percató de la presencia del artefacto en torno a las 00:15 y, ante la sospecha, dio aviso inmediato a la Policía de Córdoba.

Personal policial arribó al lugar y dispuso medidas preventivas para aislar la zona, en tanto especialistas del Departamento Brigada de Explosivos se sumaron al operativo para identificar el objeto hallado. El procedimiento se desarrolló sin demoras, y la intervención se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad.

El hallazgo se produjo al iniciar el prensado de la basura en el camión recolector

Los peritos confirmaron que se trataba de una bomba de aviación MK-05, de unos 25 centímetros de largo. Este tipo de artefactos suele emplearse en ejercicios de entrenamiento y señalización, lo que explicaría la ausencia de carga explosiva y de cartucho pirotécnico.

El hallazgo motivó el secuestro inmediato del explosivo, que fue trasladado a los depósitos de la brigada para su análisis técnico y pericial.

El comisario inspector Exequiel Bornancini, responsable de la división de Explosivos, supervisó el despliegue que permitió neutralizar cualquier riesgo en la vía pública. Las maniobras culminaron sin que se registraran lesiones ni daños materiales, tanto en el equipo de recolección como en las inmediaciones del hallazgo.

“El artefacto no representaba peligro inminente, aunque igualmente fue secuestrado por precaución”, según consta en el informe oficial.

La investigación ahora busca establecer cómo terminó el artefacto en el circuito de residuos domiciliarios de uno de los barrios residenciales del norte de Córdoba.