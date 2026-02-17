Sociedad

Alerta por calor extremo en el Litoral: una ciudad de Corrientes rozó los 50 grados de sensación térmica

Varias provincias de la región se encuentran bajo alerta amarilla por las altas temperaturas. Qué otras localidades tuvieron récords

La ciudad de Ituzaingó, Corrientes,
La ciudad de Ituzaingó, Corrientes, registró 49,9 grados de sensación térmica, el valor más alto del país según el SMN (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varias provincias del país experimentan temperaturas extremas en los últimos meses del verano. Durante este martes, última jornada de feriado por Carnaval, la localidad de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, alcanzó casi los 50 grados de sensación térmica durante la tarde. De acuerdo con los datos del sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el territorio correntino se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.

En este contexto, el organismo oficial reveló que la mencionada localidad llegó a los 49,9 °C de sensación térmica (ST), cifra que posicionó a la ciudad como la de mayor registro en todo el país.

La entidad comunicó que este valor se obtuvo tomando como referencia una temperatura oficial de 34 grados, medida a las 18 horas. En esa lista, se ubicó 13° como la ciudad más calurosa, pero fue la que más calr hizo sentir a sus ciudadanos.

Las Lomitas, Formosa, lidera el
Las Lomitas, Formosa, lidera el ranking de las temperaturas más altas del día, con una marca máxima de 40,2 grados

Vale aclarar que no en todas las regiones del país se realiza el monitoreo de la sensación térmica por parte del organismo. Dentro de las que sí lo hacen, la ciudad correntina se llevó el primer puesto. Segunda quedó Reconquista, localidad de la provincia de Santa Fe, con 44,7 grados de sensación térmica; mientras que el tercer puesto se lo llevó San Ramón de La Nueva Orán, provincia de Salta, con 43,5 °C de ST.

“En días muy calurosos, el cálculo de la sensación térmica se realiza en base a la temperatura y la humedad. A mayor humedad relativa, mayor sensación de calor, al no poder evaporar el sudor que emitimos”, explicó el SMN en sus redes sociales sobre la sensación térmica.

En lo que es el ranking de temperaturas, en lo más alto, con 40,2 °C aparece Las Lomitas, de la provincia de Formosa. Luego le siguen dos ciudades de Chaco, Presidencia Roque Sáenz Peña, con 40 grados, y Resistencia con 39,7 °C.

Las provincias que conforman ambas listas se encuentran en la misma situación que Corrientes: bajo alerta amarilla por temperaturas extremas por calor. Estas son Misiones, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla por temperaturas extremas en Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Jujuy

Cuánto marcó en CABA y cómo estará el tiempo durante la semana

El Servicio Meteorológico indicó que durante la tarde del martes, feriado por carnaval, la temperatura alcanzó los 28,5 °C, mientras que la sensación térmica incrementó hasta los 29,2 grados.

De acuerdo con los datos del pronóstico, el miércoles se mantendrá el calor, aunque el cielo estará mayormente nublado. Se espera que la máxima sea de 32 grados, mientras que la mínima, durante la madrugada, sea de 23 °C.

El pronóstico para Buenos Aires
El pronóstico para Buenos Aires anticipa jornadas calurosas con máxima de 32 grados el miércoles y descenso de temperaturas hacia el fin de semana

A partir del jueves, el tiempo podría sufrir un cambio bastante marcado, ya que las temperaturas no tocarán los 30 grados por varios días. Esta jornada el termómetro tocará los 29 grados, mientras que descenderá hasta los 21 °C. Incluso desde la madrugada, y hasta la tarde, habrá hasta 40% de probabilidades de precipitaciones.

El viernes, para cerrar la semana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, aunque en este caso no habría lluvia. De acuerdo con los datos del SMN, la temperatura volverá a descender y la máxima será de 27 °C, mientras que la mínima apenas llegará a 20 grados.

Durante el fin de semana, el cielo se verá repleto y plagado de nubes, aunque tampoco se registran chances de tormentas. Las máximas nuevamente estarán entre los 27 y 28 grados, mientras que la mínima tanto el sábado como el domingo será de 20 °C.

