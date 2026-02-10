Sociedad

Tras un amplio operativo, rescataron a un caballo que cayó en un pozo ciego de tres metros de profundidad en Córdoba

La intervención del DUAR y Bomberos permitió asistir al equino de 12 años sin que sufriera heridas

Mediante la aplicación de técnicas específicas de salvamento, lograron extraer al animal

Un caballo de pelaje zaino oscuro de 12 años de edad fue rescatado de un pozo ciego en la intersección de Mitre y Tucumán en la ciudad de Cruz del Eje, ubicada en la provincia de Córdoba, después de que se llevó a cabo un amplio operativo en la zona.

La intervención estuvo a cargo del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), con el apoyo de Bomberos Voluntarios y la colaboración de los propietarios del animal. El pozo tenía una profundidad aproximada de tres metros.

Los equipos utilizaron técnicas de salvamento y elementos específicos para extraer al caballo, que fue revisado después de la operación. La Policía de Córdoba indicó que el equino, al momento del rescate, no presentaba lesiones aparentes y que en el operativo participaron tanto los servicios de emergencia como los dueños del animal, de acuerdo con la información oficial.

La operación de rescate en Cruz del Eje utilizó técnicas de salvamento adaptadas a la condición del caballo atrapado en una cavidad profunda

El subcomisario Maximiliano Olacireghi, director de Bomberos, detalló: “Efectivos de Cruz del Eje de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba se hicieron presentes en calle Mitre, esquina Tucumán, de la localidad de Cruz del Eje, por un equino caído en un pozo”.

“Una vez allí, y en conjunto con bomberos voluntarios y el propietario del animal, mediante la aplicación de técnicas adecuadas y elementos acordes, se realizó el rescate de un equino de pelaje zaino oscuro de aproximadamente doce años de edad, el cual había caído a un pozo ciego de tres metros de profundidad, quedando el mismo sin lesiones visibles”, cerró en su relato oficial para los medios.

El subcomisario Maximiliano Olacireghi informó que la extracción del caballo zaino se realizó exitosamente y sin daños para el animal

Una familia denunció que le robaron una oveja en Lomas de Zamora

Una familia del partido de Lomas de Zamora denunció el robo de su oveja, la cual formaba parte de la casa desde hacía cinco años. El hecho tuvo lugar en la esquina de Miguel de Unamuno e Itatí, en Villa Centenario. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos personas se llevaron al animal en un vehículo que, según se observa, sería un Ford Ka modelo 2020.

La madre de la familia, Rocío Lezcano, indicó que la oveja posee toda la documentación requerida y la guía correspondiente, lo que les permitirá avanzar con la denuncia formal tan pronto logren identificar la patente del automóvil implicado.

Por este motivo, pidieron la cooperación de los vecinos para revisar sus cámaras de seguridad particulares y aportar cualquier información que ayude a identificar a los autores.

Los dueños del animal solicitan colaboración a vecinos para identificar la patente del auto y formalizar la denuncia ante la justicia

Las imágenes muestran al auto acercándose por una de las calles, girando y deteniéndose en la esquina. En la vereda de la casa, la oveja estaba atada a un poste de luz. Dos hombres bajaron del auto: uno liberó al animal y el otro lo ayudó a subir al vehículo con un leve empujón.

Tras lograr que la oveja entrara al coche, el conductor se dio a la fuga. El hecho sucedió el sábado pasado, pero cobró notoriedad en las últimas horas.

En redes sociales, Lezcano manifestó: “El 7-2 estos malvivientes cuatrerearon esta oveja que era nuestra mascota. La oveja cuenta con guía y papeles correspondientes para hacer la denuncia. Estamos en busca de cámaras que den con la chapa patente para poder radicar la denuncia correspondiente. Si alguien reconoce el automóvil, es un Ford K 2020. Esto es en la mediación de Miguel de Unamuno e Itatí”.

“Por favor, si alguien puede colaborar con algún dato, tenemos a tres bebés preguntando por su mascota. Ya hace cinco años que la tenemos con nosotros, la compramos cuando era bebé. Si alguien podría colaborar, sería de mucha ayuda. Es cuestión de encontrar el coche y hacer la denuncia para encontrar a los dueños del coche. Lo hacemos público para que puedan remediar la situación y no llegar a la justicia”.

