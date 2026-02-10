Sociedad

Nieve en pleno verano: Bariloche sorprende con paisajes blancos y bajas temperaturas

Una inesperada nevada cubrió de blanco las cumbres del Cerro Catedral y la región andina de Río Negro y Neuquén luego de días de calor extremo y sequía

Una postal inusual sorprendió a propios y visitantes en San Carlos de Bariloche y la región andina de Río Negro y Neuquén durante la segunda semana de febrero de 2026. Una nevada cubrió de blanco las cumbres del Cerro Catedral y otras elevaciones de la zona, transformando el típico escenario veraniego en una imagen propia del pleno invierno.

El cambio meteorológico se hizo evidente con la llegada de un sistema frontal desde el Pacífico, que trajo consigo una masa de aire polar. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró un brusco descenso de la temperatura en las zonas altas de la cordillera, llegando hasta los -4°C. Las precipitaciones, que en el centro de Bariloche comenzaron como lluvia cerca de las 11 de la mañana, pasaron a ser de nieve sólida por encima de los 1.600 metros sobre el nivel del mar. El fenómeno se mantendría durante al menos 36 horas, según estimaciones oficiales.

La postal blanca no se limitó al Cerro Catedral. Según precisó El Cordillerano, las cumbres del Piltriquitrón en El Bolsón y el cerro Perito Moreno también amanecieron cubiertas por una significativa acumulación de nieve. Las imágenes de turistas y vecinos con camperas gruesas, en reemplazo de las prendas ligeras habituales de la época, circularon en redes sociales junto a la frase “Bariloche, no lo entenderías”. La expresión, convertida en tendencia digital, reflejó el asombro generalizado ante el contraste entre el verano y el nuevo paisaje.

El temporal llegó tras semanas marcadas por temperaturas récord y alertas por riesgo de incendios. Hasta el fin de semana anterior, las máximas en la región alcanzaron los 30°C, una marca atípica para el área cordillerana de Río Negro y Neuquén.

Las autoridades venían advirtiendo sobre la emergencia ígnea y el déficit hídrico, situación que afectó tanto a la naturaleza como a la actividad turística y productiva. La irrupción de la nieve y la lluvia se percibió como un alivio. La humedad aportada por el temporal no solo refresca el ambiente, sino que colabora directamente con las tareas de prevención del SPLIF en los focos de calor más vulnerables del área andina.

Desde las áreas de turismo locales, el fenómeno fue calificado como un “atractivo extra” para la temporada, impulsando la proyección del destino en el circuito internacional. La ciudad fue recientemente elegida entre los diez destinos tendencia del mundo para 2026.

El episodio meteorológico inesperado se sumó a la oferta habitual, generando escenas poco frecuentes en pleno febrero: visitantes que ascendieron por los medios de elevación del Cerro Catedral se encontraron con la necesidad de abrigarse para retratar la montaña blanca.

En paralelo a la sorpresa, las autoridades de Protección Civil y Vialidad Nacional exhortaron a extremar precauciones. La Ruta Nacional 40, eje vial entre Bariloche y El Bolsón, presentó tramos con calzada húmeda y baja adherencia debido a las lluvias persistentes.

En los accesos a las zonas de montaña, recomendaron precaución, aunque no se estableció la obligatoriedad de cadenas para circular en el asfalto bajo. Para quienes practican senderismo, se sugirió consultar previamente el estado de los refugios de montaña, ya que la visibilidad en altura puede verse reducida por las ráfagas de viento blanco.

El pronóstico extendido anticipa que el sistema frontal comenzará a retirarse hacia el jueves, dejando paso a días despejados aunque con temperaturas mínimas inferiores al promedio histórico para febrero. El miércoles, las previsiones señalan una máxima de 10°C y mínima de 1°C, con probabilidad de lluvias matinales y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h. A partir del viernes, las temperaturas tenderán a recuperarse, con máximas de 19°C y condiciones más estables.

Para los habitantes y operadores turísticos de la región, el episodio representa un giro inesperado en plena temporada estival y un recordatorio de la variabilidad climática de la Patagonia argentina. El temporal, más allá de los desafíos logísticos, dejó imágenes que rápidamente se posicionaron entre las postales destacadas del verano 2026 en la región andina.

