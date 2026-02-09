Trágico accidente en Panamericana: un motociclista de 24 años murió tras impactar contra un camión estacionado

El accidente en Panamericana involucró una motocicleta Zanella ZT 150 y un camión Mercedes Benz 710 detenido por desperfectos mecánicos bajo la jurisdicción de la Comisaría Tigre 3ra

Un siniestro vial que derivó en un fallecimiento ocurrió en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 28,5 en sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la tarde de este lunes.

De acuerdo con la información oficial, el incidente involucró a un camión Mercedes Benz modelo 710 y una motocicleta Zanella ZT 150, ambos de color rojo, en una zona bajo la jurisdicción de la Comisaría Tigre 3ra.

El camión, conducido por F.J.M., de 45 años, se encontraba detenido sobre la banquina externa por un desperfecto mecánico. Personal de la concesionaria de la autopista asistía al rodado con una grúa de pesados en ese momento.

Por circunstancias que todavía se investigan, la motocicleta, manejada por Alan Nahuel Salvatierra Poblete, de 24 años, impactó contra la parte trasera del camión.

La Unidad Funcional de Instrucción Única de Don Torcuato, a cargo del fiscal José Ignacio Amallo, tomó intervención en la causa, conforme a lo comunicado por la policía. El personal del Destacamento Vial implementó las diligencias de rigor en el lugar, con la presencia de la Policía Científica para llevar adelante peritajes.

El cuerpo de la víctima fatal fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, paso dispuesto por la fiscalía. El estado del tránsito continuó afectado durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales.

Autopistas del Sol, concesionaria responsable del corredor, reportó a través de sus redes sociales que la colisión provocó la obstrucción del carril lento y la banquina, generando importantes demoras en el tránsito y recomendando circular con precaución. Poco después, la misma fuente amplió que el incidente dejó como saldo una víctima fatal y un conductor ileso.

El accidente, que involucró a un joven de 24 años y a un chofer profesional, motivó la actuación inmediata de los servicios de emergencia y el despliegue de operativos para preservar la seguridad vial. Las circunstancias específicas que rodearon la colisión continúan bajo investigación judicial.

Un hombre intentó cruzar la Autopista Buenos Aires-La Plata y murió atropellado por un auto

La circulación habitual en la Autopista Buenos Aires-La Plata se vio completamente interrumpida durante la noche del sábado pasado debido a un accidente mortal en la zona de Berazategui. Un hombre falleció tras intentar atravesar a pie la traza a la altura del kilómetro 27 y ser atropellado por un automóvil.

El hecho ocurrió cerca de las 21:23 del sábado, cuando un Ford Fiesta blanco, conducido por un hombre de 53 años, atropelló a un peatón. El choque tuvo lugar en el carril descendente, en el sector donde la autopista cruza el partido de Berazategui.

Los equipos de seguridad vial recibieron el aviso de inmediato y, al arribar, encontraron que los servicios de emergencia ya estaban presentes. Una ambulancia de la concesión vial acudió al sitio y una médica confirmó el fallecimiento del peatón. En el transcurso del operativo, la identidad de la víctima no pudo establecerse y fue registrada como NN.

Durante la labor de la Policía Científica de Berazategui, se preservó la escena para avanzar en la investigación de la mecánica del accidente.

Noticias Argentinas informó que la causa fue calificada como homicidio culposo y quedó bajo la órbita de la UFIyJ N°7 especializada en delitos culposos del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la fiscal Karina Santolín.

Se intenta determinar si la víctima intentó cruzar la autopista o si existió alguna otra razón que explique su presencia sobre la traza, mientras persiste la inquietud ante recientes episodios de inseguridad en corredores cercanos.

Como resultado del operativo policial y de las pericias, los carriles rápido y central de la Autopista Buenos Aires-La Plata permanecieron clausurados durante varias horas, lo que generó importantes demoras de tránsito. Solo el carril lento y la banquina externa quedaron habilitados para la circulación. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Berazategui en el marco de las diligencias judiciales.