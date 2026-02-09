Insólito accidente en Comodoro Rivadavia: una camioneta perdió el control, se despistó y terminó encima de una reja

Las dos personas que estaban dentro del vehículo fueron hospitalizadas

Una camioneta terminó incrustada en la reja de una vivienda, en posición casi vertical, tras un accidente que se registró durante la tarde de este lunes en Comodoro Rivadavia, ciudad de la provincia de Chubut. El episodio, que atrajo la atención de vecinos y movilizó a los equipos de emergencia, se produjo en la intersección de Lisandro de la Torre y Federicci, en el barrio Isidro Labrador.

Desde los primeros minutos, la escena fue descrita por testigos como inusual, dada la forma en que el vehículo quedó colgado sobre el portón de la casa. Dentro de la camioneta se encontraban dos personas adultas: una mujer y un hombre que tuvieron que ser hospitalizados.

Apenas ocurrido el siniestro, quienes estaban en el interior descendieron por sus propios medios, aunque la mujer tuvo que ser retirada del lugar en camilla por bomberos que acudieron rápidamente al lugar.

El otro, identificado como masculino por Víctor Alvarado, integrante del Destacamento de Bomberos, logró salir solo, aunque presentó episodios de desmayo. Alvarado relató a El Comodorense Radio: “Al llegar al lugar pudimos ver que el vehículo había colisionado con diferentes objetos. Las cubiertas quedaron clavadas sobre las rejas. En el interior había dos personas, un masculino y una femenina, bastante golpeados”.

La intervención de los servicios de emergencia incluyó la estabilización de los heridos y su traslado al hospital, según detalló Alvarado. Tanto el hombre como la mujer se encontraban conscientes al momento del rescate.

Fuentes policiales citadas por ADN Sur indicaron que el accidente habría sido provocado por un despiste, sin la participación de terceros. No se registraron daños a otras personas en la vía pública y los heridos habrían sufrido lesiones leves, según los primeros partes médicos.

El operativo en la esquina de Lisandro de la Torre y Federicci involucró a personal policial y de bomberos, quienes también evaluaron la manera de extraer la camioneta utilizando una grúa. Las imágenes captadas en el lugar muestran la inusual posición del rodado y los daños materiales en la vivienda afectada.

Como se puede ver en el video que encabeza la nota, el vehículo rompió la reja y objetos que estaban en el patio delantero de la vivienda. Además, aplastó el cartel de las calles.

Una mujer perdió dos dedos del pie tras un insólito accidente en un camión recolector de basura

Un accidente poco común se registró en La Plata cuando una mujer de 39 años resultó con la amputación de dos dedos al quedar su pie atrapado en un camión recolector de basura. La víctima, empleada de la compañía dedicada a la limpieza urbana, tuvo que ser ingresada en un hospital.

El suceso se produjo días atrás en la intersección de la calle 25, entre 63 y 64, un área con alta circulación en la ciudad. El caso fue caratulado como “lesiones por accidente” y las autoridades entrevistaron a la mujer, identificada como Melisa, para reconstruir lo ocurrido.

La policía intervino poco después del accidente, cuando agentes del Comando de Patrullas se presentaron en el lugar y encontraron el camión recolector Iveco 270 de la empresa ESUR. Según fuentes vinculadas al expediente, Melisa explicó que su pie izquierdo quedó encajado en la prensa justo cuando el sistema para compactar residuos comenzó a funcionar.

De inmediato, se solicitó ayuda médica y una ambulancia confirmó que la empleada había sufrido la amputación de dos dedos del pie izquierdo. Tras una primera valoración, fue derivada de urgencia al Hospital Gutiérrez para recibir atención y establecer la magnitud de las heridas.

Las autoridades señalaron que aún investigan cómo se produjo el atrapamiento. El camión quedó secuestrado para su análisis técnico y se realizarán peritajes mecánicos, revisión de las cámaras de la zona y toma de testimonios a quienes presenciaron el hecho.

El expediente lo lleva la Unidad Fiscal de Instrucción Judicial N°10, bajo la misma carátula de “lesiones por accidente”. Además, intervinieron el Juzgado de Garantías N°04 y la Unidad Funcional de Defensa N°01, encargados de analizar si hubo fallas en los protocolos de seguridad o en el funcionamiento del recolector.

La empresa ESUR, responsable del servicio de recolección en la ciudad, no brindó declaraciones después del hecho. Por el momento, la investigación aguarda los resultados de las pericias técnicas y la obtención de pruebas para determinar posibles responsabilidades.