Dos mujeres fallecieron tras un trágico choque entre una moto y una camioneta en Tucumán

La policía preserva la escena sobre la Ruta 157, en cercanías de La Madrid

Un trágico accidente conmocionó a Tucumán en la madrugada del domingo, cuando dos mujeres fallecieron en un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 157. El hecho ocurrió cerca de la ciudad de La Madrid, en el departamento Graneros, alrededor de las seis de la mañana. La colisión involucró a una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Corven 110 cc, ambas circulando en sentido sur-norte por la mencionada ruta.

De acuerdo con la información de El Tucumano, el vehículo mayor era conducido por J.P.R., de 29 años, domiciliado en la ciudad de Graneros, quien viajaba acompañado por otras cuatro personas adultas. En la motocicleta se desplazaban Luciana Cardozo y Erika Luna, de 29 y 23 años respectivamente, ambas residentes de La Madrid. Tras el impacto, las dos ocupantes de la moto perdieron la vida en el lugar, según detalló el mismo medio.

La causa fue caratulada como lesiones culposas seguidas de doble homicidio culposo, con intervención de la Unidad Regional Sur.

Las autoridades policiales y personal de apoyo se hicieron presentes en el sitio del accidente para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes, una tarea que incluyó la intervención de la comisaría de La Madrid y la disposición de la Justicia local, que ordenó los peritajes necesarios para esclarecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades.

Las pericias buscan determinar las causas del choque que terminó con la vida de las dos mujeres

En tanto, los ocupantes del vehículo identificados como G.D.G., de 22 años, sufrió politraumatismos, y Y.D.C., de 19, fue diagnosticada con politraumatismos y fractura en el brazo derecho. Ambos habrían viajado como acompañantes en la Toyota Hilux y fueron inicialmente asistidos en el hospital de Concepción, para luego ser trasladados en ambulancias del Siprosa al Centro de Salud, donde permanecen estables y bajo observación médica.

El episodio generó una fuerte repercusión en las redes sociales y en la comunidad local, mensajes de condolencias y pedidos de justicia comenzaron a multiplicarse en perfiles personales y noticias compartidas por medios locales.

Entre las expresiones más citadas por el diario, se encuentra el mensaje de una vecina que escribió: “Cuánto dolor deja tu partida, todo un pueblo te llora. Mis condolencias a toda tu familia e hijos. Q.E.P.D. Que brille para ti la luz que no tiene fin”. Otra publicación, recogida por el mismo medio, reflejó el vínculo cercano con una de las víctimas: “Mi Lu mi amiga del alma no lo puedo creer el dolor q siento ahora me dejaste destrozada anoche te vi por ultima vez y me dejaste a tu Sofi así la cuide gracias porq tus confianza y por todo tú amor y amistad te voy a extrañar mucho”.

En paralelo a las muestras de dolor, comenzaron a circular en redes peticiones de esclarecimiento y reclamos de justicia. Una usuaria compartió: “Justicia por las chicas. Justicia por mi Lu”, en un mensaje que se replicó en distintos perfiles, dando cuenta del impacto que el hecho causó en la comunidad.

Tragedia en el comienzo del fin de semana largo de Carnaval: un joven murió tras un choque frontal en la Ruta 2

Choque y muerte en Ruta 2

El comienzo del fin de semana extra largo de Carnaval se vio marcado por un trágico accidente de tránsito, en el que un joven murió luego de un violento choque frontal entre dos camionetas en plena Ruta 2, sentido a la ciudad de Mar del Plata.

Según información policial a la que accedió Infobae, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 191, en la localidad de Castelli. Allí, el conductor de una camioneta Ford Eco Sport chocó de frente contra una Toyota Hilux, aparentemente tras una mala maniobra.

Por causas que aún están siendo investigadas, la víctima fatal, un joven de 20 años identificado como Sebastián Traverso, perdió el control de la camioneta, cruzó el cantero central que divide la ruta y chocó de frente con la Hilux, que iba sentido a la costa bonaerense y en la que viajaban dos personas.

Los tres heridos fueron llevado al Hospital Castelli. Allí se constató la muerte de Traverso, mientras que los otros dos fueron asistidos con lesiones de distinta consideración.

En la escena trabajaron Bomberos de Castelli, personal de Aubasa y ambulancias del Hospital Zonal, mientras que la calzada permanecía reducida a un solo carril para facilitar los peritajes. Además, se abrió una investigación por “homicidio culposo” con intervención de la fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa.