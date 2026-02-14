Así funcionarán los servicios públicos en el AMBA durante el feriado por el Carnaval 2026

Las guardias médicas funcionarán las 24 horas, pero no el servicio de consulta

Con motivo del fin de semana extra largo por la celebración del Carnaval 2026, se confirmaron cuáles serán las modificaciones que sufrirá el cronograma de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al mismo tiempo que advirtieron que el tren Sarmiento no funcionará el sábado y el domingo, indicaron que el lunes y el martes hará un recorrido reducido.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las guardias médicas en hospitales y el SAME estarán operativos, mientras que las escuelas, las sedes comunales y la oficina de rentas permanecerán cerradas.

De la misma manera, advirtieron que se mantendrán activos los controles de alcoholemia en diferentes puntos de la ciudad a lo largo del fin de semana largo. Asimismo, señalaron que el sistema de estacionamiento medido no se aplicará el lunes y el martes.

Para quienes se movilicen en vehículos, recordaron que estará autorizado el estacionamiento general en avenidas, excepto en la 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, Teniente General José Luis Dellepiane, Luis Huergo, Eduardo Madero y en las calzadas centrales de Leandro N. Alem, Paseo Colón y Sáenz.

Las Ecobicis estarán disponibles para el uso de los ciudadanos y turistas

Por esto, quedará permitida la detención junto al cordón de la acera derecha en calles donde habitualmente está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. Sin embargo, subsistirá la veda permanente en los sectores habituales.

Las inhumaciones en cementerios se realizarán de 8 a 12 en cada establecimiento, en tanto el Registro Civil solo atenderá guardias por defunción. Asimismo, confirmaron que el Registro de Licencias de Conducir y el servicio Ecobici estarán cerrados.

La recolección de residuos se desarrollará en su modalidad habitual, al igual que la atención de guardias de la Dirección General de Infracciones, la prestación de los servicios de Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias junto a la Línea 103.

En cuanto a los espacios verdes y museos, la Reserva Ecológica permanecerá abierta de 9 a 19 horas, el Jardín Botánico abrirá únicamente el martes de 9.30 a 18.45, mientras que los parques Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca funcionarán el lunes, pero no el martes. Los museos estarán abiertos, mientras que los teatros municipales no ofrecerán actividad.

Cómo será el cronograma del tren Sarmiento durante este fin de semana largo

Luego de que Trenes Argentinos anunciara la interrupción total del servicio del tren Sarmiento durante el fin de semana, con el objetivo de continuar con las obras de modernización del sistema de señalización y la seguridad operativa entre Villa Luro y Liniers, se recomendó a los pasajeros buscar alternativas para llegar desde la zona oeste del Conurbano hacia la Capital Federal.

El servicio no estará disponible el sábado y domingo por obras

Mientras que el sábado y el domingo no funcionará en ningún sentido, avisaron que el lunes y el martes limitará su operación entre las estaciones de Haedo y Moreno. Asimismo, se prevé que la frecuencia esté sujeta al cronograma habitual aplicado para los feriados, por lo que se aconseja salir con anticipación.

No obstante, la ejecución de las tareas dependerá de las condiciones meteorológicas. En caso de lluvias o fenómenos climáticos adversos, los trabajos podrán reprogramarse. Por ello, recomendaron a los pasajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales: el sitio web oficial (https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades) y la aplicación de Trenes Argentinos ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre el estado del servicio.

Según explicó la empresa en un comunicado oficial, este proceso está enmarcado en la Emergencia Ferroviaria que impulsa el Gobierno Nacional, que forma parte de una renovación integral que apunta a mejorar la frecuencia, la confiabilidad y la seguridad en uno de los principales corredores ferroviarios que conecta al Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires.

Además, informaron que en la estación Once, el personal de Trenes Argentinos renovará el tendido ferroviario, una acción fundamental para optimizar una de las terminales ferroviarias más transitadas del país. De esta forma, se busca mejorar sustancialmente las condiciones de operación, la experiencia de viaje de los usuarios y reducir las probabilidades de incidentes.