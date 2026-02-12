Tomi Munaretto: “Lo máximo sería poder jugar con Messi y hacerle las Preguntas Fáciles”

El periodista que se volvió viral en redes sociales por su juego Preguntas Fáciles contó con quién sería su video perfecto en Infobae en vivo

La escena se repite una y otra vez en las calles de Buenos Aires. Un desconocido se acerca, lo reconoce y le pide lo que ya se volvió marca registrada: “¡Tomi, las preguntas! ¡Haceme las preguntas!”. Desde aquel día en que su vida dio un vuelco, Tomás Munaretto se transformó en una persona pública reconocida en cada rincón de la ciudad. El juego de las “Preguntas Fáciles”, el fenómeno viral que catapultó al periodista, hoy lo posiciona como referente de un formato que mezcla espontaneidad, cercanía y humor, y que lo hizo soñar en voz alta: “Lo máximo sería poder jugar con Messi”.

Todo comenzó con un móvil en el barrio de Constitución, donde Munaretto llevaba cinco años trabajando en un canal y buscaba regularizar una situación laboral precaria. “Venía hablando todos los días con la gente de Recursos Humanos. No me alcanzaba para llegar y cobraba menos de la mitad de lo que cobraba el resto”, recordó el periodista en diálogo con Infobae a la tarde. La chispa se encendió cuando, durante una nota sobre personas que no llegaban a fin de mes, el conductor lo animó a colaborar con una artista callejera. “Yo justo esa semana estaba complicado, no tenía plata y eso fue lo que me hizo explotar”, aseguró.

El estallido fue instantáneo. Munaretto reconoció que no tenía vacaciones, aguinaldo, ni obra social, y que pagaba de su bolsillo gastos que no podía sostener. La secuencia recorrió las redes y, al día siguiente, su teléfono no dejó de sonar: “Me fui a dormir y al otro día tenía cuatrocientos mil seguidores más en mis cuentas de Instagram. Salí a la calle y la gente de todo el mundo me saludaba”. En cuestión de horas, el periodista pasó de la inestabilidad laboral al reconocimiento masivo: “Llamados de distintas partes del mundo, de Chile, de México, de Miami. La gente interesada, porque es algo que es inherente a la condición humana, tener dificultades para poder tener un trabajo bueno, que te paguen bien”.

El golpe de efecto obligó a Munaretto a replantear su carrera. “Apenas pasó todo, empecé a hacer distintos contenidos y uno de los contenidos que hice fue el juego de preguntas fáciles”, contó durante la entrevista. El formato, sencillo y directo, consiste en acercarse a personas en la vía pública y desafiarlas con preguntas de cultura general a cambio de dinero en efectivo.

Los videos de Munaretto superan los millones de visualizaciones mensuales, alcanzan a personas en plataformas como TikTok e Instagram

Sin proponérselo, uno de los videos se viralizó a escala continental. “¿A qué temperatura hierve el agua?”, preguntó en plena calle. La respuesta, “40 grados”, disparó la viralidad. “Ese video se volvió recontra viral, explotó. Yo en ese momento estaba grabando documentales en Ruanda y el celular explotaba. Se viralizó muchísimo y en el año 2023 fue una de las cinco búsquedas más hechas en Latinoamérica en Google: ‘¿A qué temperatura hierve el agua?’”, detalló Munaretto.

La rutina del periodista mutó por completo. “Muchas más horas también que uno invierte en horarios raros, editando videos, programando viajes, viendo todas las cuestiones que hacen al programa. Se labura más”, reconoció. El fenómeno no tardó en expandirse a otros países. Sus videos superan los 75 millones de visualizaciones mensuales en TikTok, YouTube e Instagram, y lo llevaron a grabar en lugares tan diversos como Estados Unidos, México, Tailandia y la República Democrática del Congo.

El impacto de las Preguntas Fáciles no se agota en la anécdota viral. “A la gente le gusta ver ganar al otro. Le gusta. Sobre todo si la persona está en situación de calle o cuenta que tiene un mal día. Quieren que gane, como que los argentinos hinchamos por esa persona”, afirmó Munaretto sobre la reacción de sus seguidores. Una de las historias que más repercusión tuvo fue la de una joven cartonera que, tras ganar, contó que usaría el dinero para alimentar a sus hermanos: “Ese video se vuelve viral justamente porque la gente quiere que gane, quiere que esa piba salga adelante, quiere que le vaya bien, quiere que pueda llevarse la guita”.

Al mirar hacia adelante, Munaretto sigue apostando por el juego que le cambió la vida. “Lo máximo sería poder jugar con Messi. Las preguntas fáciles, sería increíble”, confesó en la entrevista con Infobae, mientras imagina el escenario ideal: “Le haría un juego fácil. Hay ayudando un poquito”.