Mendoza dispuso que los alumnos de primaria y secundaria deberán tener el 80% de asistencia para pasar de año

Los estudiantes de las escuelas de Mendoza deberán tener el 80% de asistencia durante el año (Freepik)

La provincia de Mendoza anunció que todos los estudiantes de las escuelas primarias deberán tener el 80% de la asistencia a lo largo de todo el ciclo lectivo para pasar de año. La decisión, que se implementará en el inicio de la actividad escolar, busca combatir el ausentismo.

Según explicó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, el plan tiene como punto que los alumnos asistan a clases y deberán cumplir con este requisito para pasar de año, por más que tengan todas las materias aprobadas.

Esta modificación en el reglamento escolar introduce un nuevo parámetro obligatorio, con la intención de revertir la tendencia de ausencias reiteradas y garantizar la presencia real en las aulas. El anuncio, que se oficializa al inicio del ciclo lectivo 2026, marca un cambio en el enfoque de la gestión educativa mendocina, que prioriza la asistencia como condición indispensable para la promoción escolar.

De acuerdo con cifras oficiales, el promedio de presencia en las aulas durante el ciclo 2025 fue de 87,70% en primaria y de 89,46% en secundaria. El gobierno provincial fundamentó la medida en la necesidad de reducir las inasistencias crónicas, fenómeno que impacta de manera directa en el rendimiento y la adquisición de conocimientos básicos. La DGE informó que la nueva regla se aplicará tanto en nivel inicial como en primario, mediante un reglamento de asistencia actualizado que establece mecanismos de control y seguimiento más estrictos.

El nuevo reglamento dispone que quienes no alcancen el 80% de presentismo deberán necesariamente participar en diciembre de una etapa de intensificación de saberes, aun si todas sus materias están aprobadas. El propio ministro García Zalazar aclaró en diálogo con el programa Opinión de LVDiez: “El estudiante que no cumpla, va a tener que recuperar sí o sí en diciembre, por más que tenga aprobadas las materias”. Incluso, según detalló, la exigencia se mantendrá aunque las ausencias se encuentren justificadas por motivos particulares. En esos casos, la obligación de asistir a la etapa de recuperación no se verá alterada.

El gobierno escolar implementará un sistema de monitoreo bajo la consigna “cada día cuenta”. Esta campaña, orientada a reducir el ausentismo crónico, prevé un control escalonado y la intervención temprana en casos de inasistencias reiteradas. La DGE busca así instalar la idea de que la continuidad en la asistencia resulta central para el desarrollo académico y la formación integral de los estudiantes.

García Zalazar aseguró que la decisión responde a un reclamo sostenido del propio sistema educativo, en especial de los grados superiores, donde se detectaron “problemas de fluidez y comprensión lectora”. Según el funcionario, la experiencia reciente mostró que la sola aprobación de exámenes no garantiza el dominio efectivo de los contenidos esenciales, por lo que la presencia en clase se convierte en un factor determinante.

Las autoridades señalaron que continuarán con los exámenes periódicos a los estudiantes

En línea con este diagnóstico, el gobierno provincial mantendrá los operativos de evaluación periódica. El censo de Fluidez y Comprensión Lectora, que se realiza tres veces al año —en abril, junio y octubre—, continuará como herramienta para monitorear el progreso de los alumnos y ajustar las estrategias pedagógicas. El ministro recalcó que no se permitirá el avance de estudiantes que no hayan desarrollado las habilidades fundamentales para su nivel, en particular la lectura, la escritura y el reconocimiento de números en primer grado.

El ciclo lectivo 2026 introduce también otros cambios relevantes. Entre ellos, la unidad pedagógica se traslada a sala de cinco y primer grado, de modo que quienes no alcancen los saberes básicos al finalizar primer grado deberán repetir, independientemente de otras calificaciones. La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, anticipó que este año se reforzarán los procesos de alfabetización y el Plan Provincial de Matemáticas, con especial énfasis en el fortalecimiento de los fines de ciclo y los procesos de articulación entre niveles educativos.

En materia de seguimiento, la DGE implementará acciones específicas para acompañar a los estudiantes en riesgo de no cumplir con el porcentaje de asistencia requerido. El nuevo reglamento prevé la notificación a las familias, la activación de equipos de orientación escolar y la organización de instancias de apoyo antes de la etapa de recuperación de diciembre.