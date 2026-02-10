Violento choque frontal en Santa Fe: murieron dos mujeres y otras dos personas fueron hospitalizadas

Autoridades de seguridad vial y Bomberos Voluntarios de Alcorta participaron en las tareas de rescate e investigación tras el accidente en Santa Fe

Un siniestro vial se registró este martes por la mañana en la ruta provincial 90, entre las localidades de Alcorta y Carreras, a unos 100 kilómetros al sur de Rosario, en la provincia de Santa Fe. El hecho involucró a una Toyota Hilux, conducida por un hombre oriundo de Rufino, y un Fiat Cronos en el que viajaban tres personas provenientes de Arroyo Seco.

El impacto, que ocurrió a la altura del kilómetro 91, según indicó la Agencia Provincial de Seguridad Vial a través de su cuenta oficial de X. El siniestro provocó el fallecimiento de dos mujeres que viajaban como acompañantes en el Cronos. El conductor de ese vehículo resultó con lesiones leves, sin riesgo para su vida.

Por su parte, la mujer que manejaba la Hilux tampoco sufrió heridas de gravedad, aunque fue trasladada preventivamente al Samco de Alcorta. De acuerdo a fuentes oficiales, los dos heridos permanecen fuera de peligro a pesar de los traumatismos generados.

La escena del accidente obligó al corte total de la ruta en la rotonda de Melincué y en la intersección con la Ruta 178. Bomberos Voluntarios de Alcorta, peritos de la Fiscalía y personal policial trabajaron en el lugar, mientras la Guardia Provincial realizó desvíos en los cruces de las rutas provinciales 90 y 93, y en la 90 y 178, para ordenar el tránsito y permitir las tareas de rescate e investigación.

Testigos que circularon durante la mañana señalaron la presencia de neblina en algunos sectores de la zona, aunque las causas del choque no fueron precisadas por las autoridades, que aún se encontraban trabajando para determinar las circunstancias exactas.

En El Diario Despertar 89.9 dialogaron con el Jefe de Bomberos Voluntarios de Alcora, Sergio Cirucich que estuvo a cargo del operativo. El mismo confirmó las dos fallecidas y la hospitalización de las personas heridas.

Aseguró que “en ese momento había neblina en la zona”, pero que después no sabe por qué pudo haberse generado el accidente. “Es una ruta que está en muy buenas condiciones, una recta, así que no sé. Ahora la Policía determinará las causas”, remarcó.

También confirmó que la Policía Científica se está encargando de realizar las tareas de investigación, aunque aportó que no hay indicios de frenadas o de un tercer vehículo que haya participado de la mecánica del accidente.

Un motociclista de 24 años murió tras impactar contra un camión estacionado

El choque mortal en Panamericana involucró un camión Mercedes Benz 710 y una motocicleta Zanella ZT 150, alterando el flujo vehicular varias horas

Un accidente de tránsito con resultado fatal tuvo lugar en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 28,5, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, durante la tarde del último lunes.

Según la información proporcionada por las autoridades, el hecho involucró a un camión Mercedes Benz modelo 710 y una motocicleta Zanella ZT 150, ambos de color rojo, en una zona bajo la competencia de la Comisaría Tigre 3ra.

El camión, conducido por F.J.M., de 45 años, se hallaba detenido en la banquina externa debido a una falla mecánica. En ese momento, personal de la concesionaria de la autopista colaboraba con una grúa de grandes dimensiones para asistir al vehículo.

Por motivos que aún se investigan, la motocicleta que manejaba Alan Nahuel Salvatierra Poblete, de 24 años, impactó contra la parte posterior del camión.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Única de Don Torcuato, a cargo del fiscal José Ignacio Amallo, de acuerdo con lo comunicado por la policía. Agentes del Destacamento Vial realizaron las diligencias habituales en el lugar, en presencia de la Policía Científica, que efectuó los peritajes correspondientes.

El cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue judicial para la autopsia, medida dispuesta por la fiscalía. El flujo vehicular se vio alterado durante varias horas debido a las tareas de peritaje.

La concesionaria Autopistas del Sol informó a través de sus plataformas digitales que el choque causó la interrupción del carril lento y de la banquina, generando considerables demoras y recomendando circular con precaución. Más tarde, la misma fuente precisó que el hecho dejó como saldo un fallecido y un conductor que resultó ileso.

El siniestro, que involucró a un joven motociclista y a un chofer profesional, motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia y la implementación de operativos para garantizar la seguridad vial. Las circunstancias exactas del choque permanecen bajo análisis judicial.